Belgisch goudhaantje Mika Godts staat voor toptransfer: 'Europese topclubs schuiven aan'

Mika Godts blijft week na week indruk maken bij Ajax en lijkt stilaan klaar voor een nog grotere stap. Na alweer een geweldige prestatie groeit het gevoel dat zijn transferzomer nu echt voor de deur staat.

Mika Godts is bezig aan een fantastisch seizoen bij Ajax. De Belgische aanvaller is de revelatie van het seizoen bij de club uit Amsterdam. Zaterdag was hij opnieuw van grote waarde voor zijn ploeg.

In de 0-2-overwinning tegen NAC Breda van Carl Hoefkens (die uit voorzorg om onbekende medische redenen naar het ziekenhuis werd gebracht na afloop) scoorde Godts een fenomenaal doelpunt. Onze landgenoot dribbelde alles en iedereen voorbij, inclusief de doelman, voor hij de netten deed trillen.

Mika Godts speelt zich met topseizoen steeds nadrukkelijker in de kijker

Daardoor zit hij al aan 16 doelpunten en 11 assists in 29 wedstrijden. De cijfers liegen niet: Godts maakt indruk en dat wordt ook buiten België en Nederland goed opgemerkt. Hij mag zich opmaken voor een grote transfer.

Transferexpert Fabrizio Romano schrijft op X namelijk dat er deze zomer een transfer wordt verwacht. Verschillende topclubs uit Europa hebben hem al op het lijstje gezet. Om welke clubs het precies gaat is nog niet geweten.

Het is wel zeker dat er al clubs zijn die hem benaderd hebben. Het blijft dus afwachten welke clubs het meest concreet worden, maar er moet niet getwijfeld worden aan de interesse. Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt zo'n 25 miljoen euro.



Lees ook... Carl Hoefkens naar het ziekenhuis gebracht na nederlaag tegen Ajax›