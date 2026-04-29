"Een wedstrijd voor de eeuwigheid" en "Premier League leek cafévoetbal" - Voetbalwereld euforisch

Wat Paris Saint-Germain en Bayern München op de mat legden in hun halve finale van de Champions League, zorgde wereldwijd voor ongeziene reacties. De spectaculaire 5-4 werd niet alleen een klassieker op het veld, maar ook hét gespreksonderwerp bij analisten, ex-spelers en media.

Al tijdens de wedstrijd stroomden de eerste superlatieven binnen. Bastian Schweinsteiger kon zijn enthousiasme niet verbergen en noemde het “de beste Champions League-wedstrijd in jaren”. Een uitspraak die na afloop alleen maar meer weerklank kreeg.

Een genot om naar te kijken

Ook Wesley Sneijder sloot zich daarbij aan. “Ik herinner me gewoon geen betere wedstrijd dan deze", klonk het. De Nederlander benadrukte vooral het constante spektakel en de intensiteit die zelden nog te zien is op dit niveau.

In Engeland ging het nog een stap verder. Mark Goldbridge trok een opvallende vergelijking: “Dit is een wedstrijd voor de eeuwigheid. Hiernaast lijkt de Premier League wel cafévoetbal.” Zijn uitspraak ging viraal en werd massaal gedeeld.

Ook legendes als Alan Shearer en Rio Ferdinand keken met open mond toe. Shearer sprak van “een van de beste matchen die ik ooit gezien heb” en gaf toe dat hij bleef glimlachen na het laatste fluitsignaal. Ferdinand wees dan weer op het spektakelgehalte: “Vier wingers die constant hun één-tegen-één zoeken… wat een genot om naar te kijken.”

Ook Thierry Henry genoot zichtbaar, ondanks de defensieve risico’s. “Ik heb dingen gezien waar je als verdediger gek van wordt, maar het kan me niet schelen", zei hij. “We klagen al twee jaar dat voetbal saai is geworden. Wel, dit was allesbehalve saai.”



Pure voetbalwaanzin

De internationale pers sloot zich daar volledig bij aan. Het Duitse Bild sprak over “pure voetbalwaanzin”, terwijl L’Équipe het had over “totaalvoetbal van de hoogste plank”. In Spanje noemde Marca het zelfs “de wedstrijd van ons leven” en een “onvergetelijk monument voor de sport”.

Ook in Italië klonk bewondering. La Gazzetta dello Sport bedankte beide ploegen expliciet voor het spektakel en prees de combinatie van doelpunten, intensiteit en technische klasse. De 5-4 werd er omschreven als “een scenario dat rechtstreeks uit Hollywood lijkt te komen”.

Wat overblijft, is een gevoel van bewondering. PSG en Bayern hebben niet alleen een halve finale gespeeld, maar een wedstrijd afgeleverd die volgens velen het moderne voetbal opnieuw kleur heeft gegeven. De vraag die nu rest: kan de terugmatch dit ooit overtreffen?