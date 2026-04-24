Na verwijten aan het adres van Vinicius: Prestianni kent zijn straf

Gianluca Prestianni kent zijn straf na homofobe uitspraken aan het adres van Vinicius. Dat gebeurde op 17 april in het duel tussen Benfica en Real Madrid in de Champions League.

Verwensingen richting Vinicius

Op wedstrijdbeelden was duidelijk te zien dat de 20-jarige Argentijn van Benfica iets riep naar Vinicius Junior van Real Madrid. Al deed de Argentijn dat wel heel erg slim.

Hij hield zijn shirt voor zijn mond, waardoor niemand echt kon zien wat hij zei. Eerst dacht men dat het om racistische uitspraken ging, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval.

In eerste instantie ontkende Prestianni alles nog in alle talen, maar uiteindelijk bekende hij dat het niet om racistische, maar homofobe uitspraken richting Vinicius ging.

Mogelijke schorsing op WK

UEFA heeft in het dossier nu een uitspraak gedaan. Prestianni krijgt een schorsing van zes speelden opgelegd, maar daarvan zijn er wel drie voorwaardelijk.

En uiteindelijk gaat het ook maar nog om twee speeldagen, want Prestianni werd geschorst voor de terugwedstrijd tegen Real Madrid in de Champions League.





UEFA zal wel aan de FIFA vragen om de schorsing wereldwijd door te trekken. Mogelijk moet Prestianni dan ook wedstrijden missen op het WK, tegen Algerije en Oostenrijk in de groepsfase van het WK.