Doorgestuurd in Spanje, Duitsland én Frankrijk: Arthur Vermeeren kan zich géén foute keuze meer veroorloven

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
Doorgestuurd in Spanje, Duitsland én Frankrijk: Arthur Vermeeren kan zich géén foute keuze meer veroorloven
Arthur Vermeeren moet voor de vierde keer in drie jaar zijn koffers pakken. Enig probleem: ook RB Leipzig zit niet te wachten op onze landgenoot. Waar kan hij heen?

Atlético Madrid betaalde in 2024 twintig miljoen euro om Arthur Vermeeren weg te plukken op De Bosuil. De middenvelder was sterkhouder én publiekslieveling bij Antwerp FC, maar bij Los Colchoneros was dat nooit te merken. 

Eenzelfde verhaal bij RB Leipzig. Vermeeren speelde er dan wel enkele goede wedstrijden, maar een vaste basisplaats kon de zesvoudig Rode Duivel ook in de Bundesliga niet veroveren.

Tottenham Hotspur en Internazionale FC zijn opties, maar...

In de Ligue 1 dan maar? Eenzelfde verhaal. Het is inmiddels een zekerheid dat Olympique Marseille de aankoopoptie van twintig miljoen euro niét zal lichten. Maar ook bij Leipzig is er geen plaats voorzien in de kleedkamer voor Vermeeren. 

Er zijn opties: Tottenham Hotspur en Internazionale FC trekken aan de mouw van Vermeeren. Maar laat ons even eerlijk zijn: is een verhuis naar één van beide clubs een optie voor een 21-jarige speler die zich moet kunnen herlanceren?



Tottenham is een club in absolute crisis én vecht tegen de degradatie uit de Premier League. Internazionale FC is dan weer een Europese grootmacht waar alles en iedereen constant onder het vergrootglas ligt. Om op bovenstaande vraag te antwoorden: nee, die verhuis is géén goed plan.

Vermeeren heeft op 21-jarige leeftijd én met zijn gereden parcours nood aan een stabiele omgeving waar hij de tijd krijgt om zich te bewijzen. Het etiket op zijn rug kan nog losgerukt worden… als er deze zomer géén verkeerde keuze wordt gemaakt.

Eén stap achteruit om er twee vooruit te zetten

Mogen we zelf iets opperen? Een terugkeer naar België is wellicht een brug te ver. Maar in de Eredivisie zijn er topclubs die perfect bij Vermeeren passen? Een subtopper in Frankrijk of een middenmoter in Duitsland. Eén stap achteruit om er twee vooruit te zetten, quoi.

Herhaalt Anderlecht het Simic-succes? 'Deze speler wordt alvast gevolgd door Duitse en Italiaanse clubs'

Herhaalt Anderlecht het Simic-succes? 'Deze speler wordt alvast gevolgd door Duitse en Italiaanse clubs'

Arthur Vermeeren krijgt weer een klap te verwerken: nieuwe club wenkt (opnieuw)

Doorbraak is nabij: 'Kevin Mac Allister op weg van Union naar de Premier League'

Recordbedrag in zicht: WK-winnaar mag deze gigantische som bijschrijven

Ondanks de heisa én het duw- en trekwerk: Anderlecht wil volgend seizoen door met Keisuke Goto

Krijgt Senne Lammens gezelschap van drie (!) Rode Duivels? 'Manchester United aast op drie landgenoten én zal de portefeuille moeten opentrekken'

José Mourinho is dé topkandidaat bij Real Madrid: The Special One reageert nu zelf

Al na enkele maanden voorbij: 'Watford neemt afscheid van Edward Still'

Peter Vandenbempt toch kritisch na PSG-Bayern: "Dat was Conference League-niveau"

Antoine Sibierski op komst: RSC Anderlecht mikt op deze deadline voor nieuwe sportief directeur

Verrassende koerswijziging bij Barça: 'Catalanen trekken stekker uit Rashford-dossier'

Club Brugge, Gent, Anderlecht... Miljoenen in de clubkas of gratis versterkingen?

Krijgt failliete KV Oostende zijn geld nog te zien? 85-jarige Duitse zakenman moet het uitleggen

🎥 Nooit meegemaakt in België: supporters van Fenerbahçe wachten Tedesco op

Het verhaal van Noa Lang wordt pijnlijk: Galatasaray neemt harde beslissing

Lars Friis legt sleutel tot succes bij Cercle Brugge op tafel

Straf! Belg is de duurste jonge doelman ter wereld met een waarde van... 47 miljoen euro

Eindelijk goed nieuws! Belgische topclub ziet witte rook voor bouw nieuw stadion

KBVB kan beslissing wel smaken: "Grotere ambitie om te herinvesteren"

Het strafste verhaal van 2025/26: het bedrijf dat achter de schermen meeschreef aan het succes van Bodø/Glimt

Romelu Lukaku deelt twee wel heel cryptische berichten: "Ik negeer niets!"

Westerlo reageert op onrust: zowel vice-voorzitter als technisch directeur riskeren schorsing

Meevaller voor de KBVB: FIFA verhoogt de premie voor deelnemers

Kompany ook zwaar gefrustreerd: "Ik begrijp niet hoe je zo'n fout kan maken op dit niveau"

Ineens is ook Kevin De Bruyne niet meer zeker van zijn toekomst bij Napoli: dit is er aan de hand

Breaking: FIFA wil nieuwe regel invoeren die mogelijk heel voordelig kan zijn voor Belgische clubs

Zulte Waregem niet als eindstation? "Ik denk dat ik nog hoger kan"

CEO van de Pro League, maar Lorin Parys krijgt er nog een voorzitterspostje bovenop (en een zwaar)

Tuchtcommissie ook onverbiddelijk voor Bayram, Sardella verscheen niet

Anderlecht heeft weer een probleem met verhuurde (dure) speler: amper impact gehad

Héél uitzonderlijk: L'Équipe deelt twee keer een 9 uit na PSG-Bayern

Nieuwe regel op het WK: mond bedekken kan rood opleveren

Hoe Union Anderlecht de weg toont in zijn hersteltraject (en ze kunnen er maar beter een voorbeeld aan nemen)

Crisis bij Real Madrid: José Mourinho? Deze andere topnamen circuleren ook als nieuwe trainer

🎥 Luis Enrique plaagt Kompany, die heel dringende oproep doet aan de Bayern-fans: "Blijf dan thuis!"

Englebert maakt moeilijke keuze: wil hij Bertaccini of liever Merlen terug?

