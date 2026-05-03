Dender put vertrouwen uit derde zege dit seizoen tegen La Louvière

De wedstrijd tussen Dender en La Louvière kende een wisselend verloop met weinig spektakel in de eerste helft, maar kreeg na de rust meer vaart.

Half uur verkennen

De eerste helft tussen Dender en La Louvière begon voorzichtig en met weinig tempo. La Louvière had iets meer balbezit en kwam via Gillot al vroeg gevaarlijk opzetten, maar Dietsch kon redden. Dender reageerde met enkele pogingen via Jahanbakhsh en een hoekschop, maar echte scherpte ontbrak aan beide kanten. Het spel bleef lang rommelig, met vooral middenveldduels en onnauwkeurige passes.

Na een moeizame openingsfase brak de wedstrijd na het halfuur open. In de 31ste minuut ging doelman Dietsch in de fout bij een voorzet van Liongola, waardoor Fall de 0-1 voor La Louvière kon binnentikken. Dender sloeg echter snel terug: drie minuten later werkte Berte een vlotte aanval knap af en bracht hij de stand op 1-1.

Dender op voorsprong aan de rust

Daarna volgden nog belangrijke wendingen. Jahanbakhsh moest geblesseerd het veld verlaten en werd vervangen door Nsimba. In minuut 42 veroorzaakte Faye een strafschop op Viltard, die Nsimba koel omzette: 2-1. Zo ging Dender met een voorsprong de rust in.

Na de rust voerden beide ploegen meteen wissels door om het tempo op te krikken. La Louvière bracht Afriyie en Ashimeru, Dender Oratmangoen. Het spel bleef in eerste instantie rommelig, maar plots kwam er leven in de brouwerij toen Afriyie een acrobatische treffer maakte die wegens buitenspel werd afgekeurd. Even later testte Gillot Dietsch met een gevaarlijke vrije trap, maar de doelman stond goed opgesteld.

Rode kaart voor thuisploeg

La Louvière kreeg daarna enkele grote mogelijkheden. Afriyie probeerde snel af te drukken in de zestien, terwijl Fall een reuzenkans miste na een knappe actie. De bezoekers voelden dat er meer in zat, maar hun afwerking liet het afweten. Dender bleef intussen gevaarlijk in de omschakeling, al zonder grote kansen te creëren.





In het slot liep de spanning op. Fans van La Louvière verlieten uit protest het stadion, terwijl de ploeg bleef aandringen. Dender hield langer balbezit, maar in minuut 88 moest De Kerf rood pakken na een fout op Fall. La Louvière rook nog een punt, maar echt doordrukken lukte niet meer en het duel bloedde dood richting het einde.