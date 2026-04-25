"Het is angstaanjagend": Deschacht ziet veel werk voor Anderlecht, maar topper dichter bij terugkeer

Werk aan de winkel voor RSC Anderlecht deze zomer. Op diverse plaatsen zal er danig moeten worden versterkt als paars-wit weer écht voor de prijzen wil gaan meedoen. Ondertussen wordt alvast aan één versterking met allure gedacht.

In 2015 streek RSC Anderlecht 12 miljoen euro op toen Chancel Mbemba richting Newcastle United trok. Ondertussen lijkt een terugkeer steeds waarschijnlijker te kunnen worden. Vorig jaar werd er al gesproken over een mogelijke terugkeer, maar dat gebeurde toen niet.

RSC Anderlecht dé optie voor Chancel Mbemba?

Deze week was er het bericht dat er deze zomer opnieuw aan hem zal worden gedacht én dat Anderlecht een waarchijnlijke piste is geworden voor Mbemba. Er zijn ook opties in Saoedi-Arabië, maar volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri is Anderlecht de topkandidaat.

Il a des intérêts là bas et c’est vrai qu’il aimerait y signer un dernier gros contrat mais les plus insistants à ce jour c’est Anderlecht. — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) April 23, 2026

Anderlecht zou hem dus wel degelijk mogelijk kunnen binnenhalen komende zomer. Zijn marktwaarde is fel ingezakt de laatste tijd, waardoor hij nu een meer haalbare piste is of zou moeten zijn. Het lijkt ook nodig dat er iemand met zijn allure naar Anderlecht komt.

Anderlecht heeft veel werk aan de winkel

"Het is angstaanjagend dat Taravel nog altijd niet weet wie hij als centrale verdediger naast Diarra gaat zetten", aldus Olivier Deschacht over de zaak in Ongefilterd. "Het is belangrijk dat er iemand staat, een type Burgess of Sykes zoals Diarra."





"Er gaat heel veel moeten gekocht worden. Het wordt heel veel werk voor de nieuwe Sportief Directeur. Heel veel werk. Er zijn geen backs, er is geen centrale verdediger, op het middenveld, ... Er gaat een compleet nieuwe ploeg moeten komen."