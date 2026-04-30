Wat is er aan de hand met Club Brugge-investering van 6,5 miljoen euro? Helemaal verdwenen

Bij Club Brugge is het van moeten, maar de situatie rond Félix Lemaréchal begint in de marge stilaan meer vragen dan antwoorden op te leveren. Wat in de wintermercato nog werd aangekondigd als een gerichte investering van 6,5 miljoen euro, is vandaag helemaal uit beeld verdwenen.

Laat ons beginnen bij de cijfers, want die liegen niet. Vier wedstrijden, 81 speelminuten. Dat is niet alleen bijzonder weinig voor een speler met dat prijskaartje, het zet ook de discussie op scherp over het transferbeleid van blauw-zwart. In tijden waarin efficiëntie op én naast het veld cruciaal is, kan zo’n investering moeilijk genegeerd worden. Zeker niet wanneer diezelfde speler de voorbije drie wedstrijden in de Champions’ Play-offs zelfs niet meer in de selectie zat.

Lemaréchal volgens Leko niet klaar

En toch: het verhaal is genuanceerder dan een simpele rekensom van euro’s per minuut. Coach Ivan Leko hamert op intensiteit, op duelkracht, op het vermogen om een wedstrijd naar je hand te zetten. Het zijn sleutelwoorden die perfect passen bij het DNA dat hij opnieuw in dit Club Brugge probeert te slijpen. Volgens Leko is Lemaréchal daar vandaag nog niet klaar voor. Een opvallende stelling, want bij Cercle Brugge bewees de Fransman net dat hij in een systeem met hoge pressing kon functioneren.

Daar wringt het schoentje. Is het een kwestie van tijd en aanpassing? Of heeft Club Brugge zich misrekend in het profiel dat het binnenhaalde? In de schaduw van die vragen speelt nog een ander element: concurrentie. Hans Vanaken blijft de onbetwiste leider op het middenveld en lijkt ook volgend seizoen onaantastbaar. Daarnaast kent Hugo Vetlesen opnieuw betere weken, wat de ruimte voor experiment nog kleiner maakt.

Cisse Sandra krijgt zelfs de voorkeur

Het gevolg is dat Lemaréchal momenteel niet alleen moet vechten tegen de verwachtingen, maar ook tegen een hiërarchie die stevig verankerd zit. En alsof dat nog niet volstaat, krijgt een jeugdproduct als Cisse Sandra zelfs op de bank de voorkeur. Dat is op zijn minst een opvallend signaal. Niet omdat Sandra geen kwaliteiten heeft, wel omdat het de vraag oproept waarom een dure winteraankoop zo snel naar de achtergrond verdwijnt.

In dat rijtje past ook de situatie van Ludovit Reis. De zomeraanwinst is al maanden uit beeld verdwenen, waardoor Club Brugge plots met twee middenvelders zit waarin stevig werd geïnvesteerd, maar die sportief nauwelijks renderen. Dat is toch geen detail.





Klaargestoomd voor volgend seizoen?

Toch is het te eenvoudig om het verdict nu al te vellen. De geschiedenis leert dat spelers tijd nodig hebben om zich aan te passen aan de specifieke eisen van Club Brugge. De intensiteit, de druk, de verwachtingen: het zijn factoren die niet elke speler meteen verteert. In dat opzicht is het niet ondenkbaar dat Lemaréchal wordt klaargestoomd voor volgend seizoen, wanneer de kaarten opnieuw worden geschud.

Maar laat ons eerlijk zijn: de tijd van vrijblijvendheid is beperkt. Club Brugge is geen opleidingsclub voor dure experimenten. Resultaten primeren, en wie niet meteen kan bijdragen, verdwijnt snel uit beeld. De komende maanden zal Lemaréchal zich moeten bewijzen. Een mislukking van de enige winteraanwinst zou voor Club bijzonder pijnlijk zijn.

Een dossier dat met argusogen gevolgd moet worden. Want in Brugge geldt één wet: wie speelt, moet leveren. En wie niet speelt, moet zich dubbel zo hard bewijzen.