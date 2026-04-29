Gooit dit roet in het eten voor Club Brugge? Ajax-fans staan op achterste poten

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
Gooit dit roet in het eten voor Club Brugge? Ajax-fans staan op achterste poten
Club Brugge staat op het punt om zijn eerste zomeraanwinst binnen te halen. De Belgische topclub onderhandelt volop met AFC Ajax over de komst van Dies Janse, een 20-jarige verdediger die in Amsterdam als een groot talent wordt beschouwd.

Een akkoord is er nog niet, maar de gesprekken zouden in een vergevorderd stadium zitten. Blauw-zwart ziet in Janse de ideale versterking voor de defensie, zeker met het mogelijke vertrek van sterkhouders achterin. De linksbenige verdediger past perfect in het profiel waar Club naar op zoek is: jong, technisch onderlegd en met groeipotentieel. Ajax zou mikken op een transfersom van om en bij de acht miljoen euro voor de verdediger die ze dit seizoen uitleenden aan FC Groningen.

Ajax-fans willen hem niet zien vertrekken

Opvallend is dat de mogelijke transfer in Nederland op heel wat weerstand botst. Onder de supporters van Ajax leeft grote onvrede over het idee dat Janse zou vertrekken. De verdediger brak de voorbije maanden helemaal door bij Groningen en veel fans hoopten dat hij binnenkort zijn kans zou krijgen in de A-ploeg.

Die hoop lijkt nu te vervliegen. Door de concurrentie op zijn positie – met onder meer Youri Baas als vaste keuze – ziet Janse zelf zijn perspectief in Amsterdam als beperkt. Dat maakt een vertrek naar Brugge plots een stuk aantrekkelijker, waar hij mogelijk sneller aan spelen toekomt.

Net dat vooruitzicht zorgt voor extra frustratie bij de Ajax-aanhang. Op sociale media wordt openlijk gesproken over een mogelijke “blunder” van de clubleiding. Supporters vrezen dat Ajax opnieuw een groot talent te vroeg laat vertrekken, om het later elders volledig te zien doorbreken.

Club Brugge gaat doordrukken

Analyses ondersteunen die bezorgdheid. Cijfers tonen aan dat Janse nog lang niet aan zijn plafond zit en de komende jaren een sterke ontwikkeling kan doormaken. Indien hij die lijn doortrekt, zou zijn marktwaarde aanzienlijk kunnen stijgen.

Voor Club Brugge is dat net de reden om door te drukken. De Belgische landskampioen wil opnieuw inzetten op jong talent met doorverkoopwaarde, en Janse past perfect in dat plaatje. Als de deal rondkomt, halen ze niet alleen een versterking binnen, maar mogelijk ook een toekomstige goudmijn.

