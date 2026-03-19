Besnik Hasi of Sven Vandenbroeck naar Cercle Brugge? Dit is de grootste kanshebber

Cercle Brugge ontsloeg deze week dan toch nog coach Onur Cinel, met nog één speeldag in de reguliere competitie voor de boeg. En dus is de vraag ook al meteen: wie moet hem nu gaan opvolgen? Diverse namen worden genoemd.

Cercle Brugge hield het bijzonder lang vol met Onur Cinel, die de voorbije maanden al meermaals het mikpunt was geworden van de supporters van De Vereniging. Maar het niet kunnen ontlopen van de Relegation Play-offs werd de druppel.

De 41-jarige Duitser slaagde er niet in om Cercle Brugge in veilige wateren te loodsen en dus werd hij na 29 speeldagen alsnog ontslagen. En dus is de vraag ook meteen: wie krijgt het schip wél in veilige wateren in de Relegation Play-offs?

In Het Nieuwsblad worden alvast een paar mogelijkheden naar voren geschoven. Daarbij een aantal coaches die recent nog zijn ontslagen, zoals Sven Vandenbroeck bij Zulte Waregem of Besnik Hasi bij Anderlecht.

Die laatste was al eerder bijna actief voor Cercle Brugge, maar vorig jaar sprong de deal in vergelijkbare omstandigheden nog af. Komt hij deze keer wél in beeld op Jan Breydel? Hij is in ieder geval niet de enige kanshebber.



Ook Hayk Milkon en Jamath Shoffner van Lierse worden genoemd, maar volgens de krant is de kans het grootste dat Cercle Brugge opnieuw het pad van het buitenland zal bewandelen en daar een oefenmeester zal halen.