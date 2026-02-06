Technisch Directeur bijt van zich af: "Club, Anderlecht of Union? We hebben ze niet gezien"

Technisch Directeur bijt van zich af: "Club, Anderlecht of Union? We hebben ze niet gezien"
Foto: © photonews

KVC Westerlo beleefde een bijzonder hectische wintermercato met toch wel wat transfers die toekomstbepalend kunnen zijn. Griffin Yow koos na meerdere seizoenen in de Kempen voor een terugkeer naar de Verenigde Staten.

Griffin Yow neemt afscheid van KVC Westerlo en zet zijn carrière verder bij New England Revolution. De Amerikaanse aanvaller keert daarmee terug naar zijn thuisland voor een nieuwe uitdaging", aldus KVC Westerlo half januari over Griffin Yow.

Techisch Directeur Westerlo spreekt over transfer van Griffin Yow

Yow verzamelde in totaal 86 wedstrijden voor Westerlo. De club bevestigde het vertrek enkele weken geleden al via zijn officiële kanalen. De speler zou volgens diverse bronnen in de aandacht hebben gestaan van Union SG, Gent, Club Brugge en nog een paar Belgische teams.

Niets van aan, klinkt het nu bij Technisch directeur Francesco Carratta. Hij is in gesprek met Gazet van Antwerpen formeel over de zaak: "We hebben Yow gehaald voor 80.000 euro. Hij heeft de voorbije drie jaar 18 keer gescoord in 86 wedstrijden."

Union, Anderlecht en Club Brugge heeft Carratta niet gezien

"Dat is een positief rendement. We hebben geprobeerd zijn contract te verlengen, hij wilde niet. Ik heb niet het gevoel dat we een transfersom hebben gemist. Vorige zomer heeft zich geen enkele club gemeld", aldus Carratta.


"Club Brugge, Anderlecht, Union of Standard? Niet gezien. Dan is het niet slecht dat een Amerikaanse club, die hem over een paar maanden gratis kan oppikken, een half miljoen op tafel legt", is de Technisch Directeur duidelijk.

Griffin Yow

