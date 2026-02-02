OFFICIEEL: Voormalig speler van Union sluit zich aan bij Sébastien Pocognoli

Het is officieel, de voormalige Union SG-speler Simon Adingra verlaat Sunderland en sluit zich op huurbasis aan bij AS Monaco tot het einde van het seizoen. Een aankoopoptie is in de deal inbegrepen.

Het is een ware stoelendans. Nilson Angulo gaat zich bij Sunderland voegen, waar Simon Adingra is vertrokken om George Ilenikhena bij AS Monaco te vervangen, die naar Saoedi-Arabië vertrekt.

Sébastien Pocognoli hoopt goed te kunnen rekenen op de kwaliteiten van de Ivoriaanse vleugelspeler om een nieuwe, sterke dynamiek in het prinsdom Monaco op gang te brengen. Technisch, snel en wervelend, heeft de 24-jarige speler alles in huis om zich bij AS Monaco te vestigen.

Simon Adingra vs Ansu Fati

Hij zal de concurrentie aangaan met degene die een tijd geleden nog werd gezien als een van de grootste talenten van het Spaanse voetbal, Ansu Fati. De in Abobo geboren speler zal ook als reserve fungeren voor Takumi Minamino, die tot het einde van het seizoen out zal zijn door een kruisbandblessure.

"Hij zal zijn slagkracht en zijn levendigheid ten dienste van rood en wit zetten", juicht AS Monaco in zijn communiqué.



De volgende wedstrijd van AS Monaco staat gepland voor aanstaande donderdag. De mannen van Sébastien Pocognoli zullen naar Straatsburg afreizen in het kader van de achtste finales van de Coupe de France.