'Opvallende grote buitenlandse naam ook kandidaat bij Anderlecht'

'Opvallende grote buitenlandse naam ook kandidaat bij Anderlecht'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na het ontslag van Besnik Hasi is RSC Anderlecht op zoek naar een nieuwe coach. Met Thorsten Fink hadden ze een prima kandidaat op de shortlist staan, maar die heeft nee gezegd. En dus komen er andere namen op de proppen.

Tegen Royal Antwerp zal het Edward Still zijn die de honneurs moet waarnemen en het ziet er ook steeds meer naar uit dat hij ook minstens dit weekend nog de T1 van RSC Anderlecht zal zijn, want een opvolger voor Besnik Hasi is er nog niet.

Still zelf gaf aan dat hij niet echt denkt aan een job als vaste hoofdcoach van Anderlecht. Thorsten Fink werd dan maar geopperd, maar die heeft bedankt voor de functie - het zou te kort dag zijn na zijn ontslag anderhalve maand geleden bij Genk.

Onder meer Maarten Martens wordt genoemd als een mogelijke andere optie voor paars-wit, maar ook grote namen uit het buitenland zouden kans kunnen maken om de nieuwe coach van Anderlecht te gaan worden.

Wordt Burak Yilmaz de nieuwe coach van Anderlecht?

Zo lijkt Sacha Tavolieri met een nieuwe naam op de proppen te komen - daarin geholpen door Sky Sports overigens. Die hebben namelijk gehoord dat Burak Yilmaz steeds meer op de radar komt van heel wat topclubs.

Zowel in Frankrijk en België zijn er clubs die interesse hebben in de coach van Gaziantep FK, die in Turkije grote ogen gooit de laatste maanden. In ons land is enkel Anderlecht op dit moment op zoek naar een coach.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Fortuna Sittard
Burak Yilmaz

Meer nieuws

Hoe Sam Kerkhofs een titel vierde met een JPL-team: "Vercauteren in bad en de trofee bleef staan"

Hoe Sam Kerkhofs een titel vierde met een JPL-team: "Vercauteren in bad en de trofee bleef staan"

17:00
Olivier Renard erfde een boeltje, maar... 12,2 miljoen voor aanvallers die amper renderen?

Olivier Renard erfde een boeltje, maar... 12,2 miljoen voor aanvallers die amper renderen?

14:40
4
Jelle Van Damme spreekt over precaire situatie bij Anderlecht en Antwerp: "Heb het daar niet voor"

Jelle Van Damme spreekt over precaire situatie bij Anderlecht en Antwerp: "Heb het daar niet voor"

15:00
📷 Dat is iets helemaal anders: nieuw WK-truitje Rode Duivels lekt uit

📷 Dat is iets helemaal anders: nieuw WK-truitje Rode Duivels lekt uit

16:00
7
DONE DEAL: Belgische ex-speler Anderlecht en Oostende heeft nieuwe exotische bestemming beet

DONE DEAL: Belgische ex-speler Anderlecht en Oostende heeft nieuwe exotische bestemming beet

14:20
Analisten laten niets heel van topclub na match tegen Club: "Kiekens zonder kop" en "Bende prutsers"

Analisten laten niets heel van topclub na match tegen Club: "Kiekens zonder kop" en "Bende prutsers"

15:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 05/02: Murillo

Transfernieuws en Transfergeruchten 05/02: Murillo

12:20
Wordt dat ook bij Anderlecht een probleem? "Complex voor jongens met minder spelinzicht"

Wordt dat ook bij Anderlecht een probleem? "Complex voor jongens met minder spelinzicht"

12:00
2
Het liefste Anderlecht, Standard of Antwerp? Coryfee hakt de knoop door

Het liefste Anderlecht, Standard of Antwerp? Coryfee hakt de knoop door

13:00
1
Topkandidaat RSC Anderlecht zegt neen: zoektocht gaat verder

Topkandidaat RSC Anderlecht zegt neen: zoektocht gaat verder

12:40
9
Icoon van Anderlecht spreekt zich uit over trainerskeuze: "Hij kan interessant zijn"

Icoon van Anderlecht spreekt zich uit over trainerskeuze: "Hij kan interessant zijn"

11:20
Ex-Anderlecht-sterkhouder zoekt oplossing na héél zware kritiek van zijn coach

Ex-Anderlecht-sterkhouder zoekt oplossing na héél zware kritiek van zijn coach

12:20
2
DONE DEAL: KV Mechelen zet in op de toekomst en legt versterking vast

DONE DEAL: KV Mechelen zet in op de toekomst en legt versterking vast

14:00
1
STVV-aanwinst doet meteen stevige belofte en komt met lof voor de fans

STVV-aanwinst doet meteen stevige belofte en komt met lof voor de fans

13:50
David Hubert houdt hart vast na twee blessures: "Ik ben geen radioloog, maar ..."

David Hubert houdt hart vast na twee blessures: "Ik ben geen radioloog, maar ..."

13:30
LIVE: Uitkijken naar wat Edward Still uit zijn mouw schudt: dit kan alvast vervanger Angulo zijn

LIVE: Uitkijken naar wat Edward Still uit zijn mouw schudt: dit kan alvast vervanger Angulo zijn

10:15
Mauves Army geeft heel hard signaal af aan Anderlecht-spelers en -bestuur: "U verdient dit niet meer"

Mauves Army geeft heel hard signaal af aan Anderlecht-spelers en -bestuur: "U verdient dit niet meer"

09:46
5
Anderlecht polst ook deze Belgische coach al als opvolger van Besnik Hasi

Anderlecht polst ook deze Belgische coach al als opvolger van Besnik Hasi

07:02
Olivier Deschacht onthult het grootste probleem van Anderlecht: "Als dat beestje niet in je zit..."

Olivier Deschacht onthult het grootste probleem van Anderlecht: "Als dat beestje niet in je zit..."

09:00
1
Extra pigment bij Anderlecht - Antwerp: 'Coucke wil Kindermans terughalen, Gheysens speelt het spel keihard'

Extra pigment bij Anderlecht - Antwerp: 'Coucke wil Kindermans terughalen, Gheysens speelt het spel keihard'

08:40
19
Dé Belgische jeugdspeler om in het oog te houden: topclubs hebben hem al in het vizier, Rode Duivels ook

Dé Belgische jeugdspeler om in het oog te houden: topclubs hebben hem al in het vizier, Rode Duivels ook

11:40
Wedstrijdpremies bij de topclubs: twee spelers bij Club Brugge met 4.000 euro per punt, Anderlecht veel minder

Wedstrijdpremies bij de topclubs: twee spelers bij Club Brugge met 4.000 euro per punt, Anderlecht veel minder

10:30
10
Matte Smets legt zelf uit waarom hij een topaanbieding vanuit de Bundesliga weigerde

Matte Smets legt zelf uit waarom hij een topaanbieding vanuit de Bundesliga weigerde

11:00
Antwerp-trainer Oosting kijkt verder dan de beker: "Ik heb hem al gevraagd om te blijven"

Antwerp-trainer Oosting kijkt verder dan de beker: "Ik heb hem al gevraagd om te blijven"

07:20
1
KV Mechelen anticipeert op onder andere belangstelling Anderlecht met slimme verlenging

KV Mechelen anticipeert op onder andere belangstelling Anderlecht met slimme verlenging

08:20
5
Antwerp ziet Van Den Bosch straks gratis vertrekken: "Dat is niet zijn schuld"

Antwerp ziet Van Den Bosch straks gratis vertrekken: "Dat is niet zijn schuld"

07:40
19
Staat de verkeerde supporter terecht voor incident Club Brugge-Barcelona?

Staat de verkeerde supporter terecht voor incident Club Brugge-Barcelona?

09:30
Felle kritiek op beslissing: vuurwerk mag ineens weer in voetbalstadions

Felle kritiek op beslissing: vuurwerk mag ineens weer in voetbalstadions

08:00
20
Geen consensus in Lotto Park? 'Anderlecht-CEO wil niét overhaasten, deze man kan wél voor ontslag van Renard zorgen'

Geen consensus in Lotto Park? 'Anderlecht-CEO wil niét overhaasten, deze man kan wél voor ontslag van Renard zorgen'

21:40
3
Edward Still is coach nummer veertien onder Marc Coucke, maar... hoe was het destijds bij RSC Anderlecht onder Roger Vanden Stock?

Edward Still is coach nummer veertien onder Marc Coucke, maar... hoe was het destijds bij RSC Anderlecht onder Roger Vanden Stock?

20:40
2
Opmerkelijke transfersoap: 'Mogi Bayat ging met deze speler de Belgische topclubs af tijdens wintermercato'

Opmerkelijke transfersoap: 'Mogi Bayat ging met deze speler de Belgische topclubs af tijdens wintermercato'

06:30
7
🎥 Influencers en... Club Brugge-fans doen Anderlecht-aanhang met dolle stunt geloven dat Axel Witsel naar Brussel komt

🎥 Influencers en... Club Brugge-fans doen Anderlecht-aanhang met dolle stunt geloven dat Axel Witsel naar Brussel komt

23:00
6
Charleroi houdt de droom levendig met billijk gelijkspel tegen Union SG

Charleroi houdt de droom levendig met billijk gelijkspel tegen Union SG

22:30
'OH Leuven houdt Manchester City af én wil opvallende spitsentrainer in huis halen'

'OH Leuven houdt Manchester City af én wil opvallende spitsentrainer in huis halen'

23:30
'Aston Villa wil dé stap naar Engelse top zetten en daarvoor moeten... de twee Rode Duivels vertrekken'

'Aston Villa wil dé stap naar Engelse top zetten en daarvoor moeten... de twee Rode Duivels vertrekken'

22:30
19
Achtergrond bij verrassend vertrek van Nilson Angulo bij Anderlecht: 'Speler dreigde zelfs met Wet van '78'

Achtergrond bij verrassend vertrek van Nilson Angulo bij Anderlecht: 'Speler dreigde zelfs met Wet van '78'

19:40
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 22
NAC NAC 06/02 Excelsior Excelsior
NEC NEC 07/02 Heracles Heracles
Zwolle Zwolle 07/02 FC Volendam FC Volendam
FC Twente FC Twente 07/02 Heerenveen Heerenveen
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 07/02 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam
Utrecht Utrecht 08/02 Feyenoord Feyenoord
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 08/02 Ajax Ajax
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 08/02 Telstar Telstar
FC Groningen FC Groningen 08/02 PSV PSV

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Topkandidaat RSC Anderlecht zegt neen: zoektocht gaat verder JaKu JaKu over 'Opvallende grote buitenlandse naam ook kandidaat bij Anderlecht' JaKu JaKu over 📷 Dat is iets helemaal anders: nieuw WK-truitje Rode Duivels lekt uit JaKu JaKu over 'Aston Villa wil dé stap naar Engelse top zetten en daarvoor moeten... de twee Rode Duivels vertrekken' rinus michels rinus michels over Wordt dat ook bij Anderlecht een probleem? "Complex voor jongens met minder spelinzicht" RememberLierse RememberLierse over Extra pigment bij Anderlecht - Antwerp: 'Coucke wil Kindermans terughalen, Gheysens speelt het spel keihard' Cul-de-sac Cul-de-sac over Olivier Renard erfde een boeltje, maar... 12,2 miljoen voor aanvallers die amper renderen? FCBalto FCBalto over Felle kritiek op beslissing: vuurwerk mag ineens weer in voetbalstadions roodwit1880 roodwit1880 over Anderlecht - Antwerp: - Don Bozhinov Don Bozhinov over Het liefste Anderlecht, Standard of Antwerp? Coryfee hakt de knoop door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved