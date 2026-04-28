Beerschot bezorgt Patro Eisden zware klap: Stijn Stijnen is duidelijk na missen van promotie

Patro Eisden Maasmechelen zal niet naar de Jupiler Pro League promoveren. Dat is zeker na maandagavond. Toen verloren de Limburgers de terugwedstrijd in de halve finale van de Promotion Play-offs met 3-2 van Beerschot.

Al na 14 seconden zat de ploeg van Stijn Stijnen in de problemen toen er een strafschop in het voordeel van Beerschot werd gegeven. "We begonnen de wedstrijd met een mentale slag in die eerste minuut. Maar we hebben dat prima omgedraaid en in de tweede helft zijn we erop en erover gegaan. Op dat moment hadden we de wedstrijd onder controle", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

Stijn Stijnen blijft met wrang gevoel achter

Maar lang niet alles verliep volgens plan. "Dan waren er de spreekkoren die niet stopten en legde de ref de wedstrijd terecht stil", gaat de T1 van Patro verder. De spreekkoren waren voornamelijk gericht aan Radja Nainggolan.

"Het was erover. Radja heeft zich dan nog heel kalm gehouden, ook in de eerste wedstrijd al. Als je dan na een halfuur uit de kleedkamer komt, voel je jezelf toch wat benadeeld", aldus Stijnen, die wel trots kan terugkijken op wat zijn ploeg dit seizoen heeft neergezet.

"Maar daar hebben we ons dan goed doorgeworsteld. We stonden goed georganiseerd en konden een paar keer goed uitbreken. Heel pijnlijk dat de bal in de laatste minuten voor hen nog goed valt. Eigenlijk hadden wij deze kwalificatie verdiend. We hebben gestreden, we hebben ze doen zweten, maar aan het einde van de rit hebben we de kwalificatie voor de finale niet gehaald. We zijn nu heel ontgoocheld, maar mogen echt heel fier zijn", besluit Stijnen.