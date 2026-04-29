Krijgt failliete KV Oostende zijn geld nog te zien? 85-jarige Duitse zakenman moet het uitleggen

De opmerkelijke oplichtingszaak rond KV Oostende krijgt een nieuw hoofdstuk. De kustclub dacht in 2018 een eerste schijf van 250.000 euro te betalen voor de transfer van Fashion Sakala, maar bleek het slachtoffer van fraude. Vandaag komt de zaak opnieuw voor het hof van beroep.

In de zomer van 2018 bereikte Oostende een akkoord met Spartak Moskou over de aanvaller. De Belgische club moest een eerste betaling uitvoeren, maar kreeg kort daarna een mail die afkomstig leek van de Russische topclub. Het bericht bleek later vervalst.

250.000 euro naar Spartak Moskou? Toch niet!

De oplichters gebruikten een e-mailadres dat sterk leek op het officiële adres van Spartak, maar met een kleine afwijking. Ook werd een nieuw rekeningnummer doorgestuurd, zogezegd wegens problemen met de oorspronkelijke bankgegevens. Oostende vertrouwde de communicatie en voerde de betaling uit.

Enkele dagen later volgde echter een koude douche. De echte vertegenwoordigers van Spartak Moskou vroegen waar het geld bleef. Toen pas werd duidelijk dat de betaling naar een verkeerde rekening was gegaan en dat de club opgelicht was.

Het spoor van het geld leidde naar een Duits bedrijf in de luchtvaartsector. Daar kwam een 85-jarige zaakvoerder in beeld, die volgens het parket minstens zijn rekening ter beschikking stelde van een criminele organisatie, schrijft HLN.

De man werd eerder bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf en een boete, en ook zijn bedrijf kreeg een sanctie. Daarnaast werd een schadevergoeding van 250.000 euro toegekend aan de curator van het inmiddels failliete KV Oostende.





Duitser moest zich vandaag verantwoorden

Toch bleef de zaak aanslepen. De Duitser tekende verzet aan en kreeg een nieuw proces, waarin hij stelde zelf slachtoffer te zijn van fraude. Volgens zijn verdediging werden zijn gegevens misbruikt en had hij geen enkele link met de transfer of de club.

Ondanks een mildere straf bleef hij de uitspraak betwisten en ging hij opnieuw in beroep. Daardoor wordt het dossier vandaag opnieuw behandeld, in de hoop eindelijk duidelijkheid te krijgen over een van de meest opmerkelijke fraudezaken in het Belgische voetbal.