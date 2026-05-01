Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Dender zet draconische middelen in voor wedstrijden tegen Lommel of Beerschot
Beerschot, Lommel of toch nog Dender. Een van die drie clubs speelt volgend seizoen (nog altijd) op het hoogste niveau. De Oost-Vlamingen zijn zich alvast enorm goed aan het voorbereiden, ook al hebben ze nog wedstrijden te spelen.

FCV Dender EH moet natuurlijk nog aan de bak in de Relegation Play-offs, maar ze weten ondertussen al eventjes dat ze sowieso de laatste plaats zullen halen en dus niet meer over La Louvière of een andere ploeg zullen raken.

En dus konden ze de eindstrijd al gaan voorbereiden, in plaats van de duels tegen La Louvière, Zulte Waregem en Cercle Brugge in die play-offs. De matchen tegen Beerschot of Lommel zullen over alles beslissen.

En dus had coach Yannick Ferrera al meteen aangegeven dat Dender alles zou doen om die ultieme wedstrijden te gaan voorbereiden. Daarbij hoorde zelfs een oefenkamp van een paar dagen om alles en iedereen op punt te zetten.

Draconische maatregelen, maar er hangt dan ook héél veel af van die wedstrijden tegen Beerschot of Lommel. Ondertussen zijn er meer details naar buiten gekomen over wat het team precies allemaal heeft gedaan.

Daar hoorde volgens Het Nieuwsblad onder meer een afzondering in Tubeke bij. Na de stage in Tubeke wordt alles op alles gezet om die laatste wedstrijden voor te bereiden, al is er ondertussen ook veel aan de gang bij de club en gaan er sowieso een aantal mensen volgende seizoen niet meer rondlopen in Denderleeuw.

Ploegleider Jonas Heijndrickx vond al eerder een nieuwe uitdaging, CEO Belinda Siahaan stapte vorige week op en na de laatste match van de play-downs bij Zulte Waregem houdt ook perschef Hannelore Spileers het voor bekeken in het Dender Foot Complex, weet de krant allemaal te melden. De veranderingen zullen dus sowieso groot zijn, of dat nu in de Jupiler Pro League of de Challenger Pro League is.

Man in vorm is duidelijk over doelen Beerschot: "Dat hebben we getoond"

13:20
DONE DEAL: Anderlecht haalt uit en strikt speler van ... Union SG

Rik De Mil ziet nóg een speler uitvallen en is formeel: "Hadden drie of zelfs vijf punten meer moeten hebben"

'KVC Westerlo gaat strijd aan met Utrecht en co voor doelpuntenmachine'

'Nieuwe topkandidaat voor Nathan De Cat is geen goed nieuws voor Anderlecht'

David Hubert haalt uit: "Dan zou ik ermee moeten stoppen"

'Bommetje: Rudi Garcia is Rode Duivel kwijt ... omdat hij kiest voor ander land'

3
'Jongere broer van PSG-ster gelinkt aan ... Belgische club'

12:40
🎥 Ongezien: Braziliaanse spits mist 3 (!) strafschoppen in 6 minuten

1
Club Brugge of Union? Taravel laat duidelijk verstaan welke ploeg hij de beste vindt

1
'Monsterlijke aanval: Bayern München wil topspits uit de Serie A als back-up voor Harry Kane'

1
Jérémy Taravel schiet met scherp op sterkhouder van Union: "Dat zijn we gewoon ..."

1
Beerschot krijgt ferme opsteker voor duel met Lommel

1
'Smaakmaker Club Brugge prijkt op fraai transferlijstje naast speler van Real Madrid'

België wel of niet tegen Iran op het WK? Gianni Infantino lijkt definitief uitsluitsel te brengen

10:00
'Vincent Kompany krijgt uitstekend nieuws: deze sterkhouder wil langer bij Bayern blijven'

'Twee clubs uit de Premier League willen Juventus verlossen van Loïs Openda'

09:00
Felice Mazzu is het beu: deze drastische maatregel nam hij na de nederlaag tegen Charleroi

4
'Miljoenentransfer: ex-speler van KAA Gent goed op weg naar Europese halvefinalist'

'Sterkhouder STVV slikt opdoffer: transfer naar deze mooie club is van de baan'

08:00
'Anderlecht twijfelt niet en kaapt groot talent weg bij Club Brugge'

4
Vervanging na 20 minuten, zo wil hij zijn carrière niet afsluiten: "Wacht op dat ene telefoontje"

1
WK in gevaar? Rode Duivel alwéér in de lappenmand, dit zegt zijn coach erover

4
Cijfers liegen er niet om: al in februari wist Degryse wie Leko nodig zou hebben

Rode Duivel genomineerd voor trofee van beste doelman in de Ligue 1

06:30
Wat gebeurde er vanavond in de Europa en de Conference League?

1
OFFICIEEL Club Brugge geeft verdediger voor de toekomst contract tot 2029

2
Wordt hij het grote slachtoffer van Antoine Sibierski bij RSC Anderlecht?

1
📷 'Situatie van Oscar Garcia bij Ajax staat op ontploffen'

Gevaarlijke toestanden bij Union SG richting bekerfinale en titelmatch

21:00
Meer betalen? Gratis matchen? Dit is wat er gaat veranderen als u Europees voetbal wil zien via Canal+

📷 'Club Brugge slaat toe en pakt groot talent af van KRC Genk'

Plots ontzettend goed nieuws over Romelu Lukaku

Na terugkeer van De Cat: nog meer goed nieuws bij Anderlecht

18:40
