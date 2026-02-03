Ongelooflijk: zes maanden geleden nog in de Challenger Pro League, nu tekent hij bij Inter Milan

Van het Stade Robert Urbain... naar San Siro, op amper zes maanden tijd: dat is het parcours dat Yanis Massolin aflegt. De middenvelder, die vorige zomer nog de kleuren van Francs Borains verdedigde, heeft een contract getekend bij Inter Milaan met het oog op komende zomer.

Een duidelijk signaal aan alle spelers uit de Challenger Pro League – of aan wie twijfelt om daar te tekenen om zijn carrière (opnieuw) te lanceren. Yanis Massolin (23), actief bij Francs Borains van 2023 tot 2025 en afgelopen zomer vertrokken naar de Serie B, heeft een ronduit prestigieuze transfer te pakken.

De voormalige aanvallende middenvelder van RFB tekende op het einde van deze mercato namelijk een contract… bij Inter Milan, waar hij vastligt tot 2030. Meteen na zijn overstap werd Massolin opnieuw uitgeleend aan Modena, waar hij sinds vorige zomer al speelt.

Van Francs Borains naar Inter Milaan

Opvallend: Massolin domineert de Serie B niet bepaald. In 14 wedstrijden voor Modena was de aanvallende middenvelder goed voor één doelpunt en twee assists. Toch volstond dat om de interesse te wekken van meerdere clubs uit de Serie A – en niet van de minsten.

Volgens Transfermarkt wordt Massolin geschat op 900.000 euro, maar zijn transfer naar Inter zou een bedrag tussen 3,5 en 4 miljoen euro hebben opgeleverd. Inter maakte de overgang maandagavond officieel bekend.



Bij Francs Borains speelde Massolin in totaal 43 wedstrijden over twee seizoenen, waarin hij vijf keer scoorde en goed was voor één assist.