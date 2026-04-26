Casper Nielsen bleef ondanks heerlijk doelpunt op zijn honger zitten na gelijkspel tegen KRC Genk

Casper Nielsen bezorgde Standard met een heerlijke vrije trap in de slotfase nog een punt. Na de wedstrijd was hij daar uiteraard tevreden mee, al had hij liever de drie punten meegenomen.

Hij onthoudt vooral het positieve uit wat zijn ploeg op de mat bracht. "We hebben bepaalde dingen goed uitgevoerd, met ook enkele vernieuwende manieren om vooruit te voetballen. En we weten dat we op die weg moeten blijven doorgaan."

Na zijn doelpunt wilde Casper Nielsen ook meteen doorduwen. "Op dat moment voelde ik me goed. Maar ik wilde vooral dat tweede doelpunt maken om het momentum echt helemaal te keren."

En hij weet ook dat Standard er op het einde niet ver van zat. "Met een beetje meer creativiteit of wat meer geluk hadden we dat doelpunt misschien nog kunnen maken."

Gelijkmaker te laat gevallen?

"We scoorden laat in de wedstrijd, en als we dat momentum hadden kunnen vasthouden, waren zij misschien beginnen twijfelen. Ik wilde in die laatste minuten blijven doorduwen, en ik denk ook dat we dat gedaan hebben."

"Het is een teken dat we de bal beter moeten houden. Maar op het veld hadden we op het einde wel het gevoel dat het nog kon kantelen", besloot hij. Standard trekt volgende week naar het veld van Antwerp. Die wedstrijd wordt zondag afgetrapt en een zege wordt cruciaal voor de Rouches in de strijd om als eerste te eindigen in de Europe Play-offs.