Messoudi laat ballonnetje op: "In dat geval minder beslissingen in ons nadeel"

Beerschot heeft een mooie vierde plek in de Challenger Pro League beet. Toch had het volgens trainer Mo Messoudi allemaal wat meer kunnen zijn.

Beerschot scoort te weinig doelpunten

Beerschot is goed op dreef in 2026. De ploeg staat op basis van de statistieken bovenaan qua expected goals in de Challenger Pro League, zo geeft Mo Messoudi aan in een interview met Het Laatste Nieuws.

“De laatste drie speeldagen creëren we talloze situaties: 101 contacten in de zestien van de tegenpartij en 65 doelpogingen, zeggen de cijfers”, vertelt hij. Maar zijn ploeg scoorde amper twee keer. “Dat is gewoon te weinig.”

Vijf op negen was de oogst, terwijl dat volgens Messoudi eigenlijk de volle buit had moeten zijn. En dan stond Beerschot ook maar op drie punten van KV Kortrijk, terwijl dat er nu toch weer zeven zijn.

VAR nodig in de Challenger Pro League

De verklaring waarom het beter gaat is niet ver te zoeken. “Er zijn minder blessures en de selectie biedt meer keuzemogelijkheden. Tel daar de hoge gemiddelde leeftijd bij op en je hebt de verklaring voor onze winterdip: spelers die vier maanden op rij bijna alle wedstrijden hebben moeten spelen”, aldus Messoudi.



Al zit er hem nog wat dwars over de maand december en dan kijkt hij naar veel scheidsrechterlijke beslissingen in het nadeel van Beerschot. “Met de VAR hadden er minder beslissingen in ons nadeel gevallen”, laat Messoudi een ballonnetje op.