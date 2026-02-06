Nicky Hayen (KRC Genk) spreekt over mislukte transfer en clash met RSC Anderlecht

Nicky Hayen (KRC Genk) spreekt over mislukte transfer en clash met RSC Anderlecht
Zowel KRC Genk als RSC Anderlecht wisselden dit seizoen al van coach. En dus is de vraag welk team het snelste opnieuw vaart kan vinden. Dit weekend staat er alvast een belangrijk duel tussen beide teams op het programma.

KRC Genk heeft na 23 speeldagen amper 29 punten en staat daarmee op een teleurstellende tiende plaats. De kloof met RSC Anderlecht op de vierde plek is echter amper zeven punten. En dus kan het er nog om gaan spannen.

Nicky Hayen van KRC Genk is op zijn hoede voor RSC Anderlecht

In eigen huis winnen van paars-wit lijkt wel een must voor Nicky Hayen en co. Al beseft de coach meteen dat Anderlecht altijd Anderlecht zal blijven en dat winnen van de Brusselaars zeker geen evidentie zal zijn. 

Zeker niet of net niet door de nederlaag in de Beker van België. "Ze zullen de rug willen rechten", beseft Nicky Hayen op zijn persconferentie - genotuleerd door Het Laatste Nieuws. "Ze speelden een beetje meer zoals het oude Anderlecht tegen Antwerp."

Nicky Hayen heeft iets te zeggen over mislukte transfer van Matte Smets van Genk naar Wolfsburg

Hayen zelf kan voor het eerst over een volledig fitte selectie beschikken. Sor is er terug bij, Erabi is fit en ook Adedeji-Sternberg keert terug in de wedstrijdkern. Keuze genoeg dus, ook vooraan voor de coach van Genk.


Achteraan was er bijna een transfer van Matte Smets naar Wolfsburg, maar hij bleef in Genk. "Ik ben daar licht overgegaan. Zoals ik aangaf, praten we open met spelers. Matte stond er zelf heel nuchter in en was vanaf het begin duidelijk dat hij hier het seizoen wilde afmaken. Hij wil in Genk stappen zetten en op zijn oude niveau terugkeren. Op een gegeven moment zal die transfer komen als hij ze wilt maken.”

