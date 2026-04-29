Deze Vlaamse en Waalse zangers maakten het officiële Belgische WK-lied: "Kiss the grass"

"Kiss the grass (allez, allez)" wordt het officiële strijdlied van de Rode Duivels op het WK. Het nummer is van Roméo Elvis en de Vlaamse zangeres Sylvie Kreusch.

Als de Rode Duivels aan een groot toernooi deelnemen, hoort daar een officieel lied bij. Ook al schieten de muzikale voorstellen als paddenstoelen uit de grond, of ze nu knallen of niet, er moest één officiële versie komen. Het zijn Roméo Elvis en Sylvie Kreusch die voor de gelegenheid hun stemmen bundelen.

De ene zet haar stempel op het noorden van het land als een mysterieuze popzangeres, de andere is bij het Franstalige publiek bekend als een oneerbiedige rapper. Samen zingen ze "Kiss the grass (allez, allez)", een hymne in het Frans, Nederlands en Engels. "Dus geen Duits, maar we hebben bewust de twee belangrijkste landstalen gebruikt", legt Roméo Elvis uit aan Het Nieuwsblad.

Een lied dat wil verbinden

Het duo werkt voor het eerst samen, maar toont zich ambitieus: "Ook als de Belgen niet scoren op het WK, moet ons nummer scoren. We hopen dat het ook in de smaak valt bij wie zich niet voor voetbal interesseert. We hebben het voor het WK gecomponeerd, maar het gaat voor alles over solidariteit."

"In België, net als overal ter wereld, moeten we de banden versterken. Ons land is op vele vlakken verdeeld: politiek, taalkundig, cultureel... Dit lied pleit voor verbinding en overstijgt die barrières, zoals het voetbal dat al decennialang doet".

Al in 2018 werd Roméo Elvis gevraagd voor de hymne van de Rode Duivels, maar hij bedankte: "Toen werd ik overspoeld door concerten en had ik het alleen moeten doen. Vandaag is het anders. Ik wilde al met Sylvie samenwerken en dit was de ideale gelegenheid".





De chemie lijkt gewerkt te hebben: "Voor we samen gingen componeren, wilde ik Roméo leren kennen", zegt Sylvie Kreusch. "Samen schrijven is je kwetsbaar opstellen, en dat wilde ik niet met om het even wie. Roméo is bij mij thuis langsgekomen en we hebben uren gepraat. Over het leven, niet over muziek. Niet veel later zijn we de studio ingedoken, en zo is Kiss the Grass ontstaan." Laten we er ondertussen maar van uitgaan dat de Rode Duivels zich geïnspireerd tonen zodat het nummer luidkeels kan worden meegezongen.