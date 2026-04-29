Deze Vlaamse en Waalse zangers maakten het officiële Belgische WK-lied: "Kiss the grass"

"Kiss the grass (allez, allez)" wordt het officiële strijdlied van de Rode Duivels op het WK. Het nummer is van Roméo Elvis en de Vlaamse zangeres Sylvie Kreusch.

Als de Rode Duivels aan een groot toernooi deelnemen, hoort daar een officieel lied bij. Ook al schieten de muzikale voorstellen als paddenstoelen uit de grond, of ze nu knallen of niet, er moest één officiële versie komen. Het zijn Roméo Elvis en Sylvie Kreusch die voor de gelegenheid hun stemmen bundelen.

De ene zet haar stempel op het noorden van het land als een mysterieuze popzangeres, de andere is bij het Franstalige publiek bekend als een oneerbiedige rapper. Samen zingen ze "Kiss the grass (allez, allez)", een hymne in het Frans, Nederlands en Engels. "Dus geen Duits, maar we hebben bewust de twee belangrijkste landstalen gebruikt", legt Roméo Elvis uit aan Het Nieuwsblad.

Een lied dat wil verbinden

Het duo werkt voor het eerst samen, maar toont zich ambitieus: "Ook als de Belgen niet scoren op het WK, moet ons nummer scoren. We hopen dat het ook in de smaak valt bij wie zich niet voor voetbal interesseert. We hebben het voor het WK gecomponeerd, maar het gaat voor alles over solidariteit."

"In België, net als overal ter wereld, moeten we de banden versterken. Ons land is op vele vlakken verdeeld: politiek, taalkundig, cultureel... Dit lied pleit voor verbinding en overstijgt die barrières, zoals het voetbal dat al decennialang doet".

Al in 2018 werd Roméo Elvis gevraagd voor de hymne van de Rode Duivels, maar hij bedankte: "Toen werd ik overspoeld door concerten en had ik het alleen moeten doen. Vandaag is het anders. Ik wilde al met Sylvie samenwerken en dit was de ideale gelegenheid".

De chemie lijkt gewerkt te hebben: "Voor we samen gingen componeren, wilde ik Roméo leren kennen", zegt Sylvie Kreusch. "Samen schrijven is je kwetsbaar opstellen, en dat wilde ik niet met om het even wie. Roméo is bij mij thuis langsgekomen en we hebben uren gepraat. Over het leven, niet over muziek. Niet veel later zijn we de studio ingedoken, en zo is Kiss the Grass ontstaan." Laten we er ondertussen maar van uitgaan dat de Rode Duivels zich geïnspireerd tonen zodat het nummer luidkeels kan worden meegezongen.

Thibaut Courtois ziet eindelijk licht aan het einde van de tunnel: een erg belangrijke deadline in het vizier

Thibaut Courtois ziet eindelijk licht aan het einde van de tunnel: een erg belangrijke deadline in het vizier

09:00
"Een wedstrijd voor de eeuwigheid" en "Premier League leek cafévoetbal" - Voetbalwereld euforisch

"Een wedstrijd voor de eeuwigheid" en "Premier League leek cafévoetbal" - Voetbalwereld euforisch

08:40
1
Arthur Vermeeren krijgt weer een klap te verwerken: nieuwe club wenkt (opnieuw)

Arthur Vermeeren krijgt weer een klap te verwerken: nieuwe club wenkt (opnieuw)

08:20
"We spraken nog over verlengen"... en nu dit: Domenico Tedesco praat voor het eerst na ontslag bij Fenerbahçe

"We spraken nog over verlengen"... en nu dit: Domenico Tedesco praat voor het eerst na ontslag bij Fenerbahçe

06:30
Exit Vrancken bij STVV? Deze analist is overtuigd van wel

Exit Vrancken bij STVV? Deze analist is overtuigd van wel

08:10
Stijn Stijnen verklaart waarom hij zijn assistent liet invallen en bijt hard van zich af

Stijn Stijnen verklaart waarom hij zijn assistent liet invallen en bijt hard van zich af

08:00
2
Vincent Kompany reageert na doldwaze CL-match tussen PSG en Bayern en uit bedenkingen

Vincent Kompany reageert na doldwaze CL-match tussen PSG en Bayern en uit bedenkingen

07:20
5
Pijnlijk voor Antwerp: 'Vincent Janssen wil blijven, maar transfervrij vertrek is een feit'

Pijnlijk voor Antwerp: 'Vincent Janssen wil blijven, maar transfervrij vertrek is een feit'

07:00
6
Te licht bevonden bij Anderlecht, nu genoemd bij Ajax en PSV: "Waarom niet?"

Te licht bevonden bij Anderlecht, nu genoemd bij Ajax en PSV: "Waarom niet?"

23:30
4
Gekkenhuis in de halve finale van de Champions League: PSG en Bayern München trakteren op negen goals

Gekkenhuis in de halve finale van de Champions League: PSG en Bayern München trakteren op negen goals

23:00
6
Marc Degryse blijft bij zijn mening: Union SG is voor hem géén titelfavoriet

Marc Degryse blijft bij zijn mening: Union SG is voor hem géén titelfavoriet

22:30
4
Gekte bij Club Brugge: Alle abonnementen zijn al de deur uit

Gekte bij Club Brugge: Alle abonnementen zijn al de deur uit

22:00
8
Een terugkeer, maar... niet naar Anderlecht: 'Dit avontuur spookt door het hoofd van Lukaku'

Een terugkeer, maar... niet naar Anderlecht: 'Dit avontuur spookt door het hoofd van Lukaku'

21:40
11
Scoutingrapport uitgelekt: 'Real Madrid ziet groot potentieel in zoon Cristiano Ronaldo én vergelijkt hem met... Erling Haaland'

Scoutingrapport uitgelekt: 'Real Madrid ziet groot potentieel in zoon Cristiano Ronaldo én vergelijkt hem met... Erling Haaland'

21:20
Ontslag van Domenico Tedesco bij Fenerbahçe opent verrassende kans voor RSC Anderlecht

Ontslag van Domenico Tedesco bij Fenerbahçe opent verrassende kans voor RSC Anderlecht

21:00
Opvallende piste bij Real Madrid: 'Zuid-Amerikaanse succescoach is plots dé topkandidaat van Florentino Perez'

Opvallende piste bij Real Madrid: 'Zuid-Amerikaanse succescoach is plots dé topkandidaat van Florentino Perez'

20:20
Ooit hét grote toptalent bij Anderlecht, maar pas op zijn 28ste succesvol: "Hij had Lukaku moeten opvolgen" Interview

Ooit hét grote toptalent bij Anderlecht, maar pas op zijn 28ste succesvol: "Hij had Lukaku moeten opvolgen"

20:40
2
Club Brugge schakelt snel: 'Vervanger van Ordoñez al beet, Ajax-verdediger zegt ja'

Club Brugge schakelt snel: 'Vervanger van Ordoñez al beet, Ajax-verdediger zegt ja'

20:00
7
Italiaanse pers zeker van hun stuk: 'Ordoñez naar onverwachte bestemming, Club Brugge heeft jackpot beet'

Italiaanse pers zeker van hun stuk: 'Ordoñez naar onverwachte bestemming, Club Brugge heeft jackpot beet'

19:40
2
Italië is helemaal NIET kansloos om Pep Guardiola binnen te halen als coach... Integendeel! Analyse

Italië is helemaal NIET kansloos om Pep Guardiola binnen te halen als coach... Integendeel!

19:20
Club Brugge of Union SG? Analisten zijn het niet eens, wat denkt u?

Club Brugge of Union SG? Analisten zijn het niet eens, wat denkt u?

19:00
Beerschot of Lommel naar ultieme promotiematch? "Daar kan Beerschot hen pijn doen" Interview

Beerschot of Lommel naar ultieme promotiematch? "Daar kan Beerschot hen pijn doen"

18:40
7
Schrik zit er goed in bij Anderlecht: wagen ze de gok bij het Bondsparket?

Schrik zit er goed in bij Anderlecht: wagen ze de gok bij het Bondsparket?

18:20
1
Raakt JPL-ploeg doelman kwijt? 'Belgische concurrent voor Bodart bij Lille'

Raakt JPL-ploeg doelman kwijt? 'Belgische concurrent voor Bodart bij Lille'

18:00
Analisten maken KAA Gent helemaal af: "Verschil simpelweg te groot"

Analisten maken KAA Gent helemaal af: "Verschil simpelweg te groot"

17:40
3
Iedereen is het eens: deze speler van Union SG is klaar voor de titel én stap hogerop

Iedereen is het eens: deze speler van Union SG is klaar voor de titel én stap hogerop

17:20
De jacht op een voetballer: RSC Anderlecht moet schakelen ... en dromen van jackpot

De jacht op een voetballer: RSC Anderlecht moet schakelen ... en dromen van jackpot

17:00
1
Van der Elst & co formeel: "Hij staat vast in de basis bij Club Brugge"

Van der Elst & co formeel: "Hij staat vast in de basis bij Club Brugge"

16:30
Ze vallen als vliegen: nieuwe speler die het WK niet haalt

Ze vallen als vliegen: nieuwe speler die het WK niet haalt

16:00
STVV dreigt sleutelspeler te verliezen, buitenlandse interesse groeit

STVV dreigt sleutelspeler te verliezen, buitenlandse interesse groeit

16:15
Moet deze Belg mee naar het WK? "Voor zijn statistieken én als joker"

Moet deze Belg mee naar het WK? "Voor zijn statistieken én als joker"

13:30
3
Analist laat zich uit over Club Brugge: "Dat moeten ze nu doen tegen Anderlecht"

Analist laat zich uit over Club Brugge: "Dat moeten ze nu doen tegen Anderlecht"

15:30
Supportersfederatie Beerschot scherp na incidenten op het Kiel

Supportersfederatie Beerschot scherp na incidenten op het Kiel

15:15
30
🎥 Nicolas Raskin doelpuntenmaker...voor niets: straffe stunt in de Schotse Play-offs

🎥 Nicolas Raskin doelpuntenmaker...voor niets: straffe stunt in de Schotse Play-offs

15:00
1
Anderlecht verwachtte er veel meer van en hij vraagt ook veel aandacht: waarom Bertaccini probleemgeval is

Anderlecht verwachtte er veel meer van en hij vraagt ook veel aandacht: waarom Bertaccini probleemgeval is

14:40
2
📷 Speciaal bezoek voor Romelu Lukaku in Antwerpen en duidelijke boodschap richting het WK

📷 Speciaal bezoek voor Romelu Lukaku in Antwerpen en duidelijke boodschap richting het WK

12:00
2

