Stijn Stijnen verklaart waarom hij zijn assistent liet invallen en bijt hard van zich af

Johan Walckiers, voetbaljournalist
De promotieclash tussen Patro Eisden Maasmechelen en K Beerschot VA leverde niet alleen spektakel op, maar ook een van de meest opvallende wissels van het seizoen. Coach Stijn Stijnen bracht een kwartier voor tijd plots zijn assistent Yassin Gueroui in voor Radja Nainggolan.

De verrassing was groot, maar binnen de club bleek die zet al maanden in de maak. Gueroui, die vorig jaar nog zijn schoenen aan de haak hing bij Sporting Hasselt, keerde afgelopen zomer terug naar Patro als staflid. Toch stond hij recent opnieuw als speler op het wedstrijdblad.

Gueroui wist het al van in februari

Volgens Gueroui zelf begon alles al in februari. “De coach stuurde me een bericht: ‘ga lopen’. Toen wist ik hoe laat het was", klonk het. Door blessures in de kern zat Patro bijzonder dun in het defensieve compartiment, waardoor een interne oplossing gezocht werd.

Stijnen koos ervoor om geen externe speler te halen, maar in te zetten op een bekend gezicht. “Halen we iemand die we niet kennen en niet fit is, of maken we Yassin opnieuw klaar?” was de redenering binnen de club. Het antwoord werd dus Gueroui.

De ex-middenvelder moest daarvoor diep gaan. “Ik heb echt afgezien. Er moesten kilo’s af om weer wedstrijdfit te worden", gaf hij toe in HBvL. Dankzij een intens traject – waarin hij naar eigen zeggen zo’n veertien kilo verloor, mede geholpen door de ramadan – werkte hij zich opnieuw in conditie.

Stijnen had verdedigende middenvelder nodig

Na de wedstrijd kreeg de keuze van Stijnen heel wat kritiek, maar de coach beet fel van zich af in de podcast ‘Ongefilterd’. “We waren daar al vier maanden mee bezig. Die jongen heeft als een gek getraind en is veertien kilo afgevallen", verdedigde hij zijn beslissing.

Stijnen benadrukte dat het geen impulsieve zet was. “We hadden een extra middenvelder nodig die strijd kon leveren na een blessure. Daar is enorm veel werk aan vooraf gegaan. Mensen die daar nu mee lachen, weten niet wat er intern allemaal gebeurd is. En die hebben ook niet gezien wat een goeie dingen hij gedaan heeft tijdens de match.”

Voor Gueroui zelf was het een bijzonder moment. Na negen maanden zonder wedstrijdminuten stond hij plots opnieuw op het veld in een cruciale match. “Dat de coach mij dan brengt, toont hoeveel vertrouwen hij heeft", zei hij. “Ik heb geprobeerd dat terug te betalen op het veld.”

 Promotion Play-offs - Halve finales (T)
Luik FC Luik FC 1-2 Lommel SK Lommel SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 3-2* Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen

