Verrassend? Eén JPL-club deed deze winter bewust geen transfers

'Never change a winning team', en Sporting Charleroi is de voorbije weken niet te stoppen. De focus ligt dan ook op continuïteit op Mambourg.

De clubs uit de Jupiler Pro League beleefden deze winter een behoorlijk woelige mercato, vooral onderin het klassement. Zo kondigde Zulte Waregem vijf inkomende transfers en vier vertrekken aan (waaronder die van Tochukwu Nnadi, niet van de minsten); RAAL haalde vier spelers binnen en liet er zes vertrekken, allemaal met weinig speelminuten; Cercle Brugge hield het evenwicht met vier inkomende en vier uitgaande transfers.

De meest actieve club deze winter was echter KVC Westerlo, waar sprake is van een echte hertekening van de kern: zeven nieuwkomers in ’t Kuipje tegenover zes vertrekkers. Issame Charaï zal de handen vol hebben om al zijn nieuwe spelers tegen de volgende wedstrijd, vrijdag tegen STVV, goed te leren kennen.

Hans Cornelis en Charleroi kiezen voor continuïteit

Hoewel verschillende clubs uit de top zes behoorlijk actief waren (Anderlecht met zes vertrekken, STVV en Union elk met drie inkomende en drie uitgaande transfers), kende één club een opvallend rustige winter: Sporting Charleroi. Terwijl de Zebra’s bij elke mercato vaak hun sterkhouders zien vertrekken, bleven sterkhouders als Parfait Guiagon en Etienne Camara dit keer gewoon aan boord.

Het gevolg: geen inkomende transfers op Mambourg, waar sommigen nochtans hoopten op de komst van een meer efficiënte nummer 9 dan Aurélien Scheidler. Op langere termijn lijkt Nikola Stulic nog altijd niet echt vervangen, al slaagt Hans Cornelis er voorlopig in om zonder dat profiel resultaten te boeken.


Wat uitgaande transfers betreft, vertrok enkel de spits van de Zebra Elites, Alexander Stanic, naar Lierse. Daarnaast verliet ook Raymond Asante, die wel tot de A-kern behoorde maar nauwelijks werd gebruikt, de club op huurbasis richting Patro Eisden. 

