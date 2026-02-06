Joseph Oosting lanceert de 'Bosuil Battles' bij Royal Antwerp FC

Joseph Oosting heeft zich al duidelijk laten gelden bij Royal Antwerp FC. Zo lanceerde de trainer ook de Bosuil Battles.

Oosting wil aanvallend voetbal zien

Joseph Oosting is een man met een plan. Niet alleen op training, maar ook op de wedstrijden. “Het gameplan is voor mij heilig. Afspraken moeten worden nagekomen”, vertelt hij in een gesprek met Het Laatste Nieuws.

Al beseft de Nederlander ook wel dat je af en toe eens een toegeving moet doen en dat stelt hij zich flexibel op. “Zoals thuis tegen Zulte Waregem, toen ik Kiki Kouyaté als centrale verdediger eruit haalde om over te schakelen op een 4-3-3.”

Oosting is een aanvallende coach, iets wat ze uiteraard bij elke ploeg heel graag zien. Toch mag dat niet ten koste van alles gaan. “Ik breng graag vermakelijk voetbal, maar het begint bij je defensieve structuur. Daar focussen we nu op, tot in den treure. Ik slijp mijn defensieve principes erin.”

Bosuil Battles gelanceerd

Om alles goed door te geven moet er volgens Oosting tijdens de trainingen ook het nodige ritme en plezier zijn. Daarvoor heeft hij naar eigen zeggen ook de Bosuil Battles opgericht.

“In de onderlinge wedstrijdjes kunnen de spelers punten scoren en stijgen op de ranking”, verduidelijkt de trainer nog. “Op het einde van het seizoen krijgt de winnaar een prijs. Zo krijg je het competitieve erin.”