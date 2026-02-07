Verschrikkelijk nieuws na spektakelmatch Patro Eisden-Jong Genk: zware blessure na "doodschop"

Patro Eisden kreeg na het spektakel in Maasmechelen slecht nieuws te verwerken. Aanvaller Amir Rais liep gisteren tijdens de wedstrijd tegen Jong Genk een zware blessure op.

Onderzoek bevestigde wat iedereen vreesde: Rais heeft een kuitbeenbreuk opgelopen. De speler zal geruime tijd uitgeschakeld zijn.

De club reageerde meteen en spreekt zijn steun uit. “Patro staat achter Amir in deze moeilijke tijden", luidde het officiële bericht.

Amir Rais van Patro Eisden heeft een beenbreuk opgelopen

Op het veld was het gisteren een waar doelpuntenfestijn. Patro kwam snel op voorsprong en leek een belangrijke driepunter te pakken tegen Jong Genk.

Toch eindigde de match in een 4-4-gelijkspel door een eigen doelpunt in de slotminuut, tot grote frustratie van de thuisploeg.

Voor Patro Eisden is het uitvallen van Rais een zware aderlating. Patro was ook streng voor de overtreding die gemaakt werd: "Amir heeft een kuitbeenbreuk opgelopen na de doodschop die hij gisteren te verduren kreeg", klinkt het.



