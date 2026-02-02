Opvallende transfer op komst? 'Anderlecht gaat zich nog versterken met Franse verdediger'

Anderlecht blijft actief op de wintermercato en lijkt nog een verdedigende versterking te strikken. Het gaat om een jonge Fransman, al is het voorlopig onduidelijk welke rol hij meteen zal krijgen bij paars-wit.

Anderlecht gaat nog moves maken op de transfermarkt, daar mogen we zeker van zijn. Paars-wit zal zich nog versterken met een extra verdediger, al blijft het de vraag of hij meteen bij de A-ploeg aansluit.

Volgens Sacha Tavolieri trekt Mathys Angély namelijk naar Anderlecht. Dat schrijft hij op X (vroeger Twitter). Angély komt op huurbasis mét een aankoopoptie.

Jong verdedigend profiel op weg naar Neerpede

De 18-jarige Fransman komt over van Wolfsburg, waar hij nog geen enkele minuut bij de hoofdmacht maakte. Hij mocht al wel op de bank plaatsnemen, maar kwam vooral bij de U19 in actie.

De linksvoetige verdediger gaf zijn groen licht voor een transfer, die er dus lijkt te komen. Transfermarkt schat zijn marktwaarde in op 600.000 euro. Tenzij het om een toptalent gaat lijkt het een vreemde transfer te zijn.

De Duitse club haalde hem in de zomer van 2024 weg bij Bordeaux. Daar speelde hij vijf wedstrijden voor de A-ploeg in de Ligue 2. Zijn komst zou snel afgerond moeten worden.



