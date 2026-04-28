"Club Brugge moet kampioen spelen": waarom blauw-zwart (nog niet helemaal) 'titelrijp' is

Club Brugge is klaar voor de laatste vijf wedstrijden van het seizoen. Het zal zaak zijn om in Anderlecht en thuis tegen STVV de druk op Union SG hoog te houden. En dan krijgen ze op 17 mei een heel mooie dag. Is dit Club Brugge klaar om vol voor de titel te gaan?

Na vijf speeldagen staat Club Brugge er prima voor. Ze pakten 12 op 15 in de play-offs en verloren enkel met 2-1 op bezoek bij Union SG. Tegen RSC Anderlecht, STVV, KV Mechelen en nu ook KAA Gent werd gewonnen.

Malinwa scoorde vijftien doelpunten en kreeg er zes tegen. Niet onlogisch dus dat onder meer Aleksandar Stankovic na de wedstrijd dan ook blij was met eindelijk nog eens een clean sheet: "We hebben zeer geconcentreerd gespeeld."

Club Brugge, een kampioenenploeg (in wording)?

"Een clean sheet is even belangrijk als een doelpunt maken. We hebben het goed gedaan en hebben zo een lastige klip omzeild." Rik De Mil van zijn kant zei dan weer dat Club Brugge met dit materiaal kampioen moet worden.

Ivan Leko van zijn kant wil nog niet te veel gaan rekenen en beseft dat Union SG vorig seizoen heel veel punten pakte. En dus zou de wedstrijd op 17 mei wel eens primordiaal kunnen gaan worden voor de Bruggelingen.

17 mei D-day voor Club Brugge tegen Union SG?

De 12 op 15 is heel goed, maar de nederlaag tegen Union was pijnlijk. Als ze spelen zoals de eerste helft tegen Anderlecht, de momenten tegen Mechelen en nu ook die tegen KAA Gent? Dat is kampioenenniveau waardig.



Maar op 17 mei is er geen enkele ruimte voor een mindere helft, zoals tegen STVV of Anderlecht na de pauze werd afgeleverd. Union SG heeft namelijk ook kwaliteiten die titelwaardig zijn. En bezwijken aan de druk tegen Anderlecht of STVV is ook al uit den boze.