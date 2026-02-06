Antwerp zou Vincent Janssen zijn carrière moeten laten afsluiten op de Bosuil: zo belangrijk blijft hij

We begrijpen Joseph Oosting dat hij bij het bestuur én bij de speler zelf al zitten aandringen heeft om te blijven. Zoals we gisteren in het Lotto Park zagen is Vincent Janssen nog steeds de kapstok die Antwerp nodig heeft.

De goal zal waarschijnlijk niet op zijn naam komen omdat Killian Sardella er nog een been tussen stak, maar het was niet het enige dat opviel aan de prestatie van de Nederlandse spits.

Janssen is zo belangrijk in het spel van Antwerp. Ze kunnen altijd de bal aan hem kwijt waarna hij de ruimte vindt waardoor The Great Old verder kan opbouwen. Als hij op het veld staat spelen zijn ploegmaats beter.

Vincent Janssen is de kapstok waar Antwerp zijn spel aan ophangt

Het is nog altijd niet zeker of hij straks blijft, maar Marc Overmars zal dat ook wel zien. Voor zo'n speler moet je een extraatje kunnen doen, zelfs al heeft hij amper nog doorverkoopwaarde. Waarom laat je hem zijn carrière niet op de Bosuil afsluiten?

Janssen zelf was gisteren enkel met de bekerfinale bereiken bezig. Het was voor de kapitein de eerste keer dat hij won in het Lotto Park. "Het is een dubbel gevoel dat we vandaag hebben. We winnen wel op Anderlecht, maar het verschil had groter moeten zijn. Dat kunnen we enkel onszelf kwalijk nemen."

Lees ook... Gezocht! Een Anderlecht-speler die een goal kan maken: als Verschaeren je gevaarlijkste man is...›

Hij nam het ook op voor zijn spitsbroeder, Gerard Vandeplas, die enkele grote kansen miste. "Ik heb ook zulke kansen gemist in mijn carrière hoor. Laten we dan ook vooral kijken naar zijn goede wedstrijd, want zijn belang voor ons valt niet te omschrijven.”