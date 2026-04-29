Doorgestuurd in Spanje, Duitsland én Frankrijk: Arthur Vermeeren kan zich géén foute keuze meer veroorloven

Arthur Vermeeren moet voor de vierde keer in drie jaar zijn koffers pakken. Enig probleem: ook RB Leipzig zit niet te wachten op onze landgenoot. Waar kan hij heen?

Atlético Madrid betaalde in 2024 twintig miljoen euro om Arthur Vermeeren weg te plukken op De Bosuil. De middenvelder was sterkhouder én publiekslieveling bij Antwerp FC, maar bij Los Colchoneros was dat nooit te merken.

Eenzelfde verhaal bij RB Leipzig. Vermeeren speelde er dan wel enkele goede wedstrijden, maar een vaste basisplaats kon de zesvoudig Rode Duivel ook in de Bundesliga niet veroveren.

Tottenham Hotspur en Internazionale FC zijn opties, maar...

In de Ligue 1 dan maar? Eenzelfde verhaal. Het is inmiddels een zekerheid dat Olympique Marseille de aankoopoptie van twintig miljoen euro niét zal lichten. Maar ook bij Leipzig is er geen plaats voorzien in de kleedkamer voor Vermeeren.

Er zijn opties: Tottenham Hotspur en Internazionale FC trekken aan de mouw van Vermeeren. Maar laat ons even eerlijk zijn: is een verhuis naar één van beide clubs een optie voor een 21-jarige speler die zich moet kunnen herlanceren?





Lees ook... Arthur Vermeeren krijgt weer een klap te verwerken: nieuwe club wenkt (opnieuw)›

Tottenham is een club in absolute crisis én vecht tegen de degradatie uit de Premier League. Internazionale FC is dan weer een Europese grootmacht waar alles en iedereen constant onder het vergrootglas ligt. Om op bovenstaande vraag te antwoorden: nee, die verhuis is géén goed plan.

Vermeeren heeft op 21-jarige leeftijd én met zijn gereden parcours nood aan een stabiele omgeving waar hij de tijd krijgt om zich te bewijzen. Het etiket op zijn rug kan nog losgerukt worden… als er deze zomer géén verkeerde keuze wordt gemaakt.

Eén stap achteruit om er twee vooruit te zetten

Mogen we zelf iets opperen? Een terugkeer naar België is wellicht een brug te ver. Maar in de Eredivisie zijn er topclubs die perfect bij Vermeeren passen? Een subtopper in Frankrijk of een middenmoter in Duitsland. Eén stap achteruit om er twee vooruit te zetten, quoi.