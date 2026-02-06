Joseph Oosting lanceert de 'Bosuil Battles' bij Royal Antwerp FC

Joseph Oosting lanceert de 'Bosuil Battles' bij Royal Antwerp FC
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Joseph Oosting heeft zich al duidelijk laten gelden bij Royal Antwerp FC. Zo lanceerde de trainer ook de Bosuil Battles.

Oosting wil aanvallend voetbal zien

Joseph Oosting is een man met een plan. Niet alleen op training, maar ook op de wedstrijden. “Het gameplan is voor mij heilig. Afspraken moeten worden nagekomen”, vertelt hij in een gesprek met Het Laatste Nieuws.

Al beseft de Nederlander ook wel dat je af en toe eens een toegeving moet doen en dat stelt hij zich flexibel op. “Zoals thuis tegen Zulte Waregem, toen ik Kiki Kouyaté als centrale verdediger eruit haalde om over te schakelen op een 4-3-3.”

Oosting is een aanvallende coach, iets wat ze uiteraard bij elke ploeg heel graag zien. Toch mag dat niet ten koste van alles gaan. “Ik breng graag vermakelijk voetbal, maar het begint bij je defensieve structuur. Daar focussen we nu op, tot in den treure. Ik slijp mijn defensieve principes erin.”

Bosuil Battles gelanceerd

Om alles goed door te geven moet er volgens Oosting tijdens de trainingen ook het nodige ritme en plezier zijn. Daarvoor heeft hij naar eigen zeggen ook de Bosuil Battles opgericht.

Lees ook... Bondsparket laat van zich horen: deze schorsing willen ze voor Diarra
“In de onderlinge wedstrijdjes kunnen de spelers punten scoren en stijgen op de ranking”, verduidelijkt de trainer nog. “Op het einde van het seizoen krijgt de winnaar een prijs. Zo krijg je het competitieve erin.”

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Antwerp - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (12/02).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp
Joseph Oosting

Meer nieuws

Bondsparket laat van zich horen: deze schorsing willen ze voor Diarra

Bondsparket laat van zich horen: deze schorsing willen ze voor Diarra

21:40
10
Is de kern van Anderlecht echt te zwak voor de Belgische top? Dit denkt Peter Vandenbempt

Is de kern van Anderlecht echt te zwak voor de Belgische top? Dit denkt Peter Vandenbempt

21:00
1
Antwerp begint nu al met verlenging van abonnementen en heeft daar goede reden voor

Antwerp begint nu al met verlenging van abonnementen en heeft daar goede reden voor

20:20
4
"Het deed me iets om hem op de bank te zien zitten": Riemer kijkt op van wat bij Anderlecht gebeurt

"Het deed me iets om hem op de bank te zien zitten": Riemer kijkt op van wat bij Anderlecht gebeurt

19:40
Technisch Directeur bijt van zich af: "Club, Anderlecht of Union? We hebben ze niet gezien"

Technisch Directeur bijt van zich af: "Club, Anderlecht of Union? We hebben ze niet gezien"

23:30
Wouter Vrancken roemt één opvallende naam na klinkende overwinning tegen Westerlo Reactie

Wouter Vrancken roemt één opvallende naam na klinkende overwinning tegen Westerlo

23:45
Charaï steekt zich niet weg na stevige nederlaag tegen STVV: "Hiervoor neem ik volledige verantwoordelijkheid" Reactie

Charaï steekt zich niet weg na stevige nederlaag tegen STVV: "Hiervoor neem ik volledige verantwoordelijkheid"

23:32
Opvallend achterpoortje: Diarra volgende week gewoon in actie tegen Antwerp?

Opvallend achterpoortje: Diarra volgende week gewoon in actie tegen Antwerp?

14:20
36
Joseph Oosting blij, maar ook teleurgesteld na winst in Anderlecht: "Dit is zuur" Reactie

Joseph Oosting blij, maar ook teleurgesteld na winst in Anderlecht: "Dit is zuur"

05/02
8
STVV heeft geen kind aan Westerlo en wint met duidelijke cijfers van 10 Kemphanen

STVV heeft geen kind aan Westerlo en wint met duidelijke cijfers van 10 Kemphanen

22:39
Na contractverlenging voor Miras: moet De Wolf deze zomer vertrekken?

Na contractverlenging voor Miras: moet De Wolf deze zomer vertrekken?

23:00
1
Gezocht! Een Anderlecht-speler die een goal kan maken: als Verschaeren je gevaarlijkste man is...

Gezocht! Een Anderlecht-speler die een goal kan maken: als Verschaeren je gevaarlijkste man is...

13:15
11
Vanavond in de Challenger Pro League: veel goals, maar ook match stopgezet

Vanavond in de Challenger Pro League: veel goals, maar ook match stopgezet

22:08
3
Nicky Hayen (KRC Genk) spreekt over mislukte transfer en clash met RSC Anderlecht

Nicky Hayen (KRC Genk) spreekt over mislukte transfer en clash met RSC Anderlecht

19:00
1
Messoudi laat ballonnetje op: "In dat geval minder beslissingen in ons nadeel"

Messoudi laat ballonnetje op: "In dat geval minder beslissingen in ons nadeel"

21:20
Ambities in JPL? Dit heeft Bob Peeters te zeggen over zijn toekomst bij Beveren

Ambities in JPL? Dit heeft Bob Peeters te zeggen over zijn toekomst bij Beveren

21:10
Wie is Emrehan Gedikli, de vervanger van Oumar Diouf bij RFC Luik?

Wie is Emrehan Gedikli, de vervanger van Oumar Diouf bij RFC Luik?

20:40
Renard zwaar onder vuur bij Anderlecht: Peter Vandenbempt wil er nog wat over kwijt

Renard zwaar onder vuur bij Anderlecht: Peter Vandenbempt wil er nog wat over kwijt

11:20
16
Antwerp zou Vincent Janssen zijn carrière moeten laten afsluiten op de Bosuil: zo belangrijk blijft hij

Antwerp zou Vincent Janssen zijn carrière moeten laten afsluiten op de Bosuil: zo belangrijk blijft hij

10:48
9
'En plots staat ook (ex-)Anderlecht-meubilair op de shortlist bij paars-wit'

'En plots staat ook (ex-)Anderlecht-meubilair op de shortlist bij paars-wit'

15:30
Rik De Mil wacht nog altijd op nieuwe assistent: wat is er aan de hand?

Rik De Mil wacht nog altijd op nieuwe assistent: wat is er aan de hand?

20:00
Plots wél: club neemt bocht van 180 graden met gewezen jeugdspeler Royal Antwerp FC

Plots wél: club neemt bocht van 180 graden met gewezen jeugdspeler Royal Antwerp FC

18:00
1
Officieel: Lucas Biglia hakt de knoop door na ontslag van Besnik Hasi

Officieel: Lucas Biglia hakt de knoop door na ontslag van Besnik Hasi

17:40
15
DONE DEAL: Anderlecht haalt jong talent weg bij OH Leuven

DONE DEAL: Anderlecht haalt jong talent weg bij OH Leuven

18:20
Is Rommens te goedkoop verkocht? Technisch directeur van Westerlo legt het uit

Is Rommens te goedkoop verkocht? Technisch directeur van Westerlo legt het uit

19:20
"Monsterlijk": Vincent Euvrard laat er geen twijfel over bestaan Interview

"Monsterlijk": Vincent Euvrard laat er geen twijfel over bestaan

18:40
Nieuwe grote naam zegt neen tegen Anderlecht - en reden waarom Riemer in stadion zat bekend

Nieuwe grote naam zegt neen tegen Anderlecht - en reden waarom Riemer in stadion zat bekend

12:40
6
Zware kopzorgen voor David Hubert: sterkhouder Union SG lang buiten strijd

Zware kopzorgen voor David Hubert: sterkhouder Union SG lang buiten strijd

17:00
SK Beveren kondigt groot nieuws aan over Bob Peeters

SK Beveren kondigt groot nieuws aan over Bob Peeters

17:30
3
"Heel trots": KV Mechelen ziet pion vertrekken naar ... Liverpool

"Heel trots": KV Mechelen ziet pion vertrekken naar ... Liverpool

17:20
🎥 Peter Vandenbempt spaart Anderlecht-speler niet: "Onvoorstelbaar, hoe dom en hoe lomp"

🎥 Peter Vandenbempt spaart Anderlecht-speler niet: "Onvoorstelbaar, hoe dom en hoe lomp"

08:00
15
🎥 Zoals Trubin? Doelvrouw Westerlo (ex-Anderlecht en Mechelen) scoort met volley

🎥 Zoals Trubin? Doelvrouw Westerlo (ex-Anderlecht en Mechelen) scoort met volley

15:00
Vreselijk thuisdebuut: een avond om snel te vergeten voor nieuwe gezichten bij Anderlecht

Vreselijk thuisdebuut: een avond om snel te vergeten voor nieuwe gezichten bij Anderlecht

07:22
1
Goed nieuws en luxeprobleem voor Ivan Leko: "Veel meer kwaliteit dan Standard, maar ..."

Goed nieuws en luxeprobleem voor Ivan Leko: "Veel meer kwaliteit dan Standard, maar ..."

16:30
1
Na de tirade: dit heeft Fred Vanderbiest nu te zeggen over strafschopfase tegen OH Leuven

Na de tirade: dit heeft Fred Vanderbiest nu te zeggen over strafschopfase tegen OH Leuven

16:00
7
'Beerschot zag goalie vertrekken naar Genk en haalt opvolger in logisch land'

'Beerschot zag goalie vertrekken naar Genk en haalt opvolger in logisch land'

15:45
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 20:45 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 08/02 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 08/02 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

filip.dhose filip.dhose over Bondsparket laat van zich horen: deze schorsing willen ze voor Diarra Swakke25 Swakke25 over Plots wél: club neemt bocht van 180 graden met gewezen jeugdspeler Royal Antwerp FC Swakke25 Swakke25 over Na contractverlenging voor Miras: moet De Wolf deze zomer vertrekken? Joe Joe over Officieel: Lucas Biglia hakt de knoop door na ontslag van Besnik Hasi Jeru Jeru over Vanavond in de Challenger Pro League: veel goals, maar ook match stopgezet ontleder ontleder ontleder ontleder over Na de tirade: dit heeft Fred Vanderbiest nu te zeggen over strafschopfase tegen OH Leuven Didierke31 Didierke31 over Antwerp begint nu al met verlenging van abonnementen en heeft daar goede reden voor JVD002 JVD002 over Joseph Oosting lanceert de 'Bosuil Battles' bij Royal Antwerp FC RememberLierse RememberLierse over SK Beveren kondigt groot nieuws aan over Bob Peeters w-b forever w-b forever over 'Courtois slaat op tafel bij Arbeloa én Perez en viseert één speler van Real Madrid in het bijzonder' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved