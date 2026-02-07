Loopt 'de kleine Messi' in België rond? "Er zijn overeenkomsten"

Loopt 'de kleine Messi' in België rond? "Er zijn overeenkomsten"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Genk-aanvaller Daan Heymans prijst zijn jonge ploeggenoot Konstantinos Kos Karetsas. De 18-jarige Griek wordt soms "De kleine Messi" genoemd, een vergelijking waar Heymans voorzichtig mee omspringt. 

“Ik weet niet of hij de nieuwe Messi wordt, maar er zijn zeker overeenkomsten. Kos is echt heel, heel goed, een uitzonderlijke speler… maar Messi is natuurlijk een ander niveau", zegt Heymans bij de RTBF.

Volgens Heymans is Karetsas al van grote waarde voor de Griekse nationale ploeg. “Ze hebben een goede deal gedaan met Kos. Hij heeft al laten zien dat hij wedstrijden voor hen kan beslissen. Jammer voor België", voegt Heymans er lachend aan toe.

De link tussen Heymans en Karetsas op het veld is opvallend. “We vinden elkaar goed in de ruimtes en in diepgang. We praten met elkaar om nog beter samen te functioneren", legt de aanvaller uit.

Daan Heymans benadrukt hoe goed Kos Karetsas wel is

Heymans benadrukt dat Karetsas technisch veel sterker is. “Hij is veel beter dan ik wat balbehandeling betreft, maar qua spelintelligentie zitten we op hetzelfde niveau in ons hoofd. Technisch probeer ik zelfs niet te doen wat hij kan", zegt Heymans met een glimlach.

Het opvallende aan de Griek is volgens Heymans dat hij altijd doelbewust speelt. “Zijn techniek is altijd doordacht. Hij maakt geen nutteloze dribbels. Hij houdt de bal, kijkt rond en geeft dan de perfecte pass om iemand in te zetten of voor het doel te isoleren.”

Lees ook... Johan Boskamp trekt hard van leer over Anderlecht: "Als hij het al niet ziet zitten..."

Tot slot prijst Heymans de combinatie van volwassenheid en efficiëntie van de jonge speler. “Op zijn 18e is zijn inzicht en spelintelligentie ongelooflijk. Hij combineert dat met doelgerichtheid. Als hij iets doet, zoals een bruggetje, is het altijd met een doel: het leidt tot een perfecte vervolgpass.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KRC Genk - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (08/02).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KRC Genk
Konstantinos Karetsas

Meer nieuws

Johan Boskamp trekt hard van leer over Anderlecht: "Als hij het al niet ziet zitten..."

Johan Boskamp trekt hard van leer over Anderlecht: "Als hij het al niet ziet zitten..."

07:20
2
Francky Van der Elst doet opvallend pleidooi voor Antwerp-speler: "Geef hem een contractverlenging"

Francky Van der Elst doet opvallend pleidooi voor Antwerp-speler: "Geef hem een contractverlenging"

11:00
4
Club Brugge hoopt dat Inter Stankovic niet terughaalt: twee Engelse toppers kwamen al aankloppen

Club Brugge hoopt dat Inter Stankovic niet terughaalt: twee Engelse toppers kwamen al aankloppen

11:30
LIVE: Stresstest voor KAA Gent en ambities voor Play-off 1 tegen het OHL van Mazzu: "Geen hapklare brok"

LIVE: Stresstest voor KAA Gent en ambities voor Play-off 1 tegen het OHL van Mazzu: "Geen hapklare brok"

11:15
Anderlecht lijkt al duidelijk signaal te geven over de toekomst van Olivier Renard

Anderlecht lijkt al duidelijk signaal te geven over de toekomst van Olivier Renard

10:00
LIVE: Zet Sporting Charleroi hun opmars verder of kan Cercle Brugge stokken in de wielen steken? Live

LIVE: Zet Sporting Charleroi hun opmars verder of kan Cercle Brugge stokken in de wielen steken?

10:55
Peter Verbeke, ex-CEO Anderlecht, heel openhartig: "Ik had het nooit mogen doen"

Peter Verbeke, ex-CEO Anderlecht, heel openhartig: "Ik had het nooit mogen doen"

08:00
19 miljoen weigeren voor Matte Smets, hoe past dat in het plaatje? "Waarom lieten we Tolu vertrekken?"

19 miljoen weigeren voor Matte Smets, hoe past dat in het plaatje? "Waarom lieten we Tolu vertrekken?"

07:40
Vreemde situatie: JPL-speler stond in Griekenland om zijn contract te tekenen, maar keerde terug

Vreemde situatie: JPL-speler stond in Griekenland om zijn contract te tekenen, maar keerde terug

10:45
1
Dit is de reden waarom Lucas Biglia er nu de brui aan gaf en het lag al langer vast

Dit is de reden waarom Lucas Biglia er nu de brui aan gaf en het lag al langer vast

09:00
1
STVV toont ook tegen Westerlo waarom ze misschien wel titelkandidaat zijn Reactie

STVV toont ook tegen Westerlo waarom ze misschien wel titelkandidaat zijn

10:10
Verrassende uitleg Beerschot over vertrek publiekslieveling Mbe Soh: "Hij ging niet meer spelen"

Verrassende uitleg Beerschot over vertrek publiekslieveling Mbe Soh: "Hij ging niet meer spelen"

09:40
1
Zet Ivan Leko straks Tzolis op de bank? "Zo gaat dat bij een grote club"

Zet Ivan Leko straks Tzolis op de bank? "Zo gaat dat bij een grote club"

10:30
Anderlecht zondag en donderdag met deze absolute noodverdediging? Zo wordt stunten moeilijk

Anderlecht zondag en donderdag met deze absolute noodverdediging? Zo wordt stunten moeilijk

08:20
Westerlo-trainer Charai trekt boetekleed aan: "Dit is de eerste keer..."

Westerlo-trainer Charai trekt boetekleed aan: "Dit is de eerste keer..."

09:15
Nicky Hayen (KRC Genk) spreekt over mislukte transfer en clash met RSC Anderlecht

Nicky Hayen (KRC Genk) spreekt over mislukte transfer en clash met RSC Anderlecht

19:00
1
Paniek bij Premier League-club had Club Brugge 40 miljoen kunnen opleveren: resoluut 'njet'

Paniek bij Premier League-club had Club Brugge 40 miljoen kunnen opleveren: resoluut 'njet'

08:40
Verschrikkelijk nieuws na spektakelmatch Patro Eisden-Jong Genk: zware blessure na "doodschop"

Verschrikkelijk nieuws na spektakelmatch Patro Eisden-Jong Genk: zware blessure na "doodschop"

08:34
3
Ivan Leko drie keer op rij in Jan Breydel: zal Tzolis opnieuw spelen?

Ivan Leko drie keer op rij in Jan Breydel: zal Tzolis opnieuw spelen?

07:00
Wouter Vrancken roemt één opvallende naam na klinkende overwinning tegen Westerlo Reactie

Wouter Vrancken roemt één opvallende naam na klinkende overwinning tegen Westerlo

23:45
Charaï steekt zich niet weg na stevige nederlaag tegen STVV: "Hiervoor neem ik volledige verantwoordelijkheid" Reactie

Charaï steekt zich niet weg na stevige nederlaag tegen STVV: "Hiervoor neem ik volledige verantwoordelijkheid"

23:32
Joseph Oosting lanceert de 'Bosuil Battles' bij Royal Antwerp FC

Joseph Oosting lanceert de 'Bosuil Battles' bij Royal Antwerp FC

22:30
1
"Hij heeft dat natuurlijke gevoel" : een bestuurder van Bayern prijst de kwaliteiten van Vincent Kompany

"Hij heeft dat natuurlijke gevoel" : een bestuurder van Bayern prijst de kwaliteiten van Vincent Kompany

06:30
1
Technisch Directeur bijt van zich af: "Club, Anderlecht of Union? We hebben ze niet gezien"

Technisch Directeur bijt van zich af: "Club, Anderlecht of Union? We hebben ze niet gezien"

23:30
Na contractverlenging voor Miras: moet De Wolf deze zomer vertrekken?

Na contractverlenging voor Miras: moet De Wolf deze zomer vertrekken?

23:00
1
Bondsparket laat van zich horen: deze schorsing willen ze voor Diarra

Bondsparket laat van zich horen: deze schorsing willen ze voor Diarra

21:40
23
STVV heeft geen kind aan Westerlo en wint met duidelijke cijfers van 10 Kemphanen

STVV heeft geen kind aan Westerlo en wint met duidelijke cijfers van 10 Kemphanen

22:39
Is de kern van Anderlecht echt te zwak voor de Belgische top? Dit denkt Peter Vandenbempt

Is de kern van Anderlecht echt te zwak voor de Belgische top? Dit denkt Peter Vandenbempt

21:00
1
Vanavond in de Challenger Pro League: veel goals, maar ook match stopgezet

Vanavond in de Challenger Pro League: veel goals, maar ook match stopgezet

22:08
3
Antwerp begint nu al met verlenging van abonnementen en heeft daar goede reden voor

Antwerp begint nu al met verlenging van abonnementen en heeft daar goede reden voor

20:20
4
Messoudi laat ballonnetje op: "In dat geval minder beslissingen in ons nadeel"

Messoudi laat ballonnetje op: "In dat geval minder beslissingen in ons nadeel"

21:20
Ambities in JPL? Dit heeft Bob Peeters te zeggen over zijn toekomst bij Beveren

Ambities in JPL? Dit heeft Bob Peeters te zeggen over zijn toekomst bij Beveren

21:10
Wie is Emrehan Gedikli, de vervanger van Oumar Diouf bij RFC Luik?

Wie is Emrehan Gedikli, de vervanger van Oumar Diouf bij RFC Luik?

20:40
"Het deed me iets om hem op de bank te zien zitten": Riemer kijkt op van wat bij Anderlecht gebeurt

"Het deed me iets om hem op de bank te zien zitten": Riemer kijkt op van wat bij Anderlecht gebeurt

19:40
Rik De Mil wacht nog altijd op nieuwe assistent: wat is er aan de hand?

Rik De Mil wacht nog altijd op nieuwe assistent: wat is er aan de hand?

20:00
Officieel: Lucas Biglia hakt de knoop door na ontslag van Besnik Hasi

Officieel: Lucas Biglia hakt de knoop door na ontslag van Besnik Hasi

17:40
16

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 20:45 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 08/02 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 08/02 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

superantwerp superantwerp over Francky Van der Elst doet opvallend pleidooi voor Antwerp-speler: "Geef hem een contractverlenging" CringeMedia CringeMedia over Bondsparket laat van zich horen: deze schorsing willen ze voor Diarra chezpied chezpied over Westerlo - STVV: 0-4 Dog3 Dog3 over Vreemde situatie: JPL-speler stond in Griekenland om zijn contract te tekenen, maar keerde terug mantoch mantoch over Verrassende uitleg Beerschot over vertrek publiekslieveling Mbe Soh: "Hij ging niet meer spelen" Andreas2962 Andreas2962 over Johan Boskamp trekt hard van leer over Anderlecht: "Als hij het al niet ziet zitten..." luc01 luc01 over 'Aston Villa wil dé stap naar Engelse top zetten en daarvoor moeten... de twee Rode Duivels vertrekken' RememberLierse RememberLierse over Dit is de reden waarom Lucas Biglia er nu de brui aan gaf en het lag al langer vast Jean Janssens Jean Janssens over Verschrikkelijk nieuws na spektakelmatch Patro Eisden-Jong Genk: zware blessure na "doodschop" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Antwerp zou Vincent Janssen zijn carrière moeten laten afsluiten op de Bosuil: zo belangrijk blijft hij Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved