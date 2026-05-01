Man in vorm is duidelijk over doelen Beerschot: "Dat hebben we getoond"

Beerschot staat op amper 360 minuten (tenzij er verlengingen moeten worden gespeeld) van een terugkeer naar de Jupiler Pro League. De komende week volgen eerst twee duels met Lommel, daarna moet ook Dender nog voor de bijl.

Beerschot eindigde het seizoen niet in de top-2, al wisten ze gedurende het seizoen wel de nodige druk te zetten op KV Kortrijk. En dus moet het in de play-offs gebeuren. In de eerste ronde werd Patro Eisden Maasmechelen opzij gezet.

Makkelijk was dat niet en het bleef spannend tot de laatste minuut. Lommel van zijn kant had minder problemen om RFC Luik naar huis te sturen. De Limburgers zijn de voorlaatste horde die De Mannekes moeten ronden op weg naar de Jupiler Pro League.

Beerschot wil voorbij Lommel naar duel met Dender

Ook in het Soevereinstadion in Lommel zal opnieuw gerekend worden op Ensar Brahic, volgens Beerschot zelf misschien toch wel een beetje de man van het moment. Hij blikte alvast vooruit op het duel met en tegen Lommel.

"De sfeer in de kleedkamer was na die laatste match fantastisch. We hebben getoond dat we tot de laatste seconde blijven vechten. Die mentaliteit moeten we nu meenemen naar Lommel", aldus Brahic op de webstek van Beerschot daarover.

Ensar Brahic wil van belang zijn voor Beerschot, ook tegen Lommel (en Dender)

Als invaller maakte Brahic de voorbije wedstrijden het verschil: "Je hoopt als invaller natuurlijk altijd dat je het verschil kunt maken, maar dat het op deze manier lukt, is een droomscenario. In deze fase van de competitie telt alleen het resultaat. Of ik nu start of inval, ik wil gewoon alles geven voor de ploeg en de fans."





"We weten dat het elke week een finale is, maar we voelen ons fysiek en mentaal ijzersterk. We gaan er alles aan doen om deze lijn door te trekken. We weten dat onze supporters ook op verplaatsing een groot verschil maken en ons naar de zege kunnen schreeuwen. We zijn er klaar voor", aldus nog Brahic.