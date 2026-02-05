Icoon van Anderlecht spreekt zich uit over trainerskeuze: "Hij kan interessant zijn"

Icoon van Anderlecht spreekt zich uit over trainerskeuze: "Hij kan interessant zijn"
Foto: © photonews

Anderlecht is volop op zoek naar een nieuwe hoofdcoach en de naam van Thorsten Fink wordt daarbij genoemd. Pär Zetterberg, clubicoon en analist, laat zich uit over de mogelijke keuze.

Bij DAZN sprak Zetterberg lovend over Fink. “Ik herinner me dat hij vorig jaar een uitstekende eerste seizoenshelft afwerkte met Genk. Dat was echt de beste ploeg van België. Charmant voetbal. Ik heb ze enkele keren live bekeken, ook toen ze met 0-2 kwamen winnen op Anderlecht. Zijn stijl maakte echt indruk op mij.”

Toch plaatst Zetterberg een kanttekening. “Zal Fink ook op die manier kunnen spelen met de huidige kern van Anderlecht? Ik ben niet goed geplaatst om daarover te oordelen en wil ook niemand bekritiseren.”

Pär Zetterberg vindt Thorsten Fink een goede keuze

Vandaag werd ook duidelijk dat Maarten Martens op het lijstje staat van de sportieve leiding van Anderlecht. Maar het zal niet voor deze week zijn. Sowieso staat Edward Still tot en met zondag aan het roer.

Bij Anderlecht zoeken ze ook iemand die niet zijn eigen trainingsstaf zal meebrengen, want ze hebben al flink geïnvesteerd in assistenten zoals Still, Biglia en Taravel.

De vraag is ook of de genoemde trainers geïnteresseerd zijn, want het is momenteel geen cadeau om paars-wit onder hun hoede te nemen. Zeker met ook de onduidelijkheid over de positie van Olivier Renard.

Anderlecht
Pär Zetterberg

