AS Monaco geeft 0-2-voorsprong helemaal weg: gefrustreerde Pocognoli spaart zijn ploeg niet

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
AS Monaco geeft 0-2-voorsprong helemaal weg: gefrustreerde Pocognoli spaart zijn ploeg niet
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Sébastien Pocognoli dacht opnieuw met een zege aan te knopen, maar zag Monaco in de tweede helft nog bijgehaald worden door Toulouse (2-2). Zijn frustratie daarover steekt hij niet onder stoelen of banken.

Nadat zijn ploeg uitstekend aan de wedstrijd begon en na 18 minuten al 0-2 voorstond, dacht Sébastien Pocognoli een einde te kunnen maken aan de reeks van twee wedstrijden zonder zege en opnieuw aan te knopen met de vorm die zijn team eerder nog zeven opeenvolgende overwinningen in de Ligue 1 opleverde.

Maar Monaco zakte terug weg nadat de 1-2 rond het uur viel en liet zich uiteindelijk in de slotfase nog bijhalen. Een bijzonder bittere ontknoping voor de bezoekers.

Monaco valt opnieuw terug in oude gewoontes

“Het past een beetje in het beeld van ons seizoen en van de voorbije maanden. Er is een vorm van wisselvalligheid die door veel heel objectieve factoren verklaard kan worden. In de tweede helft zijn we gestopt met voetballen, terwijl we in de eerste minuten net uitstekend aan de bal waren”, betreurde Pocognoli bij Ligue 1+.

“Wat ik voel, is ontgoocheling. Ik wil niet zeggen woede, want dat zou betekenen dat je de controle verliest, maar ik kijk wel vrij objectief naar deze prestatie. Het positieve is dat we deze keer tenminste goed begonnen zijn, met dertig minuten van hoog niveau, volgens mij zelfs de beste sinds lange tijd”, ging hij verder.

Nog werk aan wedstrijdbeheer

Hoe hij die ommekeer in houding verklaart? “We leden te veel technisch balverlies en gingen te vaak achteruit spelen, waardoor onze creatieve spelers minder in beeld kwamen. We begonnen dan ook te lijden en hebben met de middelen op de bank geprobeerd om meer stabiliteit te brengen, maar jammer genoeg is dat niet gelukt, en dat is behoorlijk ontgoochelend.”

“Waarom we zo wisselvallig zijn? Er zit soms een mentale benadering van de wedstrijd in de ploeg die niet overeenkomt met wat ik wil zien. Dat is iets wat ik de komende drie matchen onder controle moet krijgen. We hadden nochtans geprobeerd om ervaring en leiderschap toe te voegen, net om minder grijze zones te hebben en meer structuur te brengen, maar dat is niet gelukt en dat frustreert”, besloot Pocognoli. Monaco liet zo de kans liggen om extra druk te zetten op Marseille, de nummer zes, en Rennes, dat vijfde staat.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Monaco
Toulouse
Sébastien Pocognoli

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 31
Stade Brestois Stade Brestois 3-3 RC Lens RC Lens
Lyon Lyon 3-2 Auxerre Auxerre
Angers Angers 0-3 PSG PSG
Toulouse Toulouse 2-2 Monaco Monaco
Lorient Lorient 2-3 Strasbourg Strasbourg
Paris FC Paris FC 0-1 Lille OSC Lille OSC
Rennes Rennes 2-1 Nantes Nantes
Le Havre Le Havre 4-4 Metz Metz
Marseille Marseille 20:45 Nice Nice

Nieuwste reacties

pief pief over Anderlecht - Union SG: 1-2 The Purple Knight The Purple Knight over Sporting Hasselt - Dessel Sport: 1-0 JaKu JaKu over Olivier Deschacht legt de enige waarheid over Yari Verschaeren op tafel Ratko Svilar Ratko Svilar over Onvrede bij Westerlo over arbitrage na nederlaag tegen Antwerp: "De wedstrijd volledig kapotgemaakt" Johnnie Walker Johnnie Walker over KAA Gent - Club Brugge: 0-2 Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over KV Mechelen - STVV: 1-4 Joske89 Joske89 over 🎥 3-0 achter en toch nog winnen: Vincent Kompany kan het zelf haast niet geloven Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Het rommelt bij OH Leuven: Siebe Schrijvers is bijzonder scherp voor ploegmaats We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Na bloedstollende ontknoping op slotspeeldag: Sporting Hasselt grijpt titel in Eerste nationale André Coenen André Coenen over Casper Nielsen bleef ondanks heerlijk doelpunt op zijn honger zitten na gelijkspel tegen KRC Genk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved