'Nieuwe topkandidaat voor Nathan De Cat is geen goed nieuws voor Anderlecht'

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Goed nieuws over Nathan De Cat. Hij is terug fit en klaar voor de strijd tegen Club Brugge. En zo kan paars-wit hem de komende weken nog een aantal keren gebruiken in de zoektocht naar een Europees ticket en een bekerwinst. En daarna door de grote poort naar buiten?

Het is ondertussen steeds duidelijker aan het worden dat Nathan De Cat zijn contract niet zal gaan verlengen bij RSC Anderlecht. Volgens Het Laatste Nieuws liggen de gesprekken nog steeds stil, waardoor er niet meer moet gedacht worden aan een contractverlenging.

En dus is het aan Anderlecht om een gegadigde te vinden deze zomer die het nodige geld op tafel wil leggen. Daarbij wordt door paars-wit gedroom van minstens dertig miljoen euro. Nathan De Cat is volgens Transfermarkt nu 25 miljoen euro waard.

Twee verschillende pistes lagen daarbij op tafel. Ofwel komt een team uit de subtop van Europa hem wegkapen, om hem dan preferabel meteen te gebruiken in de A-kern. Ofwel komt er een absolute topclub hem wegkapen.

In dat tweede geval - denk aan bijvoorbeeld Manchester City of zeker het Bayern München van Vincent Kompany - zou er eventueel nog een deal mogelijk zijn waarbij Anderlecht de speler op huurbasis nog voor een extra seizoen zou kunnen houden.

Als de wereld aan je voeten ligt, is het niet altijd makkelijk om de juiste keuze te maken. Het aantal geïnteresseerde teams is de voorbije dagen opnieuw flink toegenomen. Daarbij is Bayern München wat op het tweede plan geraakt volgens de geruchtenmolen.

Geruchten die aan waarde winnen? Daarbij wordt onder meer Stuttgart genoemd - eerder een subtopper dus van de 'eerste piste' die we hierboven hebben aangegeven. Borussia Dortmund, RB Leipzig, Chelsea, Manchester City, ... Elke dag komt er wel een team bij, maar Stuttgart zou vooral voor De Cat een goede keuze zijn en een mogelijke domper voor Anderlecht.

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 02/05 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 03/05 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 03/05 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 02/05 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 02/05 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 03/05 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

