Antwerp begint nu al met verlenging van abonnementen en heeft daar goede reden voor

Royal Antwerp FC heeft 16 februari naar voren geschoven om te starten met de abonnementsverlengingen voor volgend seizoen. En de club doet dat met een duidelijke reden.

Abonnement verlengen

Op 16 februari kan je bij Antwerp al je abonnement voor volgend seizoen verlengingen. Dat is een pak vroeger dan andere jaren, maar The Great Old heeft daar een goede reden voor.

“Dat is vroeger dan andere jaren omdat The Great Old inspeelt op de verhoging van de btw-tarieven die op 1 maart ingaat”, klinkt het op de website van de club. “Vanaf dan bedraagt de btw op sportwedstrijden 12% i.p.v. 6%.”

Zo geeft de club de supporters om een besparing van 6% te doen op de abonnementsprijs van volgend seizoen. “Wie gedurende de maand februari zijn of haar abonnement verlengt, betaalt minder dan wie dat nadien doet”, gaat Antwerp verder.

Aangepaste prijzen door nieuw competitieformat

De club laat ook al weten dat de prijzen aangepast worden, omdat er een nieuw competitieformat is vanaf volgend seizoen. Hoeveel de prijzen voor de abonnementen zullen bedragen is nog niet geweten.

“Verder zetten we in op de jeugd, onze Rood-Witte toekomst. Tribune 4 krijgt meer en meer het karakter van een echte familietribune, met kortingen die voor bepaalde doelgroepen oplopen tot wel 50%. Ontdek alles over deze nieuwe abonnementen op T4”, klinkt het nog. Dat kan online via tickets.rafc.be, zo laat de club nog weten.