Verschrikkelijk nieuws na spektakelmatch Patro Eisden-Jong Genk: zware blessure na "doodschop"

Patro Eisden kreeg na het spektakel in Maasmechelen slecht nieuws te verwerken. Aanvaller Amir Rais liep gisteren tijdens de wedstrijd tegen Jong Genk een zware blessure op.

Onderzoek bevestigde wat iedereen vreesde: Rais heeft een kuitbeenbreuk opgelopen. De speler zal geruime tijd uitgeschakeld zijn.

De club reageerde meteen en spreekt zijn steun uit. “Patro staat achter Amir in deze moeilijke tijden", luidde het officiële bericht.

Op het veld was het gisteren een waar doelpuntenfestijn. Patro kwam snel op voorsprong en leek een belangrijke driepunter te pakken tegen Jong Genk.

Toch eindigde de match in een 4-4-gelijkspel door een eigen doelpunt in de slotminuut, tot grote frustratie van de thuisploeg.

Voor Patro Eisden is het uitvallen van Rais een zware aderlating. Patro was ook streng voor de overtreding die gemaakt werd: "Amir heeft een kuitbeenbreuk opgelopen na de doodschop die hij gisteren te verduren kreeg", klinkt het.

Patro Eisden Maasmechelen
Jong Genk

2e klasse

 Speeldag 24
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 4-4 Jong Genk Jong Genk
Luik FC Luik FC 2-1 Lierse SK Lierse SK
Eupen Eupen 16:00 KV Kortrijk KV Kortrijk
K Beerschot VA K Beerschot VA 20:00 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Seraing Seraing 20:00 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 20:00 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Francs Borains Francs Borains 08/02 RWDM Brussels RWDM Brussels
SK Beveren SK Beveren 08/02 Lommel SK Lommel SK

