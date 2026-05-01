België wel of niet tegen Iran op het WK? Gianni Infantino lijkt definitief uitsluitsel te brengen

Nog 42 dagen en dan begint het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Maar zal Iran deelnemen aan het toernooi? Volgens Gianni Infantino alvast wel.

Iran raakte niet zo lang geleden verwikkeld in een conflict in het Midden-Oosten met de Verenigde Staten. En laat dat nu net het land zijn waar het zijn groepswedstrijden zou moeten spelen. Er kwam zo een groot vraagteken te staan achter de deelname van Iran.

Ook voor België bracht dat onzekerheid met zich mee. De Rode Duivels werden samen met uitgerekend Iran, Egypte en Nieuw-Zeeland ingedeeld in Groep G. Iran annuleerde eerder deze week alvast zijn deelname aan het FIFA-congres in de Canadese stad Vancouver. FIFA-voorzitter Gianni Infantino was daar uiteraard aanwezig en sprak er over de kwestie. Volgens hem zal Iran wel degelijk deelnemen.

Iran zal spelen in de VS

"Voor iemand misschien iets anders wil zeggen of schrijven, wil ik meteen bevestigen dat Iran uiteraard zal deelnemen aan het WK voetbal 2026. En natuurlijk zal Iran spelen in de VS", wordt Infantino geciteerd door Sporza.

"De reden daarvoor is heel eenvoudig: we moeten verenigen", verduidelijkte Infantino. "We moeten mensen samenbrengen. Dat is mijn en onze verantwoordelijkheid." Waarna hij nog wat sterker opriep tot eenheid.



"Er zijn al genoeg problemen in de wereld, er zijn al genoeg mensen die proberen te verdelen. Als niemand probeert de verenigen, wat gebeurt er dan met onze wereld? Samen zijn we onverslaanbaar", aldus Infantino.