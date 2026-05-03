Frank Boeckx heeft gouden tip voor Club Brugge op bezoek bij RSC Anderlecht

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 2 reacties
Frank Boeckx heeft gouden tip voor Club Brugge op bezoek bij RSC Anderlecht
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Hebben we iets voor half negen vanavond een nieuwe leider in de Champions' Play-offs? Het zou na de nederlaag van Union SG op bezoek bij STVV zomaar kunnen. Al moet Club Brugge dan natuurlijk zelf wel winnen. Op bezoek bij Anderlecht is dat ook geen evidentie.

Nog vijf keer winnen. Dan is Club Brugge sowieso kampioen. Maar dat was ook al het geval voor speeldag 6 in de Champions' Play-offs, dus wat dat betreft heeft de nederlaag van Union SG op bezoek bij STVV weinig veranderd.

Ivan Leko gaf het vooraf al aan dat hij niet te veel wilde bezig zijn met anderen. De terugkeer van De Cat bij Anderlecht? Vooral belangrijk voor Anderlecht zelf, maar niet voor Club Brugge volgens de oefenmeester van blauw-zwart.

Club Brugge heeft wat marge door nederlaag Union SG

De prestaties van Union SG? Dat Union voor Club Brugge aan de bak mocht/moet? Allemaal niet van belang. Er is iets voor te zeggen, maar dat de Brusselaars verloren van STVV scheelt natuurlijk een slok op de borrel.

Meer zelfs: met 12 of 13 op 15 in de terugronde zou blauw-zwart nu ook al zeker zijn van de titel. Maar dan mogen ze wel niet verliezen van Union SG, zoals in de heenronde van de Champions' Play-offs. Iets meer zekerheid dus.



Lees ook... LIVE: Anderlecht bereidt al bekerfinale voor, Club Brugge kan schitterende zaak doen in Lotto Park

Het kan mogelijk ook de druk een beetje afhouden van de wedstrijd op bezoek bij RSC Anderlecht. Omwille van de geschiedenis is dat toch minstens een zo moeilijke klip als de match van Union SG op bezoek bij STVV.

Toegegeven: De Kanaries spelen (veel) beter voetbal dan Anderlecht, maar in één wedstrijd kan paars-wit altijd wel iets. Zeker tegen Club Brugge, zeker in een klassieker en zeker als Nathan De Cat misschien nog eens wil laten zien wat hij allemaal kan.

Club Brugge moet er meteen staan tegen Anderlecht volgens Frank Boeckx

En dus is het aan Club Brugge om meteen iets te laten zien op bezoek bij Anderlecht. Temeer de sleutel wel eens in het begin van de match zou kunnen liggen. Wie de eerste helft van Club Brugge - Anderlecht heeft gezien, weet dat paars-wit kan worden omver gewalst. 

Volgens Frank Boeckx kan dat ook in de terugwedstrijd gebeuren. Of moet dat zelfs gebeuren. "Aan honderd procent beginnen in de wetenschap dat Anderlecht bijna altijd slecht begint", opent hij zijn analyse voor De Zondag met een gouden tip voor de Bruggelingen.

Druk op de ketel zetten en volhouden?

Als ze voorkomen, dan kunnen ze dat proberen vast te houden volgens Boeckx. "Zolang er bij Club Brugge beweging is zonder bal, gaat het goed. Het is pas als er een paar denken dat het minder nodig is, dat ze in de problemen komen zoals in de heenwedstrijd", verwees hij ook naar de tweede helft van Club Brugge - Anderlecht.

Omstreeks half negen vanavond weten we wat dat zal opleveren. Bij een overwinning komt Club Brugge voor het eerst in lange tijd aan de leiding in de Jupiler Pro League / Champions' Play-offs. In Brussel zullen zowel de fans van Union als die van Anderlecht met argusogen de match volgen.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Frank Boeckx

Meer nieuws

LIVE: Anderlecht bereidt al bekerfinale voor, Club Brugge kan schitterende zaak doen in Lotto Park

LIVE: Anderlecht bereidt al bekerfinale voor, Club Brugge kan schitterende zaak doen in Lotto Park

10:35
LIVE: De Mil grijpt in met drie vervangingen bij de rust, zien we beter Gent in tweede helft? Live

LIVE: De Mil grijpt in met drie vervangingen bij de rust, zien we beter Gent in tweede helft?

14:34
Gewezen topscheidsrechter laat niets heel van Union SG: "Al vaker mee weggekomen"

Gewezen topscheidsrechter laat niets heel van Union SG: "Al vaker mee weggekomen"

14:30
1
Rode Duivel met verleden bij Anderlecht heeft beslissing over toekomst genomen

Rode Duivel met verleden bij Anderlecht heeft beslissing over toekomst genomen

14:00
Veertien coaches op zes jaar: Edward Still drie maanden na Anderlecht alweer ontslagen

Veertien coaches op zes jaar: Edward Still drie maanden na Anderlecht alweer ontslagen

13:00
4
Stijn Stijnen streng voor Rik De Mil na uitspraak over Club Brugge: "Onder de gordel, respectloos"

Stijn Stijnen streng voor Rik De Mil na uitspraak over Club Brugge: "Onder de gordel, respectloos"

13:30
1
Paars-wit gewaarschuwd om speler niet vanzelfsprekend te nemen: "Voor Anderlecht zou vertrek jammer zijn"

Paars-wit gewaarschuwd om speler niet vanzelfsprekend te nemen: "Voor Anderlecht zou vertrek jammer zijn"

23:00
1
'Het is Club Brugge menens om Ajax, PSV, Feyenoord en Dortmund af te troeven voor speler ... Standard'

'Het is Club Brugge menens om Ajax, PSV, Feyenoord en Dortmund af te troeven voor speler ... Standard'

10:30
Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, hoog tijd dat men Burgess eens een lesje leert"

Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, hoog tijd dat men Burgess eens een lesje leert"

12:00
22
Dan toch mee naar het WK? Belg is niet af te stoppen en gaat Lionel Messi voorbij

Dan toch mee naar het WK? Belg is niet af te stoppen en gaat Lionel Messi voorbij

11:30
Sprookje voor ex-coach Cercle Brugge gaat verder met machtige promotie

Sprookje voor ex-coach Cercle Brugge gaat verder met machtige promotie

11:00
2
LIVE: KV Mechelen en KAA Gent moeten het nu wel gaan doen: "De Mil zal plan hebben voor de drie punten"

LIVE: KV Mechelen en KAA Gent moeten het nu wel gaan doen: "De Mil zal plan hebben voor de drie punten"

09:45
LIVE Antwerp-Standard: Wie springt mee naar leiding in Europe Play Offs?

LIVE Antwerp-Standard: Wie springt mee naar leiding in Europe Play Offs?

10:30
Club Brugge weet voor welke missie het staat: Leko lijkt weinig te veranderen tegen Anderlecht

Club Brugge weet voor welke missie het staat: Leko lijkt weinig te veranderen tegen Anderlecht

19:30
David Hubert is streng, Wouter Vrancken prikt meteen hard terug: "Als je arbitrage niet meer mee hebt ..."

David Hubert is streng, Wouter Vrancken prikt meteen hard terug: "Als je arbitrage niet meer mee hebt ..."

09:10
12
'Grote naam vrij: trainer onderweg naar België?'

'Grote naam vrij: trainer onderweg naar België?'

10:00
1
Christian Burgess is ziedend na match op STVV en maakt alles en iedereen met grond gelijk

Christian Burgess is ziedend na match op STVV en maakt alles en iedereen met grond gelijk

08:50
30
🎥 Mika Godts redt Ajax met een geniale ingeving: nieuwe sollicitatie voor het WK met Rode Duivels

🎥 Mika Godts redt Ajax met een geniale ingeving: nieuwe sollicitatie voor het WK met Rode Duivels

09:30
Verbauwhede vol in de tackle op Garcia: "Veel geld en jongere vriendin? Blijft lelijke mens"

Verbauwhede vol in de tackle op Garcia: "Veel geld en jongere vriendin? Blijft lelijke mens"

08:30
5
Ivan Leko geeft meer uitleg bij situatie van Raphael Onyedika

Ivan Leko geeft meer uitleg bij situatie van Raphael Onyedika

17:00
Van 0-3 naar 3-3 in JPL, maar niet even goed als Bayern: Charaï zegt wat hij betreurt na spektakelduel

Van 0-3 naar 3-3 in JPL, maar niet even goed als Bayern: Charaï zegt wat hij betreurt na spektakelduel

07:30
1
Lukaku op weg naar een terugkeer ... naar de Premier League? "Meerdere clubs hebben contact opgenomen"

Lukaku op weg naar een terugkeer ... naar de Premier League? "Meerdere clubs hebben contact opgenomen"

21:00
1
Moet Malinwa meer eisen van Van Brederode of net niet? Vanderbiest heeft uitgesproken mening

Moet Malinwa meer eisen van Van Brederode of net niet? Vanderbiest heeft uitgesproken mening

06:30
Genk-supporters eisen bloed, zweet en tranen, Hayen reageert met heel pijnlijke toegeving

Genk-supporters eisen bloed, zweet en tranen, Hayen reageert met heel pijnlijke toegeving

07:00
6
Interesse in Club Brugge-revelatie wordt steeds concreter: ook voor hem spreekt men al van 25 miljoen

Interesse in Club Brugge-revelatie wordt steeds concreter: ook voor hem spreekt men al van 25 miljoen

15:30
2
Na snel rood voor Union zit venijn in de staart op Stayen: penalty in minuut 100 geeft Club kans op koppositie

Na snel rood voor Union zit venijn in de staart op Stayen: penalty in minuut 100 geeft Club kans op koppositie

22:52
2
🎥 Club Brugge wrijft zich in de handen: is uitsluiting in STVV-USG terecht en zet die play-offs op zijn kop?

🎥 Club Brugge wrijft zich in de handen: is uitsluiting in STVV-USG terecht en zet die play-offs op zijn kop?

21:44
23
Start en rode kaart beslissend? Beerschot staat er slecht voor tegen Lommel na heenmatch Promotion Play-offs

Start en rode kaart beslissend? Beerschot staat er slecht voor tegen Lommel na heenmatch Promotion Play-offs

22:00
24
Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan

Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan

02/05
2
🎥 Opsteker voor Rudi Garcia: Rode Duivel komt weer aan de oppervlakte en toont zijn klasse

🎥 Opsteker voor Rudi Garcia: Rode Duivel komt weer aan de oppervlakte en toont zijn klasse

21:20
1
Bepalend in strijd tussen Club en Union? Titelkandidaat krijgt stevige waarschuwing: "Record kapotmaken"

Bepalend in strijd tussen Club en Union? Titelkandidaat krijgt stevige waarschuwing: "Record kapotmaken"

19:00
Straf! Nieuwe belangrijke pion Anderlecht werd deze week zonder boe of ba aan de deur gezet

Straf! Nieuwe belangrijke pion Anderlecht werd deze week zonder boe of ba aan de deur gezet

16:00
2
Cedric Hatenboer schept duidelijkheid over een mogelijke terugkeer naar Anderlecht

Cedric Hatenboer schept duidelijkheid over een mogelijke terugkeer naar Anderlecht

18:30
Vanderbiest heeft in aanloop naar clash met Gent verrassende verklaring voor nederlagen KV Mechelen

Vanderbiest heeft in aanloop naar clash met Gent verrassende verklaring voor nederlagen KV Mechelen

20:00
4
Europe Play Offs worden nog wat spannender: RC Genk morst met punten en verliest zelf op veld van Charleroi

Europe Play Offs worden nog wat spannender: RC Genk morst met punten en verliest zelf op veld van Charleroi

20:13
Kompany doet toegeving na slechte generale repetitie voor PSG: "Wil binnen 5 jaar achter beslissingen staan"

Kompany doet toegeving na slechte generale repetitie voor PSG: "Wil binnen 5 jaar achter beslissingen staan"

20:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 13:30 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 18:30 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 16:00 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

De Kenner De Kenner over Stijn Stijnen streng voor Rik De Mil na uitspraak over Club Brugge: "Onder de gordel, respectloos" Dirk Van Aerschot Dirk Van Aerschot over Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, Burgess moet gestraft worden hiervoor" Andreas2962 Andreas2962 over Gewezen topscheidsrechter laat niets heel van Union SG: "Al vaker mee weggekomen" Andreas2962 Andreas2962 over Veertien coaches op zes jaar: Edward Still drie maanden na Anderlecht alweer ontslagen RememberLierse RememberLierse over David Hubert is streng, Wouter Vrancken prikt meteen hard terug: "Als je arbitrage niet meer mee hebt ..." Dirk1897 Dirk1897 over Christian Burgess is ziedend na match op STVV en maakt alles en iedereen met grond gelijk Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over KV Mechelen - KAA Gent: 1-0 Timmy89 Timmy89 over Frank Boeckx heeft gouden tip voor Club Brugge op bezoek bij RSC Anderlecht Farmatwin Farmatwin over 🎥 Club Brugge wrijft zich in de handen: is uitsluiting in STVV-USG terecht en zet die play-offs op zijn kop? Hurlu Dedju Hurlu Dedju over STVV - Union SG: 2-1 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved