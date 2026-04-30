Belgische scheidsrechter in het oog van de storm in... Saoedi-Arabië: "Een schande!"

De topper in de Saudi Pro League tussen Al-Nassr en Al-Ahli kreeg een stevig naspel, en daarin kwam ook Erik Lambrechts ongewild centraal te staan. De Belgische scheidsrechter moest alle ogen op zich gericht dulden na een beladen avond.

Nochtans begon alles als een sportieve kraker, waarin Cristiano Ronaldo zijn ploeg op voorsprong zette. Samen met Kingsley Coman zorgde hij voor een 2-0-zege, maar het resultaat bleek achteraf slechts bijzaak gezien de commotie die er ontstond.

De wedstrijd stond al onder hoogspanning door uitspraken van Ivan Toney, die eerder had gesuggereerd dat Al-Nassr bevoordeeld werd in de titelstrijd. Die woorden bleven nazinderen en zorgden ervoor dat elke beslissing van de arbitrage onder een vergrootglas lag.

Eric Lambrechts werd beticht van in het voordeel van Al Nassr te fluiten

Voor Lambrechts werd het daardoor een bijzonder lastige opdracht. Tijdens de match moest hij al enkele discutabele fases beoordelen, maar vooral na het laatste fluitsignaal liep het helemaal uit de hand. Spelers zochten elkaar op en de emoties kookten over.

Bij Al-Ahli klonk achteraf felle kritiek op de Belgische ref. Merih Demiral trok stevig van leer en stelde openlijk dat de arbitrage structureel in het voordeel van Al-Nassr zou fluiten. Volgens hem was de situatie “een schande”.



De Belgische scheidsrechter probeerde nochtans de rust te bewaren in een wedstrijd die voortdurend op de rand balanceerde.