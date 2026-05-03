Frank Boeckx heeft gouden tip voor Club Brugge op bezoek bij RSC Anderlecht

Hebben we iets voor half negen vanavond een nieuwe leider in de Champions' Play-offs? Het zou na de nederlaag van Union SG op bezoek bij STVV zomaar kunnen. Al moet Club Brugge dan natuurlijk zelf wel winnen. Op bezoek bij Anderlecht is dat ook geen evidentie.

Nog vijf keer winnen. Dan is Club Brugge sowieso kampioen. Maar dat was ook al het geval voor speeldag 6 in de Champions' Play-offs, dus wat dat betreft heeft de nederlaag van Union SG op bezoek bij STVV weinig veranderd.

Ivan Leko gaf het vooraf al aan dat hij niet te veel wilde bezig zijn met anderen. De terugkeer van De Cat bij Anderlecht? Vooral belangrijk voor Anderlecht zelf, maar niet voor Club Brugge volgens de oefenmeester van blauw-zwart.

Club Brugge heeft wat marge door nederlaag Union SG

De prestaties van Union SG? Dat Union voor Club Brugge aan de bak mocht/moet? Allemaal niet van belang. Er is iets voor te zeggen, maar dat de Brusselaars verloren van STVV scheelt natuurlijk een slok op de borrel.

Meer zelfs: met 12 of 13 op 15 in de terugronde zou blauw-zwart nu ook al zeker zijn van de titel. Maar dan mogen ze wel niet verliezen van Union SG, zoals in de heenronde van de Champions' Play-offs. Iets meer zekerheid dus.





Het kan mogelijk ook de druk een beetje afhouden van de wedstrijd op bezoek bij RSC Anderlecht. Omwille van de geschiedenis is dat toch minstens een zo moeilijke klip als de match van Union SG op bezoek bij STVV.

Toegegeven: De Kanaries spelen (veel) beter voetbal dan Anderlecht, maar in één wedstrijd kan paars-wit altijd wel iets. Zeker tegen Club Brugge, zeker in een klassieker en zeker als Nathan De Cat misschien nog eens wil laten zien wat hij allemaal kan.

Club Brugge moet er meteen staan tegen Anderlecht volgens Frank Boeckx

En dus is het aan Club Brugge om meteen iets te laten zien op bezoek bij Anderlecht. Temeer de sleutel wel eens in het begin van de match zou kunnen liggen. Wie de eerste helft van Club Brugge - Anderlecht heeft gezien, weet dat paars-wit kan worden omver gewalst.

Volgens Frank Boeckx kan dat ook in de terugwedstrijd gebeuren. Of moet dat zelfs gebeuren. "Aan honderd procent beginnen in de wetenschap dat Anderlecht bijna altijd slecht begint", opent hij zijn analyse voor De Zondag met een gouden tip voor de Bruggelingen.

Druk op de ketel zetten en volhouden?

Als ze voorkomen, dan kunnen ze dat proberen vast te houden volgens Boeckx. "Zolang er bij Club Brugge beweging is zonder bal, gaat het goed. Het is pas als er een paar denken dat het minder nodig is, dat ze in de problemen komen zoals in de heenwedstrijd", verwees hij ook naar de tweede helft van Club Brugge - Anderlecht.

Omstreeks half negen vanavond weten we wat dat zal opleveren. Bij een overwinning komt Club Brugge voor het eerst in lange tijd aan de leiding in de Jupiler Pro League / Champions' Play-offs. In Brussel zullen zowel de fans van Union als die van Anderlecht met argusogen de match volgen.