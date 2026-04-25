"Het is angstaanjagend": Deschacht ziet veel werk voor Anderlecht, maar topper dichter bij terugkeer

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Werk aan de winkel voor RSC Anderlecht deze zomer. Op diverse plaatsen zal er danig moeten worden versterkt als paars-wit weer écht voor de prijzen wil gaan meedoen. Ondertussen wordt alvast aan één versterking met allure gedacht.

In 2015 streek RSC Anderlecht 12 miljoen euro op toen Chancel Mbemba richting Newcastle United trok. Ondertussen lijkt een terugkeer steeds waarschijnlijker te kunnen worden. Vorig jaar werd er al gesproken over een mogelijke terugkeer, maar dat gebeurde toen niet.

Deze week was er het bericht dat er deze zomer opnieuw aan hem zal worden gedacht én dat Anderlecht een waarchijnlijke piste is geworden voor Mbemba. Er zijn ook opties in Saoedi-Arabië, maar volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri is Anderlecht de topkandidaat.

Anderlecht zou hem dus wel degelijk mogelijk kunnen binnenhalen komende zomer. Zijn marktwaarde is fel ingezakt de laatste tijd, waardoor hij nu een meer haalbare piste is of zou moeten zijn. Het lijkt ook nodig dat er iemand met zijn allure naar Anderlecht komt.

"Het is angstaanjagend dat Taravel nog altijd niet weet wie hij als centrale verdediger naast Diarra gaat zetten", aldus Olivier Deschacht over de zaak in Ongefilterd. "Het is belangrijk dat er iemand staat, een type Burgess of Sykes zoals Diarra."

"Er gaat heel veel moeten gekocht worden. Het wordt heel veel werk voor de nieuwe Sportief Directeur. Heel veel werk. Er zijn geen backs, er is geen centrale verdediger, op het middenveld, ... Er gaat een compleet nieuwe ploeg moeten komen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Lille OSC
Chancel Mbemba Mangulu

Meer nieuws

LIVE: Genk laat vroege voorsprong liggen en krijgt daarna ook geen penalty

Jan Mulder gunt Union titel en haalt uit naar Club Brugge: "Wat ze met Hayen en Leko hebben gedaan ..."

Groot verschil in honger levert op: lijdensweg in Europe Play-offs duurt verder voor OH Leuven

Zware domper: hij droomt van het WK, maar Rode Duivel valt na halfuur uit

'Absolute jackpot komt steeds dichterbij voor KRC Genk'

Het zal toch geen waar zijn? Geen spoor van Rode Duivel, coach laat zich uit over de zaak

'Club Brugge mikt hoog en wil international voor ettelijke miljoenen losweken bij Ajax'

Waarom de transfer van Thorgan Hazard (on)logisch is

Maanden niet betaald: ex-speler Standard, Genk, Gent en Charleroi terug naar België?

Barcelona wil toptalent wegplukken bij Club Brugge: stand van zaken

Er wordt aan de mouw getrokken van speler Essevee, die zeer duidelijk is over deze transferzomer

Rode Duivel moet op zoek naar een nieuwe club

Stijn Stijnen spreekt over de druk op Ivan Leko: "Iedereen weet dat van Bart Verhaeghe"

Model, reporter, ... Nieuwe STVV-host combineert vijf jobs: "Zo zijn ze bij mij terechtgekomen"

Hoe hou je het dodelijke wapen van Union af? Ex-publiekslieveling geeft het antwoord

"Voetballes in eerste helft aan Anderlecht": Deschacht met lof voor STVV, maar ook prikje naar Goto

Boskamp spaart Anderlecht niet na veelbesproken actie van Keisuke Goto

Franky Van der Elst fronst wenkbrauwen bij Ivan Leko: "Ik kon dat niet goed plaatsen"

Patrick Goots is onder de indruk van JPL-spits: "Een jongere versie van Vincent Janssen"

Kasper Dolberg (ex-Anderlecht) bleek een miscast van Ajax: Deense spits mag alweer vertrekken

KV Mechelen komt met leuk nieuws: contract tot 2028 voor ex-talent van Anderlecht

Kampioen en daarna alsnog naar Belgisch profvoetbal? Sam Kerkhofs windt er geen doekjes om

De waanzinnige droom van Italië: Squadra Azzurra wil deze absolute toptrainer

Bayern-speler viel in slaap tijdens teammeeting: dit is hoe Vincent Kompany daarop reageerde

Uithaal naar Augustinsson en Coosemans nadat ze Goto terecht wijzen

Alsof Zulte Waregem kampioen zou worden: promovendus kan zaterdag landstitel veroveren in Europa

Alsof Zulte Waregem kampioen zou worden: promovendus kan zaterdag landstitel veroveren in Europa

Kevin De Bruyne reageert na sterke prestatie en komt terug op eerdere kritiek

Oosting ziet Antwerp opnieuw dichter bij zijn eigen ideeën komen

Kevin De Bruyne legt critici het zwijgen op met glansprestatie bij Napoli

Analist haalt Thorgan Hazard door het slijk nu duidelijk is dat hij vertrekt

Antonio Conte haalt hard uit naar Romelu Lukaku na opvallend bezoek: "Doet me echt pijn"

Boskamp heeft geen greintje medeleven met Leko: "Hasi heeft dat ook"

Cercle zet Warleson in bloemetjes en licht zijn contract (en o ja, er werd gewonnen van Dender)

"Jammer dat je van zo ver bent gekomen": Kompany wimpelt journalist met brede smile af

Na verwijten aan het adres van Vinicius: Prestianni kent zijn straf

Ivan Leko geeft woordje uitleg over zijn norse houding na zege tegen Mechelen

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 31
Stade Brestois Stade Brestois 3-3 RC Lens RC Lens
Lyon Lyon 3-2 Auxerre Auxerre
Angers Angers 19:00 PSG PSG
Toulouse Toulouse 21:05 Monaco Monaco
Lorient Lorient 26/04 Strasbourg Strasbourg
Paris FC Paris FC 26/04 Lille OSC Lille OSC
Rennes Rennes 26/04 Nantes Nantes
Le Havre Le Havre 26/04 Metz Metz
Marseille Marseille 26/04 Nice Nice

Nieuwste reacties

zimbo zimbo over Jan Mulder gunt Union titel en haalt uit naar Club Brugge: "Wat ze met Hayen en Leko hebben gedaan ..." Standard 2.0 Standard 2.0 over KRC Genk - Standard: 0-0 patje teppers patje teppers over Er wordt aan de mouw getrokken van speler Essevee, die zeer duidelijk is over deze transferzomer VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over Licentiecommissie beslist: voor twee clubs ziet het er wel héél vies uit, want zelfs geen amateurlicentie Bemmer Bemmer over "Voetballes in eerste helft aan Anderlecht": Deschacht met lof voor STVV, maar ook prikje naar Goto PhP PhP over Oosting ziet Antwerp opnieuw dichter bij zijn eigen ideeën komen Ninu Mastrackz Ninu Mastrackz over Waarom de transfer van Thorgan Hazard (on)logisch is Geert66 Geert66 over 🎥 Pure provocatie? Vrancken zegt wat hij vindt van gedrag van Goto Charly Charly over Het zal toch geen waar zijn? Geen spoor van Rode Duivel, coach laat zich uit over de zaak Goro Goro over OH Leuven - Charleroi: 0-2 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved