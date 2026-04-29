Stijn Stijnen zorgt voor grote verrassing: hoofdrolspeler legt het uit

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Een opvallend beeld maandagavond in het duel tussen Beerschot en Patro Eisden. Radja Nainggolan werd een kwartier voor het einde vervangen door... assistent-coach Yassin Gueroui.

Assistent Gueroui speelt bij Patro Eisden

Vorig jaar zette Yassin Gueroui bij Sporting Hasselt een punt achter zijn carrière als profvoetballer. Hij werd dit seizoen assistent bij Patro Eisden, waar hij al drie keer als speler gepasseerd was.

Begin februari kreeg hij een berichtje van coach Stijn Stijnen dat hij moest gaan lopen. “Toen wist ik hoe laat het was”, vertelt Gueroui aan Het Belang van Limburg.

In die periode zag Patro immers Masangu en Kaparos uitvallen en ook Prychynenko was op de sukkel met zijn knie. Daardoor was er defensief maar weinig speelruimte.

“Binnen de club werd de vraag gesteld: ‘Halen we een transfervrije speler die we niet kennen en sowieso niet fit is? Of nemen we Yassin, die we wel kennen en weer fit kunnen maken?’ De coach koos voor de laatste optie”, legt Gueroui uit.

14 kg kwijtgespeeld

Hij begon vanaf februari opnieuw te trainen met de spelersgroep, maar deed ook individueel nog het nodige werk. En dat was afzien, serieus afzien om wedstrijdfit te worden.

“Uiteindelijk ben ik veertien kilo kwijtgespeeld. De ramadan viel in die periode, dat heeft me wel geholpen. Het waren de inspanningen alvast waard. Ik wist dat dit moment zou komen, want het was ook speciaal voor de play-offs gedaan”, klinkt het nog.

Hij vindt het ongelofelijk knap dat Stijnen gedurfd heeft om voor deze oplossing te gaan, want evident was dat zeker niet. Of hij nu weer de smaak heeft om een nieuw hoofdstuk als speler aan te gaan, dat weet hij nog niet.

“Ik had negen maanden niet meer gevoetbald. Dat hij me dan in deze belangrijke wedstrijd opstelt, wil zeggen dat hij veel vertrouwen in me heeft. Dat heb ik proberen terug te betalen met deze prestatie”, besluit Gueroui.

 Promotion Play-offs - Halve finales (T)
Luik FC Luik FC 1-2 Lommel SK Lommel SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 3-2* Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen

