Iran stevig in het verweer: het stelt stevige eisen voor het WK én sneert naar Donald Trump

Zal Iran aantreden op het komende WK of niet? Het is een vraag waar we nog steeds geen sluitend antwoord op lijken te hebben. Iran zelf trekt nu stevig van leer tegen de FIFA en de Amerikaanse president Donald Trump.

Door het conflict in het Midden-Oosten tussen Iran en de Verenigde Staten staat er nog steeds een vraagteken achter de WK-deelname van het Aziatische land. Al lijkt FIFA-voorzitter Gianni Infantino zeker van zijn zaak: Iran zál deelnemen.

Maar de vraag is wel degelijk nog altijd of de Iraniërs de VS – waar ze hun wedstrijden normaal gezien zullen spelen – wel zullen mogen betreden. En hoe zullen de zaken verlopen eens ze in de VS zijn? Mehdi Taj, de voorzitter van de Iraanse voetbalbond, stelt nu zelf eisen voor deelname van zijn land.

Iran wil garanties van de FIFA

Zo wil Iran garanties van de FIFA over de politieke neutraliteit en de veiligheid van de Iraniërs in de VS. Dat schrijft onder meer Sporza. "Ik heb de FIFA nog nooit zo zwak gezien", wordt Taj geciteerd door de genoemde bron.

"In plaats van op te treden tegen beledigingen en vernederingen jegens Iran, laat de FIFA zich door de politiek intimideren en neemt het genoegen met louter verbale veroordelingen." Daarna richt hij zich tot Donald Trump.



"Iran heeft zich op sportieve wijze gekwalificeerd en Trump heeft niet te beslissen of we al dan niet aan het WK mogen deelnemen. Daarvoor heeft Iran geen toestemming uit Washington nodig", aldus Taj. Als Iran deelneemt, speelt het op het WK tegen Nieuw-Zeeland, België en Egypte. Het duel tegen de Rode Duivels staat gepland op 21 juni.