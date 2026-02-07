Loopt 'de kleine Messi' in België rond? "Er zijn overeenkomsten"

Genk-aanvaller Daan Heymans prijst zijn jonge ploeggenoot Konstantinos Kos Karetsas. De 18-jarige Griek wordt soms "De kleine Messi" genoemd, een vergelijking waar Heymans voorzichtig mee omspringt.

“Ik weet niet of hij de nieuwe Messi wordt, maar er zijn zeker overeenkomsten. Kos is echt heel, heel goed, een uitzonderlijke speler… maar Messi is natuurlijk een ander niveau", zegt Heymans bij de RTBF.

Volgens Heymans is Karetsas al van grote waarde voor de Griekse nationale ploeg. “Ze hebben een goede deal gedaan met Kos. Hij heeft al laten zien dat hij wedstrijden voor hen kan beslissen. Jammer voor België", voegt Heymans er lachend aan toe.

De link tussen Heymans en Karetsas op het veld is opvallend. “We vinden elkaar goed in de ruimtes en in diepgang. We praten met elkaar om nog beter samen te functioneren", legt de aanvaller uit.

Daan Heymans benadrukt hoe goed Kos Karetsas wel is

Heymans benadrukt dat Karetsas technisch veel sterker is. “Hij is veel beter dan ik wat balbehandeling betreft, maar qua spelintelligentie zitten we op hetzelfde niveau in ons hoofd. Technisch probeer ik zelfs niet te doen wat hij kan", zegt Heymans met een glimlach.

Het opvallende aan de Griek is volgens Heymans dat hij altijd doelbewust speelt. “Zijn techniek is altijd doordacht. Hij maakt geen nutteloze dribbels. Hij houdt de bal, kijkt rond en geeft dan de perfecte pass om iemand in te zetten of voor het doel te isoleren.”



Lees ook... Johan Boskamp trekt hard van leer over Anderlecht: "Als hij het al niet ziet zitten..."›

Tot slot prijst Heymans de combinatie van volwassenheid en efficiëntie van de jonge speler. “Op zijn 18e is zijn inzicht en spelintelligentie ongelooflijk. Hij combineert dat met doelgerichtheid. Als hij iets doet, zoals een bruggetje, is het altijd met een doel: het leidt tot een perfecte vervolgpass.”