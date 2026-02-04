Wesley Sonck: "Het is bijna crimineel"

RSC Anderlecht ontsloeg afgelopen weekend Besnik Hasi. Daardoor zijn er nu al tien clubs in de Jupiler Pro League van trainer veranderd, waaronder dus ook alle topteams. Maar ligt het wel aan de trainer? Wesley Sonck is formeel.

Het einde van Besnik Hasi zat er wel al eventjes aan te komen en de nederlaag bij Standard was de druppel die de emmer deed overlopen bij het paars-witte bestuur. Al is dan ook meteen de vraag of het ontslag terecht is … en wie het wél zou kunnen redden?

Wesley Sonck is formeel: het ligt niet altijd aan de trainer

“Het ligt niet altijd aan de trainer. Dat zeg ik heel vaak, omdat ik ook in die situaties heb gezeten. Een coach kan er niet aan doen dat de spitsen kansen missen, dat er spelers kansen missen of dat er niets anders voorhanden is binnen de kern”, aldus Wesley Sonck.

En hij ging verder in Een-tweetje: “Ik vind het ook jammer op menselijk vlak. Het wordt echt belachelijk. Tien coaches wisselen op twintig wedstrijden, dat is bijna crimineel wat mij betreft op het menselijke aspect bekeken.”

Het kan héél snel gaan als voetbalcoach, zoveel is andermaal duidelijk met ontslag Besnik Hasi

“Is er een job in de wereld waarbij het zo snel kan gaan? Je moet ook zien wat een ploeg kan bereiken met de kwaliteiten die er zijn. Als een 17-jarige altijd bij de betere spelers is, dan heb je een probleem”, verwees hij ook naar Nathan De Cat.

En dus zal er ook gekeken (moeten) worden naar Olivier Renard, die de kern heeft samengesteld. “Renard heeft ervoor gezorgd dat Hasi een contractverlenging kreeg, dus hij is de volgende die in het vizier zal komen”, aldus Franky Van der Elst daarover ook meteen.