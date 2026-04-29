Géén negen doelpunten, wél spanning: Atlético Madrid en Arsenal FC hebben alles nog in eigen handen

Na het spektakelstuk van gisteren in het Parc des Princes stond vanavond de tweede halve finale in de Champions League op het menu. Atlético Madrid en Arsenal FC hielden elkaar in evenwicht.

Durft iemand een vermogen inzetten op de teams die de finale van de Champions League zullen halen? Wij alleszins niet.

PSG en Bayern München verzorgden dinsdag het spektakel door er 5-4 van te maken. Zo'n vaart liep het niet in Madrid.

Twee (lichte) strafschoppen, twee doelpunten

Atlético Madrid en Arsenal FC zorgden voor spanning en leuk om voetbal om naar te kijken. De teller bleef uiteindelijk steken op twee doelpunten.

Voor de rust kregen The Gunners een strafschop, na de rust eenzelfde scenario voor Los Colchoneros. Twee keer héél licht, twee keer prijs. 1-1.

Razend spannende terugwedstrijden



Beide teams hebben alles om voor te spelen in Londen. En dat geldt evenzeer voor Bayern en PSG. In München welteverstaan.