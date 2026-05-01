'Smaakmaker Club Brugge prijkt op fraai transferlijstje naast speler van Real Madrid'

De transferzomer komt met rasse schreden dichterbij en dat betekent dat er steeds meer geruchten de kop opsteken. Nicolo Tresoldi prijkt ongetwijfeld op heel wat verlanglijstjes.

Tresoldi (21) heeft namelijk een zeer aantrekkelijk profiel. Hij is jong, scoort gemakkelijk en heeft de fysieke kwaliteiten om mee te draaien in een topcompetitie. Dat denken ook verschillende grote clubs in het buitenland.

AC Milan werd al stevig gelinkt aan de Duitse spits, maar ook in Engeland, Spanje en Duitsland kennen ze Tresoldi. Borussia Dortmund werd bijvoorbeeld al genoemd in het dossier, net als Bayer Leverkusen. Dat zijn twee clubs die de laatste jaren altijd meedraaien aan de top van de Bundesliga.

Tresoldi, Garcia of Asllani voor Dortmund?

Journalist Florian Plettenberg herhaalt nu de interesse van Dortmund voor de aanvaller. Maar de Borussen hebben nog andere ijzers in het vuur. Zo zouden ze ook denken aan Gonzalo Garcia van Real Madrid.

De 22-jarige Spanjaard moet het in de Spaanse hoofdstad voorlopig stellen met een invallersrol. Hij kwam 34 keer in actie en scoorde 6 goals. Een andere naam op het lijstje van Dortmund is Fisnik Asllani (23) van Hoffenheim. Die scoorde 11 doelpunten dit seizoen.

Tresoldi moet qua statistieken niet onderdoen. Integendeel. Hij was al goed voor 18 doelpunten over alle competities heen, waaronder 3 stuks in de Champions League. Het zijn cijfers die Club Brugge komende zomer in een sterke onderhandelingspositie plaatsen.



