Hein Vanhaezebrouck ziet Gent-spits Max Dean zwaar tekortschieten tegen Club Brugge

KAA Gent verloor de Slag om Vlaanderen van Club Brugge, maar niet iedereen bij de Buffalo's ontsnapte aan kritiek. Hein Vanhaezebrouck was na afloop bijzonder scherp voor spits Max Dean.

KAA Gent heeft afgelopen weekend met 0-2 verloren van Club Brugge in de Slag om Vlaanderen. De Buffalo's lieten zich niet doen, maar moesten zich toch gewonnen geven na een zware strijd met de rivaal.

Hein Vanhaezebrouck zag het allemaal gebeuren. De voormalige trainer van onder meer Gent en Anderlecht was zeker niet onder de indruk van spits Max Dean. Hij vergeleek hem met Benito Raman, die steeds vol energie zit.

Hein Vanhaezebrouck spaart Max Dean niet na topper tegen Club

"Maar Benito vloog naar iedereen, en durfde zeker tegen Club Brugge al eens wat vlees mee hebben. Je moest hem aan banden leggen. Dean legde zichzelf aan banden", stelde Vanhaezebrouck vast bij Het Nieuwsblad.

"Kanga heeft het al moeilijk om druk te zetten, maar Dean was zondag compleet afwezig. Hij had een aanjager kunnen zijn, maar hij was alleen met zichzelf bezig. Toen hij terugkeerde uit blessure en moest invallen, toen vloog hij wél nog naar alles. Nu lijkt hij zichzelf al titularis te vinden en doet hij dat niet meer. Dat zou niet mogen."



Het feit dat Dean minder doet op het veld heeft volgens Vanhaezebrouck ook gevolgen op andere posities. "Hij gaf weinig steun, waardoor Hong naar overal en nergens liep en zichzelf helemaal opblies. Skoras is daar trouwens ook minder in. Hij voetbalt vooral als hij de bal kan hebben, maar mist verder toch drive."