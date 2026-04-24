Na verwijten aan het adres van Vinicius: Prestianni kent zijn straf

Bart Vandenbussche
Gianluca Prestianni kent zijn straf na homofobe uitspraken aan het adres van Vinicius. Dat gebeurde op 17 april in het duel tussen Benfica en Real Madrid in de Champions League.

Op wedstrijdbeelden was duidelijk te zien dat de 20-jarige Argentijn van Benfica iets riep naar Vinicius Junior van Real Madrid. Al deed de Argentijn dat wel heel erg slim.

Hij hield zijn shirt voor zijn mond, waardoor niemand echt kon zien wat hij zei. Eerst dacht men dat het om racistische uitspraken ging, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval.

In eerste instantie ontkende Prestianni alles nog in alle talen, maar uiteindelijk bekende hij dat het niet om racistische, maar homofobe uitspraken richting Vinicius ging.

UEFA heeft in het dossier nu een uitspraak gedaan. Prestianni krijgt een schorsing van zes speelden opgelegd, maar daarvan zijn er wel drie voorwaardelijk.

En uiteindelijk gaat het ook maar nog om twee speeldagen, want Prestianni werd geschorst voor de terugwedstrijd tegen Real Madrid in de Champions League.

UEFA zal wel aan de FIFA vragen om de schorsing wereldwijd door te trekken. Mogelijk moet Prestianni dan ook wedstrijden missen op het WK, tegen Algerije en Oostenrijk in de groepsfase van het WK.

Cercle zet Warleson in bloemetjes en licht zijn contract (en o ja, er werd gewonnen van Dender)

"Jammer dat je van zo ver bent gekomen": Kompany wimpelt journalist met brede smile af

Analist haalt Thorgan Hazard door het slijk nu duidelijk is dat hij vertrekt

Coach Messoudi waarschuwt spelers, maar ook de fans voor terugwedstrijd tegen Patro Eisden

Ivan Leko geeft woordje uitleg over zijn norse houding na zege tegen Mechelen

📷 OFFICIEEL KV Mechelen komt met contractnieuws op de proppen

Toch nog zorgen: Club-kapitein Vanaken niet helemaal verlost van zijn blessure

Waar blijft Geoffry Hairemans? Joseph Oosting legt het uit

📷 Titelmatch, maar geen licentie: Spor Hasselt neemt maatregelen

Hoe belangrijk is de Slag om Vlaanderen voor KAA Gent?

Fikse meevaller, maar ook grote tegenslag voor KRC Genk en Nicky Hayen

The Roef is on fire (en deze tien mogen er ook bij!)

Stevige domper voor David Hubert en Union SG: nog een sterkhouder out

Opvallende afwezige voor Essevee, maar ook goed nieuws uit de ziekenboeg: sterkhouder terug

'Club Brugge gaat concurrentie aan met Chelsea en Ajax voor miljoenensensatie'

Licentiecommissie maakt duidelijk: pittig extra pigment in strijd tussen Westerlo en Genk

Na Club Brugge haalt nu ook Union SG stevige slag in huis met oog op de toekomst

30 miljoen euro (of meer?): 'Arsenal wil Milan aftroeven voor Bruggeling'

Wouter Vrancken zou bij Anderlecht geen mirakels verrichten: wie zou in het elftal staan van STVV?

Rik De Mil neemt duidelijk standpunt in over Ivan Leko voor clash KAA Gent - Club Brugge

Uitverkochte titelmatch van Sporting Hasselt zorgt voor primeur bij politie

Een nieuwe Raman bij KV Mechelen? Debutant Lenaerts laat zich uit over hun band

De nieuwe wind door Sclessin? Dit zeggen de details van Licentiecommissie over Standard

Tegenvaller in strijd om Europa: KAA Gent mist twee spelers tot einde van het seizoen

De koopjes van de Challenger Pro League: deze spelers zijn komende zomer transfervrij en gratis!

Wat met Europees voetbal? Licentiecommissie heeft nieuws voor Union SG en STVV

Lars Friis heeft duidelijke boodschap voor spelers van Cercle Brugge

Benito Raman spreekt over eigen toekomst en die van Vanderbiest bij Mechelen: "Doen!"

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/04: tolaj

Licentiecommissie beslist: voor twee clubs ziet het er wel héél vies uit, want zelfs geen amateurlicentie

Mentale voordeel weer bij Club Brugge? Dit denkt Van De Perre ervan

Eindelijk de ideale match? 'Anderlecht volgt spits uit... derde klasse'

Hein Vanhaezebrouck vindt het, maar krijgt Union daadwerkelijk te weinig respect?

"Wij zijn Anderlecht, geen klein ploegje": Adriano Bertaccini slaat met de vuist op tafel

Ex-topschutter JPL zet de deur wagenwijd open voor... Standard: "Ja, dat zou ik wel willen"

"Hebben ze spijt?": Vanwesemael duidelijk na zege tegen Anderlecht

