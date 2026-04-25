Franky Van der Elst fronst wenkbrauwen bij Ivan Leko: "Ik kon dat niet goed plaatsen"

Club Brugge boekte met 6-1 tegen KV Mechelen een indrukwekkende zege, maar toch ging het na afloop vooral over Ivan Leko. Zijn opvallend koele reactie bleef hangen en blijft ook volgens Franky Van der Elst voer voor speculatie.

Club Brugge won onlangs met 6-1 van KV Mechelen. Een uitzonderlijke prestatie die nog eens onderstreept dat de Bruggelingen alles op alles zetten om niet twee jaar op rij de titel mis te lopen. Toch was Ivan Leko niet te genieten na afloop.

Hij gaf een bijzonder korte uitleg aan de pers, eerst voor DAZN en nadien in de perszaal. Het was opvallend, vooral na een 6-1-overwinning. Al heel wat waarnemers lieten hun licht schijnen op de situatie.

"Ik kon dat niet goed plaatsen", zegt Franky Van der Elst bij Het Nieuwsblad." Je wint 6-1 en dan ga je de pers zo apathisch of beteuterd te woord staan. Eerst voor de camera’s en dan in de zaal: het was tweemaal krak hetzelfde."

Een vaststelling die voor velen vreemd was. "Na zo’n zege, en met de grote titelconcurrent die twee punten liet liggen, mag je toch wel een béétje opgewekt zijn. Euforisch hoeft hij niet te zijn, want ik weet ook wel dat de play-offs een rollercoaster kunnen zijn."

Leko gaf op zijn persconferentie voor de wedstrijd tegen KAA Gent wat meer uitleg over zijn reactie. Hij vertelde dat hij niet goed gezind was over de eerste helft en dat dat gevoel bleef aanhouden. Van der Elst benadrukt dat het kan dat er niets aan de hand is, maar dat het toch voer voor speculatie blijft.



"Ik was zelf ook al aan het denken: ‘Zou de kritiek na de kansloze nederlaag tegen Union hem dwarsgezeten hebben? Zou er iets zijn met een speler? Of met het bestuur?’ Enfin: Leko heeft het niet slim aangepakt. Hij is nochtans al lang genoeg trainer om te weten hoe het werkt", besluit de analist.