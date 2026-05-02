Rik De Mil durft het zeggen: "Elke coach zegt dat, is kwestie van kwaliteit"

Elke coach durft al eens wat clichés braken. Dat is anno 2026 niet anders dan de voorbije jaren. Iemand die echter durft toegeven dat alle coaches al eens hetzelfde zegt? Dat is een vernieuwende structuur. Enter Rik De Mil.

De eerste helft van KAA Gent tegen KV Mechelen zag er helemaal anders uit dan de tweede. Hetzelfde mocht op speeldag 1 gezegd worden van Club Brugge tegen RSC Anderlecht. En ook in andere wedstrijden valt er soms een niveauverschil op tussen de eerste en tweede helft.

Zijn re ploegen in staat om echt negentig minuten lang te knallen in deze Belgische competitie? Ja, want Club Brugge en Union SG lieten het in de Champions League toch wel een paar keer zien dat ze het wel degelijk kunnen.

Rik De Mil durft de dingen benoemen

Het is dus een kwestie van goed aan een eerste helft te beginnen, de match in handen te nemen, de match in handen te nemen én in de tweede helft nog eens hetzelfde te doen. Simpeler gezegd dan gedaan? In theorie is het makkelijk.

Maar: “Elke coach zegt dat je scherp moet starten. Als je dat niet doet, dan krijg je dat niet omgedraaid. Dat is ongelooflijk moeilijk. Daarom zegt iedere trainer dat ook aan de rust voor de tweede helft”, is Rik De Mil heel eerlijk in zijn analyse.

Een kwestie van kwaliteit

“Als je de intensiteit wat lager legt, het tempo of het balbezit net wat minder wordt, dan wordt het moeilijk om dat te dragen. Ploegen als Union SG en Club Brugge hebben dan een speler die het tempo kan drukken of eens wat meer kan laten zien.”



Lees ook... Rik De Mil ziet nóg een speler uitvallen en is formeel: "Hadden drie of zelfs vijf punten meer moeten hebben"›

“Wij gaan nog momenten hebben waarin we gaan afzien en dat is niet zo erg, maar dan moet je ook je momenten kunnen pakken om wedstrijden te winnen. Het is niet zo raar, maar dus wel frustrerend en iets dat je veel beter wil doen. Het is een kwestie van kwaliteit.”