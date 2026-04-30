Wat is er aan de hand met Club Brugge-investering van 6,5 miljoen euro? Helemaal verdwenen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 2 reacties
Wat is er aan de hand met Club Brugge-investering van 6,5 miljoen euro? Helemaal verdwenen
Bij Club Brugge is het van moeten, maar de situatie rond Félix Lemaréchal begint in de marge stilaan meer vragen dan antwoorden op te leveren. Wat in de wintermercato nog werd aangekondigd als een gerichte investering van 6,5 miljoen euro, is vandaag helemaal uit beeld verdwenen.

Laat ons beginnen bij de cijfers, want die liegen niet. Vier wedstrijden, 81 speelminuten. Dat is niet alleen bijzonder weinig voor een speler met dat prijskaartje, het zet ook de discussie op scherp over het transferbeleid van blauw-zwart. In tijden waarin efficiëntie op én naast het veld cruciaal is, kan zo’n investering moeilijk genegeerd worden. Zeker niet wanneer diezelfde speler de voorbije drie wedstrijden in de Champions’ Play-offs zelfs niet meer in de selectie zat.

Lemaréchal volgens Leko niet klaar

En toch: het verhaal is genuanceerder dan een simpele rekensom van euro’s per minuut. Coach Ivan Leko hamert op intensiteit, op duelkracht, op het vermogen om een wedstrijd naar je hand te zetten. Het zijn sleutelwoorden die perfect passen bij het DNA dat hij opnieuw in dit Club Brugge probeert te slijpen. Volgens Leko is Lemaréchal daar vandaag nog niet klaar voor. Een opvallende stelling, want bij Cercle Brugge bewees de Fransman net dat hij in een systeem met hoge pressing kon functioneren.

Daar wringt het schoentje. Is het een kwestie van tijd en aanpassing? Of heeft Club Brugge zich misrekend in het profiel dat het binnenhaalde? In de schaduw van die vragen speelt nog een ander element: concurrentie. Hans Vanaken blijft de onbetwiste leider op het middenveld en lijkt ook volgend seizoen onaantastbaar. Daarnaast kent Hugo Vetlesen opnieuw betere weken, wat de ruimte voor experiment nog kleiner maakt.

Cisse Sandra krijgt zelfs de voorkeur

Het gevolg is dat Lemaréchal momenteel niet alleen moet vechten tegen de verwachtingen, maar ook tegen een hiërarchie die stevig verankerd zit. En alsof dat nog niet volstaat, krijgt een jeugdproduct als Cisse Sandra zelfs op de bank de voorkeur. Dat is op zijn minst een opvallend signaal. Niet omdat Sandra geen kwaliteiten heeft, wel omdat het de vraag oproept waarom een dure winteraankoop zo snel naar de achtergrond verdwijnt.

In dat rijtje past ook de situatie van Ludovit Reis. De zomeraanwinst is al maanden uit beeld verdwenen, waardoor Club Brugge plots met twee middenvelders zit waarin stevig werd geïnvesteerd, maar die sportief nauwelijks renderen. Dat is toch geen detail.

Klaargestoomd voor volgend seizoen?

Toch is het te eenvoudig om het verdict nu al te vellen. De geschiedenis leert dat spelers tijd nodig hebben om zich aan te passen aan de specifieke eisen van Club Brugge. De intensiteit, de druk, de verwachtingen: het zijn factoren die niet elke speler meteen verteert. In dat opzicht is het niet ondenkbaar dat Lemaréchal wordt klaargestoomd voor volgend seizoen, wanneer de kaarten opnieuw worden geschud.

Maar laat ons eerlijk zijn: de tijd van vrijblijvendheid is beperkt. Club Brugge is geen opleidingsclub voor dure experimenten. Resultaten primeren, en wie niet meteen kan bijdragen, verdwijnt snel uit beeld. De komende maanden zal Lemaréchal zich moeten bewijzen. Een mislukking van de enige winteraanwinst zou voor Club bijzonder pijnlijk zijn. 

Een dossier dat met argusogen gevolgd moet worden. Want in Brugge geldt één wet: wie speelt, moet leveren. En wie niet speelt, moet zich dubbel zo hard bewijzen.

2 reacties
Toekomst van de coach onzeker, sterkhouder aan de mouw getrokken: wat zegt de toekomst?

Toekomst van de coach onzeker, sterkhouder aan de mouw getrokken: wat zegt de toekomst?

OFFICIEEL: ex-coach Club Brugge krijgt lang niet evenveel krediet als Vincent Kompany

OFFICIEEL: ex-coach Club Brugge krijgt lang niet evenveel krediet als Vincent Kompany

'Club Brugge troeft Anderlecht af: eerste bod al neergelegd voor nieuwe spits'

'Club Brugge troeft Anderlecht af: eerste bod al neergelegd voor nieuwe spits'

'Club Brugge verliest sterkhouder en pakt miljoenen, maar zijn toekomst is nog uiterst onzeker'

'Club Brugge verliest sterkhouder en pakt miljoenen, maar zijn toekomst is nog uiterst onzeker'

DONE DEAL: STVV geeft hem weinig kansen, maar gaat wel door met 'betrouwbare pion'

DONE DEAL: STVV geeft hem weinig kansen, maar gaat wel door met 'betrouwbare pion'

Taquin spreekt klare taal over de interesse van Sporting Charleroi

Taquin spreekt klare taal over de interesse van Sporting Charleroi

Jean Kindermans nog heel actief bij Antwerp: toptalent wordt er overtuigd

Jean Kindermans nog heel actief bij Antwerp: toptalent wordt er overtuigd

Frank Boeckx geeft inzicht in werkethiek Vincent Kompany: "Alsof hij een moord aan het oplossen was"

Frank Boeckx geeft inzicht in werkethiek Vincent Kompany: "Alsof hij een moord aan het oplossen was"

KV Mechelen-fans morren, maar... dit is waarom dat nog niet nodig is

KV Mechelen-fans morren, maar... dit is waarom dat nog niet nodig is

Dit is de scheidsrechter voor Anderlecht-Club Brugge, Boterberg krijgt STVV-Union

Dit is de scheidsrechter voor Anderlecht-Club Brugge, Boterberg krijgt STVV-Union

📷 OFFICIEEL Club Brugge heeft versterking voor NXT-ploeg beet

📷 OFFICIEEL Club Brugge heeft versterking voor NXT-ploeg beet

STVV doet vijf aanpassingen aan stadion voor Europese matchen

STVV doet vijf aanpassingen aan stadion voor Europese matchen

Eentje voor de geschiedenisboeken: zelfde speler mist drie strafschoppen in één wedstrijd

Eentje voor de geschiedenisboeken: zelfde speler mist drie strafschoppen in één wedstrijd

Noa Lang moet terugkeren naar Napoli... waar fans een opvallende reactie hebben

Noa Lang moet terugkeren naar Napoli... waar fans een opvallende reactie hebben

Dit is waar de Champions League vanaf nu zal uitgezonden worden: streamingreus koopt rechten CL

Dit is waar de Champions League vanaf nu zal uitgezonden worden: streamingreus koopt rechten CL

📷 Wel heel onverwacht 'voorstel' voor coach Reedijk van SK Beveren

📷 Wel heel onverwacht 'voorstel' voor coach Reedijk van SK Beveren

Belgische scheidsrechter in het oog van de storm in... Saoedi-Arabië: "Een schande!"

Belgische scheidsrechter in het oog van de storm in... Saoedi-Arabië: "Een schande!"

Nog een extra afscheid bij Zulte Waregem? Ook deze speler moet mogelijk vertrekken

Nog een extra afscheid bij Zulte Waregem? Ook deze speler moet mogelijk vertrekken

Hoe gaat Pro League-CEO Lorin Parys zijn job combineren met andere zware functie?

Hoe gaat Pro League-CEO Lorin Parys zijn job combineren met andere zware functie?

Olivier Deschacht zou slechts acht spelers van Anderlecht houden: dit zijn ze

Olivier Deschacht zou slechts acht spelers van Anderlecht houden: dit zijn ze

Waarom moet dat altijd miserie zijn? Beerschot krijgt gelukkig goed nieuws

Waarom moet dat altijd miserie zijn? Beerschot krijgt gelukkig goed nieuws

Nieuwkomer JPL komt terug op zijn eerste Standard-Anderlecht: "Nog nooit meegemaakt"

Nieuwkomer JPL komt terug op zijn eerste Standard-Anderlecht: "Nog nooit meegemaakt"

Marc Overmars heeft plan met Vincent Janssen, voor Gyrano Kerk liggen de kaarten anders

Marc Overmars heeft plan met Vincent Janssen, voor Gyrano Kerk liggen de kaarten anders

Anderlecht hoopt nog, maar voor Nathan De Cat wordt het een uiterst belangrijke persoonlijke keuze Analyse

Anderlecht hoopt nog, maar voor Nathan De Cat wordt het een uiterst belangrijke persoonlijke keuze

Arsenal-coach Arteta woedend na halve finale: "Dit is gewoon tegen alle regels"

Arsenal-coach Arteta woedend na halve finale: "Dit is gewoon tegen alle regels"

Remco Evenepoel spreekt over zijn liefde voor RSC Anderlecht én Arsenal FC én... over de vergelijking met Lucas Biglia

Remco Evenepoel spreekt over zijn liefde voor RSC Anderlecht én Arsenal FC én... over de vergelijking met Lucas Biglia

Herhaalt Anderlecht het Simic-succes? 'Deze speler wordt alvast gevolgd door Duitse en Italiaanse clubs'

Herhaalt Anderlecht het Simic-succes? 'Deze speler wordt alvast gevolgd door Duitse en Italiaanse clubs'

Géén negen doelpunten, wél spanning: Atlético Madrid en Arsenal FC hebben alles nog in eigen handen

Géén negen doelpunten, wél spanning: Atlético Madrid en Arsenal FC hebben alles nog in eigen handen

Doorgestuurd in Spanje, Duitsland én Frankrijk: Arthur Vermeeren kan zich géén foute keuze meer veroorloven

Doorgestuurd in Spanje, Duitsland én Frankrijk: Arthur Vermeeren kan zich géén foute keuze meer veroorloven

Krijgt Senne Lammens gezelschap van drie (!) Rode Duivels? 'Manchester United aast op drie landgenoten én zal de portefeuille moeten opentrekken'

Krijgt Senne Lammens gezelschap van drie (!) Rode Duivels? 'Manchester United aast op drie landgenoten én zal de portefeuille moeten opentrekken'

Doorbraak is nabij: 'Kevin Mac Allister op weg van Union naar de Premier League'

Doorbraak is nabij: 'Kevin Mac Allister op weg van Union naar de Premier League'

Ondanks de heisa én het duw- en trekwerk: Anderlecht wil volgend seizoen door met Keisuke Goto

Ondanks de heisa én het duw- en trekwerk: Anderlecht wil volgend seizoen door met Keisuke Goto

Recordbedrag in zicht: WK-winnaar mag deze gigantische som bijschrijven

Recordbedrag in zicht: WK-winnaar mag deze gigantische som bijschrijven

Antoine Sibierski op komst: RSC Anderlecht mikt op deze deadline voor nieuwe sportief directeur

Antoine Sibierski op komst: RSC Anderlecht mikt op deze deadline voor nieuwe sportief directeur

José Mourinho is dé topkandidaat bij Real Madrid: The Special One reageert nu zelf

José Mourinho is dé topkandidaat bij Real Madrid: The Special One reageert nu zelf

Al na enkele maanden voorbij: 'Watford neemt afscheid van Edward Still'

Al na enkele maanden voorbij: 'Watford neemt afscheid van Edward Still'

