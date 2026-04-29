Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Krijgt failliete KV Oostende zijn geld nog te zien? 85-jarige Duitse zakenman moet het uitleggen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De opmerkelijke oplichtingszaak rond KV Oostende krijgt een nieuw hoofdstuk. De kustclub dacht in 2018 een eerste schijf van 250.000 euro te betalen voor de transfer van Fashion Sakala, maar bleek het slachtoffer van fraude. Vandaag komt de zaak opnieuw voor het hof van beroep.

In de zomer van 2018 bereikte Oostende een akkoord met Spartak Moskou over de aanvaller. De Belgische club moest een eerste betaling uitvoeren, maar kreeg kort daarna een mail die afkomstig leek van de Russische topclub. Het bericht bleek later vervalst.

250.000 euro naar Spartak Moskou? Toch niet!

De oplichters gebruikten een e-mailadres dat sterk leek op het officiële adres van Spartak, maar met een kleine afwijking. Ook werd een nieuw rekeningnummer doorgestuurd, zogezegd wegens problemen met de oorspronkelijke bankgegevens. Oostende vertrouwde de communicatie en voerde de betaling uit.

Enkele dagen later volgde echter een koude douche. De echte vertegenwoordigers van Spartak Moskou vroegen waar het geld bleef. Toen pas werd duidelijk dat de betaling naar een verkeerde rekening was gegaan en dat de club opgelicht was.

Het spoor van het geld leidde naar een Duits bedrijf in de luchtvaartsector. Daar kwam een 85-jarige zaakvoerder in beeld, die volgens het parket minstens zijn rekening ter beschikking stelde van een criminele organisatie, schrijft HLN.

De man werd eerder bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf en een boete, en ook zijn bedrijf kreeg een sanctie. Daarnaast werd een schadevergoeding van 250.000 euro toegekend aan de curator van het inmiddels failliete KV Oostende.

Duitser moest zich vandaag verantwoorden

Toch bleef de zaak aanslepen. De Duitser tekende verzet aan en kreeg een nieuw proces, waarin hij stelde zelf slachtoffer te zijn van fraude. Volgens zijn verdediging werden zijn gegevens misbruikt en had hij geen enkele link met de transfer of de club.

Ondanks een mildere straf bleef hij de uitspraak betwisten en ging hij opnieuw in beroep. Daardoor wordt het dossier vandaag opnieuw behandeld, in de hoop eindelijk duidelijkheid te krijgen over een van de meest opmerkelijke fraudezaken in het Belgische voetbal.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e amateurliga A
2e amateurliga A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Oostende
KV Diksmuide Oostende

Krijgt Senne Lammens gezelschap van drie (!) Rode Duivels? 'Manchester United aast op drie landgenoten én zal de portefeuille moeten opentrekken'

Populairste artikels

2e amateurliga A

 Speeldag 30
RFC Wetteren RFC Wetteren 0-4 KV Diksmuide Oostende KV Diksmuide Oostende
Mandel United Mandel United 1-1 Hamme VW Hamme VW
KVK Westhoek KVK Westhoek 2-0 SV Oostkamp SV Oostkamp
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 FC Lebbeke FC Lebbeke
FC Gullegem FC Gullegem 5-0 Hoger Op Kalken Hoger Op Kalken
SV Oudenaarde SV Oudenaarde 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
KRC Harelbeke KRC Harelbeke 2-1 KM Torhout KM Torhout
Racing Club Gent Racing Club Gent 2-0 Sp. Petegem Sp. Petegem

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Deze Vlaamse en Waalse zangers maakten het officiële Belgische WK-lied: "Kiss the grass" Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Nooit meegemaakt in België: supporters van Fenerbahçe wachten Tedesco op JaKu JaKu over Kompany ook zwaar gefrustreerd: "Ik begrijp niet hoe je zo'n fout kan maken op dit niveau" FCB vo altijd FCB vo altijd over Gekte bij Club Brugge: Alle abonnementen zijn al de deur uit Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Het verhaal van Noa Lang wordt pijnlijk: Galatasaray neemt harde beslissing Green kill Green kill over Lars Friis legt sleutel tot succes bij Cercle Brugge op tafel Vital Verheyen Vital Verheyen over Eindelijk goed nieuws! Belgische topclub ziet witte rook voor bouw nieuw stadion Boktor Boktor over Breaking: FIFA wil nieuwe regel invoeren die mogelijk heel voordelig kan zijn voor Belgische clubs wolfskin wolfskin over Waar speelt Union straks Europees? Brusselaars geven Koning Boudewijnstadion op, maar... The Purple Knight The Purple Knight over Sam Kerkhofs spreekt over licentie Sporting Hasselt, Filip Joos komt tussen: "Belachelijk" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved