"Club Brugge moet kampioen spelen": waarom blauw-zwart (nog niet helemaal) 'titelrijp' is
Club Brugge is klaar voor de laatste vijf wedstrijden van het seizoen. Het zal zaak zijn om in Anderlecht en thuis tegen STVV de druk op Union SG hoog te houden. En dan krijgen ze op 17 mei een heel mooie dag. Is dit Club Brugge klaar om vol voor de titel te gaan?

Na vijf speeldagen staat Club Brugge er prima voor. Ze pakten 12 op 15 in de play-offs en verloren enkel met 2-1 op bezoek bij Union SG. Tegen RSC Anderlecht, STVV, KV Mechelen en nu ook KAA Gent werd gewonnen.

Malinwa scoorde vijftien doelpunten en kreeg er zes tegen. Niet onlogisch dus dat onder meer Aleksandar Stankovic na de wedstrijd dan ook blij was met eindelijk nog eens een clean sheet: "We hebben zeer geconcentreerd gespeeld."

Club Brugge, een kampioenenploeg (in wording)? 

"Een clean sheet is even belangrijk als een doelpunt maken. We hebben het goed gedaan en hebben zo een lastige klip omzeild." Rik De Mil van zijn kant zei dan weer dat Club Brugge met dit materiaal kampioen moet worden.

Ivan Leko van zijn kant wil nog niet te veel gaan rekenen en beseft dat Union SG vorig seizoen heel veel punten pakte. En dus zou de wedstrijd op 17 mei wel eens primordiaal kunnen gaan worden voor de Bruggelingen.

17 mei D-day voor Club Brugge tegen Union SG?

De 12 op 15 is heel goed, maar de nederlaag tegen Union was pijnlijk. Als ze spelen zoals de eerste helft tegen Anderlecht, de momenten tegen Mechelen en nu ook die tegen KAA Gent? Dat is kampioenenniveau waardig.

Maar op 17 mei is er geen enkele ruimte voor een mindere helft, zoals tegen STVV of Anderlecht na de pauze werd afgeleverd. Union SG heeft namelijk ook kwaliteiten die titelwaardig zijn. En bezwijken aan de druk tegen Anderlecht of STVV is ook al uit den boze.

KAA Gent-supporters krijgen zware straf na veroordeling

Hoe ziet de verdeling van de Europese tickets eruit? Bekerfinale kan heel wat veranderen

Mogelijk transfertarget Club Brugge spreekt zich uit over interesse van blauw-zwart

Hoe Tristan Degreef het geheime plan van Anderlecht zomaar te grabbel gooide

🎥 Ware thriller en chaos op het Kiel: Beerschot schakelt Patro Eisden uit in minuut 117 en gaat naar finale

Supporters Standard ondernemen alweer actie voor verplaatsing naar Antwerp

Ex-bondscoach Domenico Tedesco alweer op de keien gezet, maar hij is niet de enige

KAA Gent start met duidelijke missie aan tweede helft van Champions' Play-offs

Antwerp ziet absoluut toptalent na één jaar alweer vertrekken naar... Club Brugge

Twee Anderlecht-spelers ondanks de nederlaag, 1 Bruggeling en 1 Antwerpenaar: dit is ons elftal van de week

Real Zaragoza distantieert zich volledig van doorgedraaide doelman, die reageert nu ook op de feiten

📷 Premier League-sterspeler wordt bewusteloos aangetroffen

Vincent Kompany kan ermee lachen op zijn persconferentie: "Ik ben 1m92, spijtig genoeg pas ik daar niet in"

Degryse is niet tevreden en doet tactisch voorstel aan De Mil

Hein Vanhaezebrouck spaart Anderlecht-spelers niet: "Vraag mij af of hij een pilletje had geslikt"

Drama voor jonge Belg: na 11 minuten bij zijn wederoptreden weer out voor maanden

Peter Vandenbempt schetst hard beeld voor Anderlecht met oog op bekerfinale

Jonathan Lardot is heel duidelijk over rode kaart voor Killian Sardella (en ook over Burgess)

"Ik ben nog niet klaar": Man van de Match bij Club Brugge zit met dubbel doel

RAAL dreigt een "Dender-seizoen" te beleven: in La Louvière is het tijd om wakker te worden

Philippe Albert heeft duidelijke mening over rode kaart voor Sardella

Trekt ex-Anderlecht-jeugdproduct naar... Club Brugge? Hij reageert op het verhaal

Thomas Meunier heeft het gehad met zijn positie en doet wel heel opvallende uitspraak

PSG-coach Luis Enrique heeft duidelijke mening over Vincent Kompany

Deze club hoopt dat Sporting Hasselt licentie niet krijgt

Patrick Goots scherp voor Westerlo: "Zou niet mogen in het fijne en gezellige Kuipje"

Zo wordt Vincent Kompany dinsdagavond volledig geïsoleerd van Bayern

Anderlecht dreigt Sardella even kwijt te zijn na rode kaart in derby: bondsparket is wel heel streng

Nieuws over Simon Mignolet: zal hij nog kunnen spelen voor zijn afscheid?

Spionage en een dreigend ontslag: Tedesco ontploft helemaal op persconferentie bij Fenerbahçe

Jens Petter Hauge: van flop bij KAA Gent tot een ster in de Champions League

Rik Verheye heeft goed nieuws over het licentiedossier van Sporting Hasselt

Rik De Mil ziet een stijgende lijn bij KAA Gent: "Dat is het enige negatieve"

🎥 KV Mechelen zoekt zich suf naar verklaringen: "Dan hebben we een groot probleem"

Barcelona, Chelsea en Arsenal: Mika Godts lokt Europese topclubs naar Amsterdam met oog op toptransfer

Kompany naar Manchester City? Bayern laat heel duidelijk in zijn kaarten kijken

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Play-off 3

 Speeldag 5
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

