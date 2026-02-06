Goed nieuws en luxeprobleem voor Ivan Leko: "Veel meer kwaliteit dan Standard, maar ..."

Club Brugge verloor vorige week met het kleinste verschil op bezoek bij Union SG en dus hebben ze deze week tegen Standard in eigen huis eigenlijk geen enkele keuze meer om de kloof niet nog groter te laten worden. Voor Ivan Leko wordt het ook een ontmoeting met een recente ex-club.

Ivan Leko heeft al tegen KAA Gent gespeeld op Jan Breydel, maar nu komt met Standard de Liège die andere ex-club van de voorbije twaalf maanden op bezoek bij de Kroatische oefenmeester van blauw-zwart.

"Standard won vorig seizoen twee keer van Club Brugge"

“Ook al speelt Standard niet voor de titel: dit blijft een grote match tegen een club met veel geschiedenis. Tijdens zo’n wedstrijden tellen het klassement of de vorm niet. Vorig jaar was het kwaliteitsverschil ook groot, maar toen won Standard wel twee keer", stak hij toch wat pluimen op de eigen hoed.

En hij ging verder op zijn persconferentie - genotuleerd door Het Nieuwsblad: "Normaal gezien hebben wij veel meer kwaliteit. Maar ik ken Standard goed: ze komen met enorm veel trots en overgave naar Brugge. Ze zullen enorm gemotiveerd zijn.

Tzolis en Ordonez klaar voor de strijd: luxeproblemen voor Ivan Leko

"Anderzijds heeft mijn groep goed gereageerd op training. De match tegen Union SG was leerrijk." Extra pluspunt: de coach zal opnieuw kunnen rekenen op een aantal sterkhouders die opnieuw klaar lijken voor de strijd.



Tzolis, Diakhon en Forbs kunnen alle drie spelen en dus kan er positieve concurrentie opduiken op de flanken. “De keuze tussen mijn vleugelspelers is eigenlijk een luxeprobleem. Dit hoort bij een topclub." Ook Ordonez is er opnieuw klaar voor.