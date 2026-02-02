OFFICIEEL Club NXT haalt extra verdediger in huis

Club NXT versterkt zijn defensieve kern met de komst van Andre Garcia. De jonge linksvoetige verdediger tekent een contract tot 2029.

Achtergrond van de Andre Garcia

Garcia sluit aan na een volledige opleiding bij Reading FC, waar hij doorheen alle jeugdreeksen opklom en uitsluitend voor die club actief was, zo meldt Club Brugge in een bericht aan onze redactie. De verdediger, jongste in een gezin van vijf broers, ontwikkelde zich er tot een vaste waarde op de linkerflank.

In totaal verzamelde hij 56 wedstrijden voor het eerste elftal van de Engelse derdeklasser. Zijn bijdrage leverde twee doelpunten en drie assists op, waarmee hij zijn polyvalentie en offensieve bijdrage onderstreepte. Dit seizoen kwam hij negen keer in actie in League One en trof hij één keer raak.

Internationale ervaring

Op internationaal niveau vertegenwoordigt Garcia de Engelse U18-selectie. Zijn debuut volgde in maart 2025 tijdens een oefenduel tegen Tsjechië U18.

Nadien werkte hij nog vier bijkomende vriendschappelijke interlands af, wat zijn groeiende profiel binnen de nationale jeugdploegen bevestigt.



Club NXT volgde zijn ontwikkeling al langere tijd en beschouwt dit moment als ideaal om hem naar Brugge te halen. De club ziet in hem een jonge speler met doorgroeipotentieel binnen de defensieve structuur.