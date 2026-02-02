KAA Gent gaat vol voor ex-speler van STVV die naar de Premier League vertrok

Daiki Hashioka (26) staat op het punt om Slavia Praag alweer te verlaten. Slechts zes maanden na zijn komst lijkt een transfer naar KAA Gent in de maak, meldt journalist Sacha Tavolieri.

De Japanse verdediger kwam naar Praag na anderhalf jaar bij Luton Town, waar hij tien keer in de Premier League in actie kwam. Bij Slavia kwam hij zelfs minder vaak aan spelen toe.

In Tsjechië stond Hashioka zelden in de basis. Hij speelde 14 wedstrijden in alle competities, zonder doelpunten of assists, en kon nooit echt overtuigen.

Daiki Hashioka staat voor een terugkeer naar België, bij KAA Gent

Gent lijkt nu de volgende bestemming voor Hashioka. De club biedt hem een kans om terug te keren naar een omgeving die hij goed kent en waar hij eerder indruk maakte.

De verdediger maakte naam in België bij Sint-Truiden, waar zijn prestaties hem uiteindelijk naar de Premier League brachten.



KAA Gent had sowieso verdedigende versterking nodig. De voorbije wedstrijden speeld centrale verdediger Matties Volckaert als rechtsback.