Mauves Army geeft heel hard signaal af aan Anderlecht-spelers en -bestuur: "U verdient dit niet meer"

Het Lotto Park staat vanavond zwaar onder hoogspanning. Na het verlies in de Clasico tegen Standard en het ontslag van Besnik Hasi wacht Anderlecht een cruciale halve finale in de Belgische beker. De druk op de spelers wordt verder opgevoerd door de harde kern van paars-wit.

De supportersgroep stuurde een brief aan het team, waarin zij aankondigen dat de traditionele ontvangst van de spelersbus voor de heenwedstrijd vanavond wordt geschrapt. “U hebt dit voorrecht met voeten getreden. U verdient het niet meer”, klinkt het resoluut.

“Voor één keer gaan we ons aanpassen aan jullie niveau,” luidt de boodschap verder. “We zullen ons dus, net als jullie, tevredenstellen met het absolute minimum (maar dan wel beter, wat zeker niet moeilijk zal zijn).”

De harde kern van Anderlecht zal de bus met spelers niet verwelkomen

De harde kern benadrukt dat het aan de spelers is om het shirt met trots te dragen. “Bewijs het ons op het veld met overtuigende, toegewijde en succesvolle prestaties, waarbij iedereen het beste van zichzelf geeft voor de kleuren die hij het geluk en het voorrecht heeft te mogen dragen.”

Het collectieve belang staat centraal. “Iedereen moet vechten voor iets anders dan zijn persoonlijk comfort. Royal Sporting Club Anderlecht is geen toevluchtsoord voor zielloze spelers en zal dat ook nooit worden" klinkt het streng.

Met deze boodschap ligt de lat hoog voor de Anderlecht-selectie. De halve finale vanavond wordt niet alleen een sportieve test, maar ook een uitdaging om het vertrouwen van de eigen supporters terug te winnen.



