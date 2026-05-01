Man in vorm is duidelijk over doelen Beerschot: "Dat hebben we getoond"

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Beerschot staat op amper 360 minuten (tenzij er verlengingen moeten worden gespeeld) van een terugkeer naar de Jupiler Pro League. De komende week volgen eerst twee duels met Lommel, daarna moet ook Dender nog voor de bijl.

Beerschot eindigde het seizoen niet in de top-2, al wisten ze gedurende het seizoen wel de nodige druk te zetten op KV Kortrijk. En dus moet het in de play-offs gebeuren. In de eerste ronde werd Patro Eisden Maasmechelen opzij gezet.

Makkelijk was dat niet en het bleef spannend tot de laatste minuut. Lommel van zijn kant had minder problemen om RFC Luik naar huis te sturen. De Limburgers zijn de voorlaatste horde die De Mannekes moeten ronden op weg naar de Jupiler Pro League.

Ook in het Soevereinstadion in Lommel zal opnieuw gerekend worden op Ensar Brahic, volgens Beerschot zelf misschien toch wel een beetje de man van het moment. Hij blikte alvast vooruit op het duel met en tegen Lommel.

"De sfeer in de kleedkamer was na die laatste match fantastisch. We hebben getoond dat we tot de laatste seconde blijven vechten. Die mentaliteit moeten we nu meenemen naar Lommel", aldus Brahic op de webstek van Beerschot daarover.

Als invaller maakte Brahic de voorbije wedstrijden het verschil: "Je hoopt als invaller natuurlijk altijd dat je het verschil kunt maken, maar dat het op deze manier lukt, is een droomscenario. In deze fase van de competitie telt alleen het resultaat. Of ik nu start of inval, ik wil gewoon alles geven voor de ploeg en de fans."

"We weten dat het elke week een finale is, maar we voelen ons fysiek en mentaal ijzersterk. We gaan er alles aan doen om deze lijn door te trekken. We weten dat onze supporters ook op verplaatsing een groot verschil maken en ons naar de zege kunnen schreeuwen. We zijn er klaar voor", aldus nog Brahic.

Meer nieuws

DONE DEAL: Anderlecht haalt uit en strikt speler van ... Union SG

Rik De Mil ziet nóg een speler uitvallen en is formeel: "Hadden drie of zelfs vijf punten meer moeten hebben"

Rik De Mil ziet nóg een speler uitvallen en is formeel: "Hadden drie of zelfs vijf punten meer moeten hebben"

'KVC Westerlo gaat strijd aan met Utrecht en co voor doelpuntenmachine'

'KVC Westerlo gaat strijd aan met Utrecht en co voor doelpuntenmachine'

'Nieuwe topkandidaat voor Nathan De Cat is geen goed nieuws voor Anderlecht'

'Nieuwe topkandidaat voor Nathan De Cat is geen goed nieuws voor Anderlecht'

David Hubert haalt uit: "Dan zou ik ermee moeten stoppen"

David Hubert haalt uit: "Dan zou ik ermee moeten stoppen"

Dender zet draconische middelen in voor wedstrijden tegen Lommel of Beerschot

Dender zet draconische middelen in voor wedstrijden tegen Lommel of Beerschot

'Bommetje: Rudi Garcia is Rode Duivel kwijt ... omdat hij kiest voor ander land'

'Bommetje: Rudi Garcia is Rode Duivel kwijt ... omdat hij kiest voor ander land'

'Jongere broer van PSG-ster gelinkt aan ... Belgische club'

'Jongere broer van PSG-ster gelinkt aan ... Belgische club'

'Club Brugge wil Wolfsburg en Benfica aftroeven voor aanvaller'

'Club Brugge wil Wolfsburg en Benfica aftroeven voor aanvaller'

🎥 Ongezien: Braziliaanse spits mist 3 (!) strafschoppen in 6 minuten

🎥 Ongezien: Braziliaanse spits mist 3 (!) strafschoppen in 6 minuten

Club Brugge of Union? Taravel laat duidelijk verstaan welke ploeg hij de beste vindt

Club Brugge of Union? Taravel laat duidelijk verstaan welke ploeg hij de beste vindt

'Monsterlijke aanval: Bayern München wil topspits uit de Serie A als back-up voor Harry Kane'

'Monsterlijke aanval: Bayern München wil topspits uit de Serie A als back-up voor Harry Kane'

Jérémy Taravel schiet met scherp op sterkhouder van Union: "Dat zijn we gewoon ..."

Jérémy Taravel schiet met scherp op sterkhouder van Union: "Dat zijn we gewoon ..."

'Smaakmaker Club Brugge prijkt op fraai transferlijstje naast speler van Real Madrid'

'Smaakmaker Club Brugge prijkt op fraai transferlijstje naast speler van Real Madrid'

België wel of niet tegen Iran op het WK? Gianni Infantino lijkt definitief uitsluitsel te brengen

België wel of niet tegen Iran op het WK? Gianni Infantino lijkt definitief uitsluitsel te brengen

'Vincent Kompany krijgt uitstekend nieuws: deze sterkhouder wil langer bij Bayern blijven'

'Vincent Kompany krijgt uitstekend nieuws: deze sterkhouder wil langer bij Bayern blijven'

'Twee clubs uit de Premier League willen Juventus verlossen van Loïs Openda'

'Twee clubs uit de Premier League willen Juventus verlossen van Loïs Openda'

Felice Mazzu is het beu: deze drastische maatregel nam hij na de nederlaag tegen Charleroi

Felice Mazzu is het beu: deze drastische maatregel nam hij na de nederlaag tegen Charleroi

'Miljoenentransfer: ex-speler van KAA Gent goed op weg naar Europese halvefinalist'

'Miljoenentransfer: ex-speler van KAA Gent goed op weg naar Europese halvefinalist'

'Sterkhouder STVV slikt opdoffer: transfer naar deze mooie club is van de baan'

'Sterkhouder STVV slikt opdoffer: transfer naar deze mooie club is van de baan'

'Anderlecht twijfelt niet en kaapt groot talent weg bij Club Brugge'

'Anderlecht twijfelt niet en kaapt groot talent weg bij Club Brugge'

Vervanging na 20 minuten, zo wil hij zijn carrière niet afsluiten: "Wacht op dat ene telefoontje"

Vervanging na 20 minuten, zo wil hij zijn carrière niet afsluiten: "Wacht op dat ene telefoontje"

WK in gevaar? Rode Duivel alwéér in de lappenmand, dit zegt zijn coach erover

WK in gevaar? Rode Duivel alwéér in de lappenmand, dit zegt zijn coach erover

Cijfers liegen er niet om: al in februari wist Degryse wie Leko nodig zou hebben

Cijfers liegen er niet om: al in februari wist Degryse wie Leko nodig zou hebben

Rode Duivel genomineerd voor trofee van beste doelman in de Ligue 1

Rode Duivel genomineerd voor trofee van beste doelman in de Ligue 1

Wat gebeurde er vanavond in de Europa en de Conference League?

Wat gebeurde er vanavond in de Europa en de Conference League?

OFFICIEEL Club Brugge geeft verdediger voor de toekomst contract tot 2029

OFFICIEEL Club Brugge geeft verdediger voor de toekomst contract tot 2029

Beerschot krijgt ferme opsteker voor duel met Lommel

Beerschot krijgt ferme opsteker voor duel met Lommel

Wordt hij het grote slachtoffer van Antoine Sibierski bij RSC Anderlecht?

Wordt hij het grote slachtoffer van Antoine Sibierski bij RSC Anderlecht?

📷 'Situatie van Oscar Garcia bij Ajax staat op ontploffen'

📷 'Situatie van Oscar Garcia bij Ajax staat op ontploffen'

Gevaarlijke toestanden bij Union SG richting bekerfinale en titelmatch

Gevaarlijke toestanden bij Union SG richting bekerfinale en titelmatch

Meer betalen? Gratis matchen? Dit is wat er gaat veranderen als u Europees voetbal wil zien via Canal+

Meer betalen? Gratis matchen? Dit is wat er gaat veranderen als u Europees voetbal wil zien via Canal+

📷 'Club Brugge slaat toe en pakt groot talent af van KRC Genk'

📷 'Club Brugge slaat toe en pakt groot talent af van KRC Genk'

Plots ontzettend goed nieuws over Romelu Lukaku

Plots ontzettend goed nieuws over Romelu Lukaku

Na terugkeer van De Cat: nog meer goed nieuws bij Anderlecht

Na terugkeer van De Cat: nog meer goed nieuws bij Anderlecht

Sprookje voor jonge Belgische doelman? Van provinciale op zijn 16de naar 1A volgend seizoen?

Sprookje voor jonge Belgische doelman? Van provinciale op zijn 16de naar 1A volgend seizoen?

 Promotion Play-offs - Halve finales (T)
Luik FC Luik FC 1-2 Lommel SK Lommel SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 3-2* Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen

