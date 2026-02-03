OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt er onverwacht nog een aanvaller bij Franse eersteklasser

OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt er onverwacht nog een aanvaller bij Franse eersteklasser
Malick Mbaye (21) is de nieuwste aanwinst van Zulte Waregem. De Senegalese flankaanvaller komt over van Ligue 1-club FC Metz en tekent een contract voor 2,5 seizoenen met een optie voor nog twee jaar.

Mbaye verliet op 18-jarige leeftijd Senegal voor Frankrijk en begon zijn Europese carrière bij het tweede elftal van Metz. Al snel debuteerde hij bij de hoofdmacht en speelde hij 16 wedstrijden, met een korte uitleenbeurt aan SC Amiens tussendoor.

“Ik heb niet lang getwijfeld toen Essevee belde”, zegt Mbaye. “De Belgische competitie staat hoog aangeschreven en Zulte Waregem had een duidelijk ontwikkelingsplan. De club is geen onbekende in Senegal, jongens als Diop en Leye gingen mij al voor.”

Malick Mbaye is de nieuwe winger van Zulte Waregem

Bij Essevee hoopt hij zijn snelheid en dribbelvermogen optimaal te benutten. De jonge winger moet vooral voor diepgang en creativiteit op de flanken zorgen.

Niels Leroy van de sportieve cel reageert tevreden: “Met Malick halen we een flankaanvaller met een sterke dribbel, een efficiënte eindpass en kwaliteit in de afwerking. Hij past perfect bij ons project.”


Mbaye wordt meteen ingeschakeld in de voorbereiding op de resterende wedstrijden van het seizoen en moet Essevee extra opties op de flanken geven.

