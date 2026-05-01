Iran stevig in het verweer: het stelt stevige eisen voor het WK én sneert naar Donald Trump

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
Iran stevig in het verweer: het stelt stevige eisen voor het WK én sneert naar Donald Trump
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zal Iran aantreden op het komende WK of niet? Het is een vraag waar we nog steeds geen sluitend antwoord op lijken te hebben. Iran zelf trekt nu stevig van leer tegen de FIFA en de Amerikaanse president Donald Trump.

Door het conflict in het Midden-Oosten tussen Iran en de Verenigde Staten staat er nog steeds een vraagteken achter de WK-deelname van het Aziatische land. Al lijkt FIFA-voorzitter Gianni Infantino zeker van zijn zaak: Iran zál deelnemen.

Maar de vraag is wel degelijk nog altijd of de Iraniërs de VS – waar ze hun wedstrijden normaal gezien zullen spelen – wel zullen mogen betreden. En hoe zullen de zaken verlopen eens ze in de VS zijn? Mehdi Taj, de voorzitter van de Iraanse voetbalbond, stelt nu zelf eisen voor deelname van zijn land.

Iran wil garanties van de FIFA

Zo wil Iran garanties van de FIFA over de politieke neutraliteit en de veiligheid van de Iraniërs in de VS. Dat schrijft onder meer Sporza. "Ik heb de FIFA nog nooit zo zwak gezien", wordt Taj geciteerd door de genoemde bron.

"In plaats van op te treden tegen beledigingen en vernederingen jegens Iran, laat de FIFA zich door de politiek intimideren en neemt het genoegen met louter verbale veroordelingen." Daarna richt hij zich tot Donald Trump.


"Iran heeft zich op sportieve wijze gekwalificeerd en Trump heeft niet te beslissen of we al dan niet aan het WK mogen deelnemen. Daarvoor heeft Iran geen toestemming uit Washington nodig", aldus Taj. Als Iran deelneemt, speelt het op het WK tegen Nieuw-Zeeland, België en Egypte. Het duel tegen de Rode Duivels staat gepland op 21 juni.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 02/05 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 03/05 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 03/05 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 02/05 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 02/05 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 03/05 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Erbij tegen Lommel of niet? Beerschot krijgt cruciaal nieuws in schorsingzaak van Mo Messoudi Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Cercle Brugge - Zulte Waregem: 2-3 Venom#13 Venom#13 over David Hubert haalt uit: "Dan zou ik ermee moeten stoppen" Venom#13 Venom#13 over 'Bommetje: Rudi Garcia is Rode Duivel kwijt ... omdat hij kiest voor ander land' TatstOn TatstOn over Ivan Leko kristalhelder over de afwezigen van Club Brugge en de aanwezigheid van De Cat Venom#13 Venom#13 over Jorthy Mokio reageert op het gerucht dat hij van nationale ploeg zou veranderen en voor Congo zou kiezen Venom#13 Venom#13 over Dender zet draconische middelen in voor wedstrijden tegen Lommel of Beerschot rinus michels rinus michels over Wordt jeugdproduct Genk, Club Brugge en Anderlecht hét koopje van de komende zomer in de Jupiler Pro League? Vermeiren Willy Vermeiren Willy over 'Nieuwe topkandidaat voor Nathan De Cat is geen goed nieuws voor Anderlecht' Eldonte Eldonte over 'Anderlecht twijfelt niet en kaapt groot talent weg bij Club Brugge' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved