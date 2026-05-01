Dender zet draconische middelen in voor wedstrijden tegen Lommel of Beerschot

Beerschot, Lommel of toch nog Dender. Een van die drie clubs speelt volgend seizoen (nog altijd) op het hoogste niveau. De Oost-Vlamingen zijn zich alvast enorm goed aan het voorbereiden, ook al hebben ze nog wedstrijden te spelen.

FCV Dender EH moet natuurlijk nog aan de bak in de Relegation Play-offs, maar ze weten ondertussen al eventjes dat ze sowieso de laatste plaats zullen halen en dus niet meer over La Louvière of een andere ploeg zullen raken.

En dus konden ze de eindstrijd al gaan voorbereiden, in plaats van de duels tegen La Louvière, Zulte Waregem en Cercle Brugge in die play-offs. De matchen tegen Beerschot of Lommel zullen over alles beslissen.

Dender zet alles op alles voor wedstrijden tegen Lommel of Beerschot

En dus had coach Yannick Ferrera al meteen aangegeven dat Dender alles zou doen om die ultieme wedstrijden te gaan voorbereiden. Daarbij hoorde zelfs een oefenkamp van een paar dagen om alles en iedereen op punt te zetten.

Draconische maatregelen, maar er hangt dan ook héél veel af van die wedstrijden tegen Beerschot of Lommel. Ondertussen zijn er meer details naar buiten gekomen over wat het team precies allemaal heeft gedaan.

Afzondering in Tubeke en veel meer voor Dender

Daar hoorde volgens Het Nieuwsblad onder meer een afzondering in Tubeke bij. Na de stage in Tubeke wordt alles op alles gezet om die laatste wedstrijden voor te bereiden, al is er ondertussen ook veel aan de gang bij de club en gaan er sowieso een aantal mensen volgende seizoen niet meer rondlopen in Denderleeuw.





Ploegleider Jonas Heijndrickx vond al eerder een nieuwe uitdaging, CEO Belinda Siahaan stapte vorige week op en na de laatste match van de play-downs bij Zulte Waregem houdt ook perschef Hannelore Spileers het voor bekeken in het Dender Foot Complex, weet de krant allemaal te melden. De veranderingen zullen dus sowieso groot zijn, of dat nu in de Jupiler Pro League of de Challenger Pro League is.