Belgisch goudhaantje Mika Godts staat voor toptransfer: 'Europese topclubs schuiven aan'

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Mika Godts blijft week na week indruk maken bij Ajax en lijkt stilaan klaar voor een nog grotere stap. Na alweer een geweldige prestatie groeit het gevoel dat zijn transferzomer nu echt voor de deur staat.

Mika Godts is bezig aan een fantastisch seizoen bij Ajax. De Belgische aanvaller is de revelatie van het seizoen bij de club uit Amsterdam. Zaterdag was hij opnieuw van grote waarde voor zijn ploeg.

In de 0-2-overwinning tegen NAC Breda van Carl Hoefkens (die uit voorzorg om onbekende medische redenen naar het ziekenhuis werd gebracht na afloop) scoorde Godts een fenomenaal doelpunt. Onze landgenoot dribbelde alles en iedereen voorbij, inclusief de doelman, voor hij de netten deed trillen.

Mika Godts speelt zich met topseizoen steeds nadrukkelijker in de kijker

Daardoor zit hij al aan 16 doelpunten en 11 assists in 29 wedstrijden. De cijfers liegen niet: Godts maakt indruk en dat wordt ook buiten België en Nederland goed opgemerkt. Hij mag zich opmaken voor een grote transfer.

Transferexpert Fabrizio Romano schrijft op X namelijk dat er deze zomer een transfer wordt verwacht. Verschillende topclubs uit Europa hebben hem al op het lijstje gezet. Om welke clubs het precies gaat is nog niet geweten.

Het is wel zeker dat er al clubs zijn die hem benaderd hebben. Het blijft dus afwachten welke clubs het meest concreet worden, maar er moet niet getwijfeld worden aan de interesse. Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt zo'n 25 miljoen euro.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ajax
NAC
Mika Godts

Meer nieuws

Carl Hoefkens naar het ziekenhuis gebracht na nederlaag tegen Ajax

09:30
2
LIVE: Gent probeert, Club Brugge nog altijd op voorsprong

14:03
🎥 Rode Duivel maakt verdediging van Carl Hoefkens belachelijk met compleet waanzinnig doelpunt

08:40
8
Karel Geraerts moet vrezen bij Reims na harde uithaal van eigen aanhang

13:31
Moet Rudi Garcia hem meenemen naar het WK? Hugo Cuypers kan niet stoppen met scoren

13:01
LIVE: Wat levert de 'factor De Mil' op tegen de 'factor Leko' in Slag om Vlaanderen?

12:25
Casper Nielsen bleef ondanks heerlijk doelpunt op zijn honger zitten na gelijkspel tegen KRC Genk

12:30
LIVE: Weer veranderingen verwacht bij Anderlecht, Union moet puzzelen in de aanval

11:44
Onvrede bij Westerlo over arbitrage na nederlaag tegen Antwerp: "De wedstrijd volledig kapotgemaakt"

12:00
5
Geen transfer voor sterspeler: Bayern van Vincent Kompany is bijzonder duidelijk

11:30
'Club Brugge denkt aan Italiaanse verdediger met waarde van 10 miljoen euro'

11:00
Doelpuntenmaker Aaron Bibout is duidelijk na nieuw puntenverlies van Genk

10:30
LIVE: STVV zoekt nog grotere marge op Anderlecht, KVM zoekt frisheid en opsteker na 1 op 12

09:45
Frank Boeckx ziet duidelijk probleem bij Gent voor Slag om Vlaanderen

10:00
Ivan Leko krijgt opvallende woorden mee uit kleedkamer van Gent

09:01
1
Nicky Hayen zegt wat er met Karetsas is en ziet duidelijk probleem bij Racing Genk

08:20
2
Bereid je maar voor: "Dan zal Anderlecht opnieuw de controle over de Pro League overnemen"

07:00
31
"Voelt bijna als een overwinning aan" : Ibe Hautekiet heel blij na het gelijkspel van Standard

06:30
Jeugdproduct Beerschot en Beveren maakt indruk bij STVV: "Wees maar zeker dat je daar zou passen"

23:30
Antwerp profiteert optimaal van vroege rode kaart en wint met ruime cijfers op het veld van Westerlo

22:54
"Adri lacht erom, maar mij kwetst het diep": miserie bij familie Bertaccini

23:00
4
Vertonghen schept voor eens en altijd duidelijkheid over clash met Eden Hazard op WK

22:30
Bij Dender is vertrouwen groot: "Ik zag de wedstrijd tussen Patro en Beerschot"

22:00
17
🎥 Casper Nielsen doet bekentenis na doelpunt tegen KRC Genk

21:40
1
"Schandalig, geen greintje eergevoel": Felice Mazzù woedend na de nederlaag tegen Charleroi

21:20
"Einde van een cyclus": verhaal van Club Brugge in Jupiler Pro League is voorbij

21:00
4
Standard verkoopt dominant Genk uppercut in slotfase: Limburgers lieten te veel kansen liggen

20:13
Opvallende transfer uit JPL voor Club Brugge? "Waarom zou hij daar niet passen?"

20:30
🎥 3-0 achter en toch nog winnen: Vincent Kompany kan het zelf haast niet geloven

20:00
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02

19:00
Warleson wordt verrast door vrouw en kinderen: "Ze had nochtans iets anders gezegd"

19:45
"Hem niet onderschatten": Frank Boeckx waarschuwt voor het 'geniepige' in David Hubert

19:30
'Daar is de volgende versterking: Anderlecht moet miljoenen betalen voor flankspeler'

19:00
6
"Het is angstaanjagend": Deschacht ziet veel werk voor Anderlecht, maar topper dichter bij terugkeer

18:30
1
Groot verschil in honger levert op: lijdensweg in Europe Play-offs duurt verder voor OH Leuven

18:00
2
Zware domper: hij droomt van het WK, maar Rode Duivel valt na halfuur uit

17:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 31
Telstar Telstar 4-1 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 0-0 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
PSV PSV 6-1 Zwolle Zwolle
Feyenoord Feyenoord 3-1 FC Groningen FC Groningen
Heerenveen Heerenveen 2-1 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
NAC NAC 0-2 Ajax Ajax
FC Twente FC Twente 1-1 NEC NEC
Excelsior Excelsior 5-0 Utrecht Utrecht
Heracles Heracles 14:30 FC Volendam FC Volendam

Nieuwste reacties

rinus michels rinus michels over Nicky Hayen zegt wat er met Karetsas is en ziet duidelijk probleem bij Racing Genk jeffzie151 jeffzie151 over Onvrede bij Westerlo over arbitrage na nederlaag tegen Antwerp: "De wedstrijd volledig kapotgemaakt" FC BRUGES FC BRUGES over KAA Gent - Club Brugge: 0-1 roodwit1880 roodwit1880 over Westerlo - Antwerp: 2-4 Dirk1897 Dirk1897 over Anderlecht - Union SG: - Fan1880 Fan1880 over Bereid je maar voor: "Dan zal Anderlecht opnieuw de controle over de Pro League overnemen" Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over 🎥 Rode Duivel maakt verdediging van Carl Hoefkens belachelijk met compleet waanzinnig doelpunt Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over "Voetballes in eerste helft aan Anderlecht": Deschacht met lof voor STVV, maar ook prikje naar Goto wilmabar123 wilmabar123 over Hoe belangrijk is de Slag om Vlaanderen voor KAA Gent? wilmabar123 wilmabar123 over 🎥 3-0 achter en toch nog winnen: Vincent Kompany kan het zelf haast niet geloven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved