Club Brugge speelt toch met vuur... Dit kan straks weer veel kritiek opleveren

Club Brugge heeft een berekende gok gedaan tijdens de wintermercato. Er kwam maar één inkomende transfer en er werd - buiten Kaye Furo - niets verkocht. Vooral dat eerste is opmerkelijk, want de positie die versterkt werd is ook niet diegene die verwacht werd.

Eerst en vooral: straf dat Club Brugge in zo'n positie zit dat ze zomaar 100 miljoen aan boden op hun spelers kunnen van tafel vegen. Als Club gewild had - wat uiteraard niet de bedoeling was - hadden ze Ordonez, Onyedika en Tzolis kunnen verkopen. Of één van de drie.

Club Brugge zit in een ongeziene situatie voor een Belgische club

Maar de clubkas is fors genoeg om dat gewoon allemaal te negeren. Ongezien in België. Vraag het maar aan Anderlecht, waar ze hun beste speler moesten verkopen omdat "het bod niet te weigeren viel". Dat probleem hebben ze in ieder geval niet in Brugge. Elk bod valt te weigeren.

Daarmee heeft Club ruimschoots de beste en duurste kern van België. Met een marktwaarde van boven de 200 miljoen voor hun kern laten ze Genk en Union ver achter zich. In dat opzicht lijkt Club gewoon de beste ploeg van België, maar dat is allemaal op papier. Intussen zijn er toch al zeven nederlagen te noteren geweest in de competitie.

Eén versterking voor Club, maar was die nodig?

Club heeft met Felix Lemaréchal een extra middenvelder binnengehaald. Leuke speler, maar was dat echt nodig? Op het middenveld spelen Onyedika, Stankovic en Vanaken zo goed als alles. En met Vetlesen, Reis, Audoor en Sandra liepen daar al wat alternatieven rond.

De aanvallende linie, dat is al iets heel anders. Met Romeo Vermant mag er al niet veel gebeuren, maar Nicolo Tresoldi is toch nog een degelijke back up. Als ze beiden out zouden zijn, wordt het probleem veel groter, want het experiment met Tzolis in de spits liep niet zo best op Union. En Gustaf Nilsson... Tja, die loopt er wel nog altijd rond.





Schjelderup scoorde op het verkeerde moment tegen Real Madrid

Het is op de flanken dat de fans van Club Brugge versterking hadden verwacht, maar die kwam er niet. Club deed er wel alles aan om Andreas Schjelderup los te weken bij Benfica, maar net op het foute moment scoorde die twee keer tegen Real Madrid, waardoor de situatie helemaal keerde.

Club wou geen paniektransfer doen en liet het dan maar zo. Maar er mag dus niets gebeuren met Forbs, Tzolis en Diakhon, want alles wat daar achter komt, is nog niet klaar voor het grote werk. Op de meest vermoeiende positie van het elftal heeft Club weinig opties.

Want van de wingers wordt het meeste loopwerk verwacht in het systeem van Ivan Leko. Op het einde van de match nog frisse krachten inbrengen is een meerwaarde, maar die luxe zal blauw-zwart niet hebben. En als er geen metaalwerk rond de nek wordt gehangen aan het einde van het seizoen zal de sportieve leiding daar ook op afgerekend worden.