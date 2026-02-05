'Opvallende grote buitenlandse naam ook kandidaat bij Anderlecht'

Na het ontslag van Besnik Hasi is RSC Anderlecht op zoek naar een nieuwe coach. Met Thorsten Fink hadden ze een prima kandidaat op de shortlist staan, maar die heeft nee gezegd. En dus komen er andere namen op de proppen.

Tegen Royal Antwerp zal het Edward Still zijn die de honneurs moet waarnemen en het ziet er ook steeds meer naar uit dat hij ook minstens dit weekend nog de T1 van RSC Anderlecht zal zijn, want een opvolger voor Besnik Hasi is er nog niet.

Still zelf gaf aan dat hij niet echt denkt aan een job als vaste hoofdcoach van Anderlecht. Thorsten Fink werd dan maar geopperd, maar die heeft bedankt voor de functie - het zou te kort dag zijn na zijn ontslag anderhalve maand geleden bij Genk.

Onder meer Maarten Martens wordt genoemd als een mogelijke andere optie voor paars-wit, maar ook grote namen uit het buitenland zouden kans kunnen maken om de nieuwe coach van Anderlecht te gaan worden.

Wordt Burak Yilmaz de nieuwe coach van Anderlecht?

Zo lijkt Sacha Tavolieri met een nieuwe naam op de proppen te komen - daarin geholpen door Sky Sports overigens. Die hebben namelijk gehoord dat Burak Yilmaz steeds meer op de radar komt van heel wat topclubs.





Zowel in Frankrijk en België zijn er clubs die interesse hebben in de coach van Gaziantep FK, die in Turkije grote ogen gooit de laatste maanden. In ons land is enkel Anderlecht op dit moment op zoek naar een coach.